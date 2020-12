No hay mal que por bien no venga. Les cuento que en medio de esta pesadilla sanitaria, y en el contexto de los meses más estrictos de la cuarentena de este extraño 2020, un grupo de amigos y colegas, comenzamos a reunirnos vía zoom, por el puro gusto de mantenernos en contacto y compartir nuestras experiencias en conjunto. Así surgió el colectivo Martes de Malta y la primera sesión fue el martes 7 de abril, del año en curso, a partir de la convocatoria de Luis Beltrán, Director de la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro.

Poco a poco se han sumado nuevos colegas y amigos, que básicamente por invitación han respondido a la integración del colectivo.

Se trata de un grupo multidisciplinario que tiene como eje principal, la pasión por la imagen, somos un conjunto de mujeres y hombres que hemos gravitado en torno a la fotografía, su quehacer cotidiano y el análisis de la imagen desde distintas miradas y trincheras.

Como en el caso del fuego sagrado de los Huicholes, lo importante es el ritual en torno al fuego que concentra la energía, y no girar en torno a las personas. Este es un grupo esencialmente de amigos. Sin embargo, como todo grupo humano, a lo largo de estos meses hemos profundizado en ciertos temas y hemos tenido acalorados debates sobre la imagen que siempre en el contexto del respeto y el buen humor, terminan siendo un aprendizaje colectivo que ha hecho de este pequeño grupo, un conjunto de sesiones francamente muy divertidas.

¿Pero quiénes somos y qué significa la fotografía para cada uno de nosotros? Aquí nuestras consideraciones al respecto:









Lourdes Almeida

"La fotografía es semejante a mi sombra. En ocasiones es intensa, es débil, se esconde, me asusta, me sorprende, se esfuma. Siempre me acompaña, está en mi inconsciente, no me puedo desprender de ella, aunque quisiera es parte de mí. Es mi espejo y mi proyección al exterior."

(Lourdes García Noriega, mejor conocida como Lourdes Almeida es una destacada fotógrafa mexicana integrante también de nuestro Martes de Malta. Nacida en la Ciudad de México. Es autora de "Corazón de mi corazón: 13 años de fotografía polaroid"; y Premio Ariel al Mejor Vestuario y Mejor Escenografía. Aquí su autorretrato de pandemia). Tw @lourdesgalmeida

Luis Beltrán

"La fotografía es mi espacio íntimo, sensorial y reflexivo, que me ha impulsado a dibujar mi entorno desde distintos escenarios y durante el transcurso de mi vida cotidiana."

(Fotógrafo y director de la Activa de Fotografía en Querétaro. Es fundador y creador de Martes de Malta. El personalmente nos convocó en abril de este año a conversar cada semana sobre Imagen en el marco de esta pandemia). Tw @Luixbeltran

Adrián Bodek

"La fotografía para mí, es un modo de comunicación con los demás, fotografío lo que veo y me llama, trato de hacerlo de una manera atractiva para que el observador lo vea y haga su propia historia."

(Bodek nació en la Ciudad de México en 1953. Estudió fotografía comercial en Nueva York y al mismo tiempo tomó diferentes talleres de fotografía creativa. Ha ganado premios y becas como el de Excelencia fotográfica en Taiwán en 1992 y una residencia en el Centro para las artes en Banff, Canadá. Miembro de nuestro colectivo y es un apasionado de la imagen).

Frida Bulos

"La fotografía es magia, memoria y resistencia... Me ha permitido conocer espacios y visiones que jamás hubiera imaginado. Me da un lenguaje para poder comunicarme y expresar, le dió voz a mis ojos. Sobre todo la fotografía me brindó una alternativa a la vida para la cual estaba predestinada." Tw @fotografrida

(Frida Bulos es fotógrafa y artista visual. Hidalguense de nacimiento y veracruzana por adopción. Fiel creyente de la magia que produce la plata y la luz. Integrante permanente e indispensable del Martes de Malta).

Gilberto Chen

"La fotografía sirve de exorcista, saca demonios, limpia almas, nos confronta con experiencias difíciles, que hay que recordar para aprender, crecer, ayudar".

(Fotógrafo autodidacta, ganador de la sexta Bienal Nacional en México, miembro del SNCA. Ha expuesto de manera individual y colectiva en decenas de oportunidades, destacando "Una Sensación de lo Imposible" en La Habana; El Cairo; Nueva Delhi y Berlín; "Retrato de lo Eterno" en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá; "Mariposa Negra" en Escocia; y "Metáforas" Museo de Monterrey, entre muchas otras. Miembro destacado de nuestro Martes de Malta).

Óscar Colorado

"La fotografía es un ensamblaje complejo de ciencia, arte, técnica y cultura constituido por imágenes fabricadas con dispositivos tecnológicos que utilizan la luz como materia prima".

(Óscar Colorado Nates. Académico, crítico, analista y promotor de la fotografía. Doctor "cum laude" en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en en Narrativa y Producción Digital por la Universidad Panamericana) Tw @oscarenfotos

Gabriel Figueroa

"La fotografía es el espacio que me permite buscar la poesía"

(Figueroa es miembro permanente de nuestro Martes de Malta. Hijo del director de fotografía Gabriel Figueroa Mateos, a los catorce años recibió su primer cámara fotográfica, una Nikon F. Lo demás es historia. Recientemente fue galardonado con la medalla al mérito fotográfico que entrega cada año la Fototeca Nacional).

Vicente Guijosa

"Los mejores amigos, los mejores amores, los mejores viajes, el contagio de vida, la alegría en imagen; gracias fotografía."

(Vicente Guijosa. Fotógrafo y gestor cultural. Fue Director del Centro Cultural Clavijero (2007-12) y Director del Museo Archivo de la Fotografía (2013-15). Es Creador y Socio Fundador de La Fábrica de Imágenes, la primera escuela de Fotografía en Michoacán. Como fotógrafo, se ha presentado en más de 16 exposiciones individuales y 23 colectivas. Actualmente es director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, en Morelia, Michoacán. Miembro clave de nuestro colectivo).

Margara De Haena

"La fotografía es el medio que me permite expresar mi forma de experimentar y sentir la vida."

(Margara es Artista visual con estudios en Comunicación y Fotografía por la Universidad Iberoamericana; Maestría en Lingüística y Análisis del Discurso por la Universidad Nanterre, Paris X, así como Doctorado en Historia del Arte, especialidad Fotografía, por la UAEM, México. Desde muy joven se inicia en la fotografía, motivada por su padre quien la practicaba de manera amateur y le regala su primera cámara. Constante viajera, se ha dedicado a fotografía de naturaleza y paisaje, transitando de la fotografía análoga a la fotografía digital y a la experimentación creativa. Integrante de nuestro Martes de Malta).

Javier Hinojosa

"La fotografía es la impronta de la mirada. Su fin primigenio: transportarnos al lugar aprehendido, al instante registrado."

(Javier Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1956. Realizó estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y se tituló como licenciado en Enseñanza Artística en Artes Plásticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Es fotógrafo e integrante destacado de nuestro colectivo).

Edgar Ladrón de Guevara

"El medio por el cual decidí (junto a otras disciplinas), desenmarañar a qué vine a esta vida. Buscando un lenguaje adecuado para expresar mi sentir y muchas preguntas sin respuestas."

(Edgar Ladrón de Guevara, nacido en la Ciudad de México en 1961; es miembro de nuestro colectivo visual. Se formó en las disciplinas de la fotografía y los medios alternativos en School of Visual Arts de Nueva York, gracias a la beca Fulbright-García Robles. Ladrón de Guevara ha sido acreedor de diversas becas y residencias artísticas en el extranjero. Fue ganador del Premio de Adquisición de la Vlll Bienal de Fotografía en México. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte).

Nicola Lorusso

"La fotografía es un ejercicio expresivo para mantener viva la posibilidad de maravillarnos."

(Nicola Lorusso ha colaborado con los Archivos Alinari de Florencia, los Archivos Girodon de París, con Elemond Arte de Milán y Phaidon Press de Londres realizando campañas fotográficas de obras de arte y bienes arquitectónicos, con la Provincia de Milán en el proyecto "Archivio dello Spazio" con el Municipio de Milán en el proyecto "Dixie").

Yolanda Luna

"La fotografía es mi lenguaje para honrar la memoria y ayudarme a recordar, a pasar de nuevo por el corazón..."

(En 2011 inicia sus estudios en fotografía digital con innumerables profesores, entre los cuales se encuentran: Eniac Martínez Ulloa (+), Joseph Rodríguez, Patricia Aridjis, Yolanda Andrade, Rogelio Cuéllar, Francisco Mata, Yvonne Venegas, Bruno Bresani, Ulises Castellanos, Patricia Lagarde, Javier Hinojosa, Lourdes Almeida, y Pedro Meyer entre otros). Tw @CharisLuna

Gabriela Olmedo

"La fotografía me permite decodificar emociones, otras veces sana mis aflicciones y siempre ha sido el mejor medio para vincular profundamente con los sujetos fotografiados. A través de la fotografía cuento historias propias y ajenas rebelándome ante la existencia misma. En ella me encuentro, me transformo y me reflejo; haciendo fotografía conecto, dialogo, libero y soy libre. Gracias a la fotografía evado el mundo de las palabras y deambulo en un vasto mundo de reproducciones, de luces, sombras y recuerdos que trascienden a la memoria misma".

(Gabriela Olmedo es una fotógrafa documental nacida en la Ciudad de México, sus imágenes muestran el instante perfecto, producto de un pacto entre la luz y las sombras, y entre la pulsión y la sensibilidad del espectador.Más allá de un estilo o marca personal, su trabajo refleja un don y pasión por el arte. Ella es parte del conjunto de miradas de nuestro colectivo de Malta). Tw @gabyolmedo

Juan Carlos Valdéz

"La fotografía es magia, memoria y pasión de vida."

(Director de la Fototeca Nacional y miembro fundador de Martes de Malta). Tw @valmar007

A mí de alguna manera ya me conocen y saben que hago fotografía básicamente para no olvidar. Hace apenas dos semanas abrimos la cuenta de Instagram del colectivo y acabamos de superar los primeros 100 seguidores en @martesdemalta, así que mil gracias por su interés y confianza.

Y aunque ya sólo nos queda un encuentro virtual para el próximo martes 22 de diciembre, les adelanto que el próximo año lanzaremos la segunda edición de nuestro Diplomado de Fotografía Documental y Artística desde la plataforma de la Fundación Elena Poniatowska en alianza con este nuevo colectivo de Martes de Malta.

Comenzaremos el jueves 21 de enero de 2021 y los ocho invitados serán Óscar Colorado, Lourdes Almeida, Gabriela Olmedo, Javier Hinojosa, Yolanda Luna, Nicola Lorusso, Frida Bulos y para cerrar el maestro Gabriel Figueroa. Desde ya están abiertas las inscripciones en contacto@fepa.org.mx no se queden fuera de esta experiencia colectiva vinculada a la imagen. Habrá un 10% de descuento si tan sólo mencionan esta columna con nuestro staff en la Fundación Poniatowska.

