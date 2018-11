Más allá de las estadísticas

Según datos oficiales, en nuestro país, el 66.1% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. México es uno de los cinco países con mayor tasa de crecimiento de asesinatos de mujeres y niñas. Hasta hace unos días, el dato era que, en nuestro país, 7 mujeres son asesinadas diariamente. En días recientes, ONU Mujeres destacó que ese número ha elevado a 9. Datos de ECOPRED reportan que en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, la mayor parte de las víctimas de violencia sexual, son mujeres.

Hasta 2017 se reportaron 500,000 víctimas de trata, de las cuales el 93% son mujeres; de ese porcentaje, el 26% son niñas. El 37% (posiblemente 44% en próximos días) de las sentencias interamericanas contra México involucra violencia de género.

De las más de 37 mil personas registradas como desaparecidas en México, el 25% son mujeres y el 9% son niñas. Quienes buscan a sus hijos, hijas y parejas desaparecidas, así como justicia –enfrentándose al sistema estatal- son, abrumadoramente, mujeres.

Según la OCDE, nuestro país es el primero en el mundo con embarazo adolescente. El acceso a salud sexual y reproductiva es prácticamente inexistente; la violencia obstétrica es constante.

Los sueldos recibidos por las mujeres son menores a los de los hombres. A pesar de contar con la misma escolaridad, la desventaja salarial de las mujeres en mandos superiores en la Administración Pública Federal es del -1.1% respecto de los hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2017 las mujeres ganaron 30% menos que los hombres, realizando las mismas labores. La situación se agrava en el sector privado, donde los salarios de las mujeres son 50% inferiores a los masculinos.

México se ubicó en el lugar 66 en el reporte global de la brecha de género 2016 del Foro Económico Mundial. Además, la mayor parte de la población trabajadora sin contrato laboral son mujeres. Las mujeres realizan mayoritariamente el trabajo de cuidado y del hogar, aun cuando tengan trabajo remunerado fuera de casa; es decir, tienen doble jornada laboral.

Según datos de 2017 de la CNDH, en las Secretarías de Estado a nivel federal, si bien las mujeres ocupan casi la mitad de las jefaturas de departamento (46.8%), en las subdirecciones y direcciones de a´rea el porcentaje se reduce a 37%; mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales so´lo alcanza 28.5% y 21.9%, respectivamente. Es el famoso techo de cristal. En los niveles superiores a Direccio´n General, la presencia de mujeres es de solo 20%. Dentro de este último porcentaje, el número se reduce abrumadoramente cuando se trata de titulares de Secretarías de Estado –punto que se avisora como cambio próximamente–.

Dentro del Poder Judicial de la Federación, los números no son más optimistas. El número de juezas y magistradas es de 20% aproximadamente en relación con los hombres. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hoy, sólo 2 de los 11 puestos –es decir, el 18%– del cuerpo colegiado está ocupado por mujeres. Nunca ha ascendido ese número.

En el Poder Legislativo Federal, hasta antes de esta nueva composición históricamente paritaria, lo máximo alcanzado por mujeres había sido el 41.3%.

México tiene una robusta normativa en materia de género: la Constitución Federal, la Convención Belém do Pará, la CEDAW, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los precedentes sobre juzgamiento con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, los precedentes interamericanos referentes a los estándares sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y las obligaciones reforzadas de las autoridades al respecto. También existen infinidad de leyes y protocolos. Ha habido capacitación del personal en el servicio público, creación de unidades de género, financiamiento internacional... Pese a todo ello, la violencia simbólica, verbal, económica, laboral, física, sexual y letal en contra de las mujeres sigue.

Más allá de las estadísticas –que no hacen sino traducir en datos objetivos la realidad– y a pesar de los avances en estándares y visibilización en ciertas áreas sobre el problema, en el día a día, las mujeres en México sabemos –porque todas lo sabemos–, que somos mucho más propensas a ser víctimas de acoso, violencia sexual y violación; que ésta puede ser seguida de un feminicidio; que los posibles agresores muchas veces son conocidos. Sabemos también que es altamente probable que este tipo de crímenes quede impune; que seguramente no se creerá nuestro dicho o que se nos culpará de lo que nos hicieron. Sabemos que tenemos que avisar que vamos de camino y que ya llegamos a casa; intuimos lo peor cuando otra mujer no se reporta o no contesta el teléfono. Las mujeres en México interiorizamos estas estrategias de supervivencia.

Las mujeres sabemos que, socialmente, se espera de nosotras el cuidado del hogar aun cuando trabajemos de forma remunerada fuera de casa. Sabemos también que se nos cuestionará siempre la decisión sobre nuestro cuerpo y que, en muchos casos, se nos impedirá ejercerla legalmente. Sabemos que tenemos que demostrar más en el trabajo para obtenerlo y para ser reconocidas.

Hoy, en 2018, pese a todos los avances normativos e institucionales, las mujeres en México sabemos o intuimos que somos parte de alguna o varias de esas frías estadísticas, que son consecuencia de un contexto y una cultura permisiva. Sabemos que decir todo esto, aún con datos duros, nos coloca en el lado incómodo de la conversación –por decir lo menos–.

Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. El andamiaje, en México, está puesto. Las herramientas legales existen. La consciencia y voluntad social es lo que falta. Ya es hora de que, finalmente, todas las mujeres y niñas vivamos libres de violencia y discriminación.

* Agradezco a Nancy Bautista por su ayuda en la recolección de datos.

** Experta en derecho constitucional y en derechos humanos. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora y no refleja necesariamente las opiniones de la institución en la que trabaja o en las que ha trabajado.

