Maru Campos le ganará al morenista de Javier Corral

"Es falso que César Duarte me dio dinero mientras yo era diputada local. Tengo mis intervenciones en tribuna, mis votos en contra de las cuentas públicas, de la deuda, etc, etc. Corral se guardó ese tema porque me necesitaba, para ganar la elección del 16, para darle votos; me necesitaba para que, en 2018, Gustavo Madero fuera senador gracias a los votos en Chihuahua capital, y que él tuviera 5 diputados locales en el Congreso del estado".

Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua capital con licencia, lleva la delantera en todas las encuestas y no por su linda cara, sino por su chamba y resultados. Maru hace trabajo de tierra, su municipio tiene calificación de triple A por Fitch Ratings, la mejor calificación crediticia del país, junto con San Pedro; trae, además, el primer lugar de transparencia, por Coparmex; súmele además que lleva 400 mdp ahorrados en licitaciones; cobertura universal de becas y un sistema de seguridad pública para presumir.

"En julio del año pasado, dijo (Corral) que me iba a meter a la cárcel, de una forma beligerante. Nunca ha mostrado elementos; nunca me ha mandado citar un juez; nunca he podido acceder a las carpetas de investigación; no sé de qué se me acusa. A mí me defienden Toño Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, y desde que empezó el gobernador a gritar, pues se metieron a ver qué había en la Fiscalía, no había nada. En cambio, yo sí presenté audios y videos de cómo el MP adscrito a una fiscalía autónoma anticorrupción que el mismo gobernador Corral formó para dejar el tema corrupción alejado del tema de la influencia del poder, cómo los ministerios públicos de esa Fiscalía estaban presionando a un excolaborador mío en la CDMX, preguntándole de mis tarjetas de crédito, mis viajes, mis gastos, mis cosas... pero a la fecha, el gobernador no ha podido probar ni demostrar nada y yo ya me presenté 2 veces ante la Fiscalía del estado a decirle "señor, aquí estoy, ¿qué pasa?".

Corral, a quien pudiéramos calificar como candil de la calle, oscuridad de su casa, no la quiere dejar pasar a pesar de que Maru le ganaría a Morena y de estar 2 a 1 arriba de Gustavo Madero.

"No creo que Corral sea corrupto, pero de que hay algo entre él y Madero lo hay. Creo que el municipio de Chihuahua le robó el spotlight al gobierno del estado; digamos, el gobierno del estado, pues está muy endeudado, no pudo hacer obra; el señor se va a jugar golf; se va a hacer sus cosas y mientras yo ando con la gente en las colonias".

¿Lo que estás viendo es violencia de género?

"Sí, violencia política de género, pues es en la que haces todo lo posible para que una persona no llegue a un cargo de representación popular".

¿Y el presidente de tu partido, Marko Cortés, qué dice? Marko, pues ha hecho el compromiso de que después del domingo 24 de enero va a defender, pues en este caso me va a defender a mí; pero, pues antes en una interna no, no metió las manos. Metieron las manos Diego Fernández de Cevallos, Carlos Medina Plascencia, Santiago Creel, Enrique Vargas, pero no él. De hecho, el gobernador, cero les ha hecho caso".

¿Ganarás?

"Estamos viendo a un Javier Corral que no conocíamos, a un Javier Corral que está usando las instituciones para usos electorales, para propósitos personales, para venganzas. Y, bueno, pues yo no disculpo a Duarte ni a la gente de Duarte, pero yo sí estoy segura, Lourdes, que esta es la punta del iceberg de lo que Javier Corral ha hecho con el gobierno del estado, y de lo que realmente es él. O sea, no es una persona para nada honesta, es una persona que simula, que manipula, que miente, es un mitómano, es una locura".

Si fueras hombre, ¿te estarían atacando de la misma manera?, ¿teniendo los logros que tú tienes en el estado, te estarían atacando así?

"No, no, hubiera venido Corral y me hubiera dicho: vamos a echarnos unos vinos, vámonos tres días a Las Vegas o a jugar golf a Mazatlán, y ahí nos hubiéramos arreglado".

¿Si llegas a ganar, tú vas a invitar a Madero a que se sume a tu campaña?

"Sí, pero dudo que lo haga".

¿El PAN dividido puede ganar de todas maneras Chihuahua? O sea, todas las encuestas te dan a ti como ganadora.

"Sí, todas. La verdad es que pierde el PAN, se va a escuchar muy soberbio, pero la verdad es que pierde el PAN, porque Madero no te calienta ni a Maru, la esposa, es imposible, le queda grande ese sombrero que trae puesto. Él es buen legislador, buen tribuno, pero legislar no es lo mismo que administrar, que gobernar. Gustavo no sabe cómo y la gente lo sabe. Yo vengo trabajando, encabezando un gobierno municipal, le gané a Morena en el 18, 2 a 1 con mi reelección y se suponía que yo ya iba a estar desgastada, pero no. El 60% de los morenistas votó por mí y gané con 50 mil votos más que la primera vez, o sea les gané 2 a 1, como Tere en Aguascalientes, nomás que Tere no traía a Andrés Manuel en la boleta y nosotros sí traíamos a Andrés Manuel en la boleta, entonces fue un hitazo a nivel nacional con Mérida, Querétaro y entonces, la verdad, es que puede parecer raro el tema de las encuestas, pero estamos muy bien, estamos bien rankeados y eso le genera pues mucho ácido al señor".

El domingo sabremos el desenlace.

P.D. Diputada panista por Tlaxcala, Adriana Dávila, eres un ejemplo para las mujeres mexicanas, no te achicaste ante Noroña, sacaste la casta e hiciste un parteaguas al lograr que el Trife calificara los dichos, por no decir amenazas de este señor, como violencia política de género. Enhorabuena

*La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

