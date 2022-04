Marta Acevedo, una sembradora luminosamente terca

El 29 de marzo Marta recibió la Medalla Hermila Galindo que otorga la Cámara de Diputades de la Ciudad de México, "por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres". Quienes la queremos sumamos a los motivos del premio su defensa de las lenguas de los pueblos originarios y su dedicación en la promoción de la lectura. Editora de libros para niñes y de aquel entrañable suplemento en La Jornada: "Uno dos tres por mí y todos mis compañeros". Realizadora de ese anhelo tan suyo: que la lectura sea un placer y no una obligación. Que les niñes aprendan a leer en libros que no sean de texto. Que los salones de clases cuenten con un "rincón de lectura", un espacio pequeñito que se abra al mundo. Su trabajo en Radio Educación. Toda una vida de intentar cambiar al mundo.

¿Cómo les cuento lo luminosamente terca que ha sido Marta? En el jardín de su casa crecen los cactus más extraños y espectaculares como en un jardín botánico. Una semilla y cantidad de esperanzas y de trabajo. Quizá allí podríamos ubicar el eje de su historia: Marta es una sembradora. Sube las escaleras del edificio antiguo del Congreso en la calle de Donceles. Hermosa con sus cabellos plateados, su chal morado como los feminismos y del brazo de su hijo mayor. Sus hijos son tan guapos que sus amigas les llamamos "los paisajes". Los tiempos se me con-funden. regresa la imagen de esa muchacha muy joven en una banquita en California junto a sus hijos Martín y Juan Manuel. Uno de los niños tiene la carita embarrada de chocolate. Marta estaba casada con un astrónomo. Su mamá le había enseñado a planchar las sábanas con minucia y a doblarlas en pliegues perfectos.

A una mujer "verdadera" no se le quema la sopa. Una mujer "verdadera" se pliega y se repliega como una sabanita arropadora y suave, he allí su valor y su garantía de sobrevivencia. Pero Marta traía a la diabla por dentro. No sabemos cómo sucede. Suelen decir, "quizá se le cayó al doctor al nacer". Esa es mi sospecha. En California entró a trabajar en un laboratorio de astronomía y al plumero se le sumó un telescopio. Así descubrió una estrella súper nova, la número 127. Marta recorre con su hijo el pasillo de la Cámara. Está emocionada. Nos contó antes de la carga tan simbólica para ella de esta bienvenida con mucho amor y muchos aplausos y así lo dirá en su discurso: "Hoy me dirijo a ustedes desde este podio y recuerdo cómo hace 46 años nos rechazaron bruscamente a las feministas que traíamos una propuesta para legislar la despenalización del aborto".

La fotografía existe. Una manta inmensa que dice: "Exigimos Aborto Libre y Gratuito. Coalición de Mujeres". Sucedió en noviembre de 1977. Nos cuenta que ese día con su pliego petitorio en mano intentó colarse pegada al poeta Sabines que era diputado. La echaron. ¿Qué hace que una mujer pase de los pliegues impecables de los manteles a los pliegos petitorios y a los desplegados? La irrupción de una conciencia otra que da un vuelco a la vida. Otra manera de vivir. Arriesgada y otra. Esa mañana como Condesa de Montecristo, Marta toma su lugar al frente en el Congreso de una ciudad que despenalizó el aborto en 2007. La continuidad de las luchas. Sus amigas ponemos cara de "solemne recinto", pero nos sentimos felices como cabras locas. "Allá está mi nieto Rodrigo", murmura bien presumida. Rodrigo y su amora Marisol Quiroz pudieron estar presentes. Regresa a mí la imagen de esa mujer muy joven que inclina a su hijo que trae en brazos para que beba del agua de una fuente. Y fue allá en California, donde Marta tuvo la oportunidad de beber del agua de esa fuente que agitaba al mujererío en las calles: el Movimiento Feminista. La fuente que se hizo lago, que se hizo río, que se convirtió décadas después en la imparable "marea morada".

Marta escribió un reportaje para narrar su experiencia en la marcha: "Nuestro sueño está en escarpado lugar" que se publicó en La Cultura en México en septiembre de 1970. Muchas mujeres lo leyeron como una convocatoria y acudieron a la cita. Marta Lamas narra ese momento, cuando encontró a una compañera y a una maestra. Las endiabladas se encontraron entre ellas y formaron los "pequeños grupos de autoconciencia". Este 29 de marzo la diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género toma la tribuna y recibe a Marta con palabras entrañables. Ya hubo Himno Nacional y cantidad de solemnidades. Las diputadas traen con ellas la memoria de Hermila Galindo. Marta cuando toma la palabra expresa su emoción por recibir una Medalla que nombra a la sufragista duranguense: "doble honor por lo que tan notable feminista mexicana representa: una política capaz de denunciar la subordinación de las mujeres y la mojigatería de su momento histórico".

La imagen se conserva en los archivos históricos del feminismo: el primer acto público del movimiento ante el Monumento a la Madre el 9 de mayo de 1971 con la presencia de Mujeres en Acción Solidaria. La reflexión de la idealización de la figura materna en detrimento de las mujeres madres de la realidad, fue un tema fundamental en el activismo de Marta. También el lugar asignado a la mujer si se le define, sobre todo, en su rol de madre. La maternidad deseada, la maternidad elegida como derecho para todas. Qué acertado sería si la colección "Vindictas" de la UNAM editara de nuevo su libro "10 de mayo" publicado en 1982 en "Memoria y Olvido. Imágenes de México". Cultura/Sep. "Vindictas" es el hábitat ideal para la obra de Marta. Desde la tribuna habla de sus hijos: "Recibo esta medalla y la comparto con Martín y Juan, mis hijos, que entraban a la adolescencia cuando su madre se asumió feminista. No les fue fácil, Feminismo era (¿sigue siendo?) una palabra sobrecargada de connotaciones negativas".

La propuesta de Marta de colocar las labores del hogar y el trabajo de cuidados en el centro de las reivindicaciones feministas tuvo en su momento un eco de decibeles más bien bajos: "Una experiencia que yo reconocía en mi vida: el trabajo asignado como mandato cultural a las mujeres, nunca se acaba. El que se da por hecho. El que no se considera trabajo sino mandato amoroso". Marta propuso el salario para las mujeres amas de casa. Hoy, como bien le dijo Marta Lamas en la conversación que tuvo con ella desde el facebook life de la Fundación Elena Poniatowska (la grabación está accesible en el muro de la Fundación): el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados están en el centro de la agenda feminista. "Marta Acevedo, debes estar muy orgullosa de ti, te adelantaste al tema cincuenta años".

La imagen de esa muchacha con una cara de óvalo perfecto. Está pintando. Junto con les niñes crea una serpiente. A Marta le gusta jugar. Le gusta leer. Ama las infancias y todo el potencial de aprendizaje y cambio que existe en ellas. Participó en la revista Fem y durante 25 años en la revista Debate Feminista, pero en aquellos tiempos que se me enredan con el presente de tantas maneras, Marta se deslizó del activismo feminista cotidiano hacia otro de sus sueños que también quedaba en"escarpado lugar": promover el amor por la lectura. La lectura como un juego (y no una monserga) que comienza en la infancia. leer para aprehender.

"Espero que mis nietas Jimena y Ana y mis nietos, Rodrigo y Matías, se sientan orgullosos de esta abuela que, además de descubrir una estrella supernova, descubrió que, a pesar de toda la incertidumbre y el sufrimiento que ha vivido al asumirse feminista, si volviera a vivir, elegiría el feminismo". En los palcos de la Cámara fue un lloradero que no hizo sino arreciar cuando con la voz quebrada Marta llegó al final de su discurso: "Pienso en los miles de feministas que toman las calles .y recuerdo de entre varias pancartas una que me conmovió por lo que evoca sobre lo que falta por hacer: 'Que lo que nosotras no tuvimos, sea para ustedes'...Y como dirían estas muchachas valientes, comprometidas y lúdicas que reinventan y continúan las luchas que compartimos: 'vámonos a seguir defendiendo la alegría y organizando la rabia'. Vámonos juntas a transformar la munda". La transmisión generacional.

Para llegar a esa mañana en que la medalla le fue entregada a Marta, pasamos por tres cancelaciones. Los avatares de la real politik nos ofrecieron la oportunidad de un festejadero continuo, desmañanado y alegre. La primera fecha de entrega tuvo que ser cancelada, pero la comida ya estaba armada, así que festejamos el premio pospuesto. La segunda fecha de entrega fue cancelada cuando íbamos en camino, pero ya el brunch estaba preparado, así que nos regresamos y festejamos de nuevo. Ese día era muy temprano para tomar vino blanco, las feministas, sabido es, somos muy cuidadosas de las formas, pero alguien corrigió de inmediato: Rodrigo fue por el jugo de naranja y bebimos mimosas a las diez de la mañana. La tercera fecha de entrega fue cancelada, pero ni modo de no festejar de nuevo, la comida ya estaba lista. Ese día luego del festejo oficial -reincidentes- bebimos hartas mimosas.

Marta querida, Marta visionaria y pionera, Marta sembradora. Amiga y maestra. Madre de tus dos hijos "paisajes" y abuela de tus cuatro nietes, feminista de las de entonces, cuando por casi todas las esquinas el feminismo gozaba de la peor reputación. Vámonos a seguir festejando cada plieguecito de la vida a la que a veces planchamos y la que a veces nos plancha. Vámonos a que mires de cerca la importancia de tu legado. Tú honrada por recibir la Medalla Hermila Galindo y Hermila Galindo honrada de que esté en tus manos, en medio del barullo así nos lo dijo. La cadena de generaciones de feministas que desde los sufragismos transforma la Munda.









