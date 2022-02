Mamá, quiero ser presidenta de México...

Cuando tenía cinco años, mi sueño más grande era convertirme en presidenta de México, sueño un tanto descabellado en un país en donde sus líderes dicen que las mujeres para la cocina y acosadores no son juzgados, por el contrario, son distinguidos.

Pasaron los años y estrené mi credencial de elector por uno de los mundos de "hombres"... la política, alguna vez alguien me dijo que para ser una mujer intocable en política, tenías que entrar en uno de dos estándares; ser una despiadada, temible al estilo del "Príncipe" de Nicolás Maquiavelo, o bien que tu identidad sexual no tenga interés en los hombres; vaya manera de dar esperanzas a las funcionarias públicas mexicanas.

Mi paso por el Senado de la República me hizo darme cuenta que no es lo mismo observar las dinámicas de poder desde fuera, que vivirlas a diario, y es cierto que prácticamente el 50% de los escaños en la Cámara Alta son ocupados por mujeres; pero en la práctica, las decisiones de alto calibre continúan siendo tomadas por hombres.

No me malentiendan, estoy convencida de que los espacios públicos deben de ser ocupados por personas capaces, preparadas y esto no va en función del sexo o género.

De política a medios de comunicación, me he dado cuenta que los techos de cristal siguen vigentes, la estigmatización de que las mujeres tienen su propia y exclusiva agenda que incluyen temas como la manicura o repostería continua, sin embargo vayámonos a los datos, los noticieros con más audiencia de este país son encabezados por mujeres, y no únicamente mujeres frente a una pantalla o detrás de micrófonos, son mujeres quienes dirigen cabinas llenas de caos y toman decisiones trascendentales; 27% de los puestos ejecutivos de los medios son ocupados por mujeres, ahí vamos.

Escribo esto porque estoy harta de que como mujeres nos victimicemos y sobretodo compremos este absurdo discurso de que no somos capaces de discutir temas de seguridad nacional, escándalos políticos y porque la inflación está en máximos históricos.

Esta columna por supuesto está dedicada a mujeres jóvenes, pero en primer lugar a hombres, y hombres poderosos; esos que piensan que por sus fueros o favores políticos y económicos pueden decidir sobre el futuro de nosotras.

En fin, si... las "cifras de mujeres" continúan siendo de terror, once mujeres asesinadas a diario en México, una de cada tres mujeres a nivel mundial ha experimentado algún tipo de violencia causando estragos incluso económicos; en algunos países la violencia de género cuesta el 3.7% del producto interno bruto .

No se si nuestras futuras generaciones puedan tener brechas de desigualdad más cortas, pero de lo que sí estoy segura; es que quienes vienen después de nosotros, vienen más fuertes, menos de cristal y más insolentes.

Soy Paola, tengo 24 años y les digo, juntas podremos.

