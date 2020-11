Más caro el caldo que las albóndigas

¿Últimamente han ido al súper? De pura casualidad han visto lo que dicen los sellos negros que nos advierten: "exceso de sodio" en sales de mesa, y "exceso de azúcares" en la mermelada hecha con azúcar entera, pero también en la fabricada con endulzantes sustitutos, así de fuerte el despropósito. El absurdo etiquetado de alimentos y bebidas con el que según esto quieren combatir la obesidad y la diabetes es de la autoría intelectual del activista Hugo López-Gatell, quien, además cobra como subse de Salud y fue impulsado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la asociación El Poder del Consumidor.

Las empresas productoras han hecho hasta lo imposible por reformular varios de sus productos, lo que al final se va a la basura de la simpleza: parece que la ideologización de los hábitos alimenticios busca afanosamente destruir una cadena de valor que deja miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos para mexicanos.

A un mes y medio de su entrada en vigor, el etiquetado no hace sino confundir más al consumidor, que ve los mismos sellos en un producto que puede ser dañino para los diabéticos, que en otro similar que no lo es.

La medida "histórica" que presumen es una tomada de pelo

Tanto, que no se observan cambios en el comportamiento de las familias que consumen sus productos. En todo caso, lo que se reciben son preguntas por las dudas que entrañan los octágonos negros. De acuerdo con una medición reciente, casi 70 por ciento de los dueños de "tienditas" de barrio en todo el país, no creen que estos sellos cambien los patrones de consumo. Y no podría esperarse algo diferente, si prácticamente hay productos que tienen exactamente los mismos sellos, aunque sean enteros, "light" o con especificaciones distintas. O sea, imaginen un hipertenso que ve exactamente igual la sal yodatada que un sustituto. Otro ejemplo de la tontería está en la mayonesa, pues el etiquetado nuevo NO reconoce porciones, 100 gramos son 400 calorías y una cucharada son 40. En los productos pequeños la opacidad es aún mayor pues sólo dicen que el producto cuenta con 2 o 3 sellos, pero no especifica cuáles. Las pastillas Tic-Tac, una sola de ellas tiene 11 calorías y aun así ponen que tiene exceso de calorías y azúcares. Dos sellos aparecen en el mazapán, queso crema, un helado y la salsa macha.

Entre campañas te veas

Me comentan mis fuentes que, alguien anda desesperado por no quedar fuera de la contienda electoral, no quiere recordar cuándo lo negociaron en 2015, por la mejor amiga de su excuñada, la exdelegada Leticia Quezada. Se trata del diputado local, José Luis Rodríguez Díaz de León. Está utilizando la foto de la jefa de Gobierno y del presidente para convocar a su informe virtual. Tiene lonas en diferentes puntos de la Ciudad, en su distrito 12 y en la Alcaldía Magdalena Contreras. ¿Qué pensarán sus votantes respecto a su campaña en otro distrito? Falta de atención en el distrito 12 y mucha operación con su grupo político que le responde al senador Ricardo Monreal. Atención a la jefa de Gobierno, no vayan a querer meterle más gente que siga operando en su contra. Ernesto Armendáriz, responsable del área de Participación ciudadana es el que lleva gente de otros distritos a las oficinas de Díaz de León, cómo Luis Mayorga, enlace de la jefa de gobierno en Benito Juárez. De hecho, me reportan operativos desde la Secretaría de Gobierno, con personal y camionetas que reparten volantes y lonas fuera del distrito del diputado ¡quiúboles !

Tu padre estaría muy orgulloso de ti

Qué les cuento, que desde la semana pasada BCS dejó de ser el único estado del país que no contaba con un Museo de Arte, gracias al góber panista Mendoza Davis, quien lo inauguró el 12 de noviembre. El centro cultural, cuya primera exposición se titula "Paisajes", está habilitado con tres salas: la de Arte Moderno, la de Arte Contemporáneo y la Sala de Plástica Sudcaliforniana Emergente.

"Este recinto mostrará al mundo la expresión artística de los creadores sudcalifornianos, mensajeros de nuestra alma, sentir e identidad", expresó el gobernador Carlos Mendoza Davis en la inauguración.

Ojo, el Museo, que está divino, se ubica en lo que fue la primera Casa de Gobierno.

En el pasado,

el padre del actual gobernador, Don Ángel Mendoza, escuchó el llamado de los ciudadanos que pedían aumentar el nivel científico y educativo, por lo que decidió impulsar la creación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Aunque no faltaron las voces opositoras que veían otras prioridades, aquella institución que vio sus primeras cátedras a la sombra de una escuela primaria, hoy se ha convertido en referente internacional en el área de Ciencias del Mar. La UABCS fue creada el 31 de diciembre de 1975. Las actividades académicas iniciaron el 15 de marzo de 1976 con un total de 220 alumnos y cuatro maestros. Seis meses después, ya operaban ocho programas educativos: Agronomía, Zootecnia, Economía, Ciencias Políticas, Administración Pública, Biología Marina, Ingeniería en Pesquerías, y Geología.

El nuevo Museo de Arte de La Paz viene a reforzar esta herencia de servicio público de padre e hijo en favor del desarrollo del estado y sus habitantes. ¡Enhorabuena!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

