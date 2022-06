Malito Moreno

Los resultados electorales de este 2022 han evidenciado una profunda crisis al interior del Partido Revolucionario Institucional. Lo que desde hace años se dice y se sabe fue confirmado públicamente y ahora es imposible tapar el sol con un dedo.

El 2022 trajo para el PRI y sus aliados la derrota en cuatro de las seis gubernaturas en disputa, sin bien es cierto que se obtuvieron triunfos en Durango y Aguascalientes, este último con una bandera panista, se perdieron territorios importantísimos para el PRI, tal es el caso de Hidalgo que durante de años fue un bastión priista y ahora será gobernado por MORENA. Alejandro Moreno le hizo al PRI lo que nadie había logrado, borrarlo prácticamente del mapa, el Revolucionario Institucional hoy solo gobierna en tres estados

El mal resultado provocó la reacción de diversos sectores priistas que fueron testigos de la "celebración" de la dirigencia nacional del partido, nadie estaba entendido porque había este ambiente de fiesta acompañado de la frase "hay tiro en 2024", cuando a todas luces esta había sido una elección desastrosa para el PRI y la alianza.

Ya para el 14 de junio un grupo de 11 expresidentes del partido y el líder de los senadores pedían a Alejandro Moreno una reunión para poner las cartas sobre la mesa, aunque el dirigente no estaba obligado a aceptar, no sería fácil cerrarle la puerta en la cara a los jerarcas del PRI que lo llamaban a cuentas.

No era muy difícil anticipar la temática de la reunión, lo que estaba sobre la mesa era su renuncia al frente del partido, los resultados no eran satisfactorios y es evidente que no pudo con el paquete. Su respuesta hoy todos la conocemos, la negativa fue tajante, aunque eso significara fracturar al partido y seguir hundiendo al PRI.

En la reunión de expresidentes debieron acorralarlo a renunciar, para muchos liderazgos, militantes y simpatizantes no hay otra alternativa, al PRI le urge entrar a terapia intensiva,y si para salvarlo es necesario amputar a la actual dirigencia.

Alejandro Moreno no es tonto, él sabía que la reunión era para pedir su renuncia, sabe mejor que nadie que las cosas no han salido bien y que desde el 2019 que asumió la dirigencia no ha podido hacer del PRI un partido competitivo. Alito no tiene dignidad, nunca la ha tenido, secuestró al partido, sus candidaturas y su consejo político que es el único que lo puede remover, en pocas palabras se sentó en la silla y no habrá poder humano que lo quite de ahí hasta agosto del 2023.

No es la primera vez que el PRI sufre un embate como este, ya en el 2016 los resultados no le favorecieron en una elección muy similar a esta y Manlio Fabio Beltrones quien era presidente del PRI supo leer el contexto, con su talento y oficio se hizo a un lado para darle aire al partido. A diferencia de Manlio, Alejandro Moreno lo ha dejado muy claro primero es él y luego es él.

Todo esto le sucede al dirigente nacional en medio de numerosos escándalos que lo señalan como parte de una red de corrupción, enriquecimiento ilícito y quien sabe que tantas cosas más. La embestida mediática y de estado lo tienen en el ojo del huracán, y aunque todos hemos escuchado los audios que la Gobernadora de Campeche ha hecho públicos, Alito insiste con cinismo que están editados. Lo cierto es que ni pinocho fue tan mentiroso.

Alejandro Moreno se hizo rico de la política y eso no tiene justificación alguna, jamás ha trabajado o sido empresario, pero se hizo multimillonario en dólares. No ha podido explicar de dónde proviene un patrimonio que haría la envidia de muchos de los grandes emprendedores de este país.

Alito trae la lumbre muy cerca, no solo está en juego permanecer al frente de la dirigencia del PRI, también está en la tómbola su libertad. Se dice que pactó con el gobierno americano para votar en contra de la reforma energética del presidente ¿será la impunidad parte de ese acuerdo? No lo creo, lo que sí puedo asegurar es que Alito se quedará solo tarde o temprano.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.