Madeleine Albright, una mujer de Estado

"El problema de la mujer ha sido siempre un problema de hombres. (...) ellos han creado los valores, las costumbres y las religiones...".

Simone de Beauvoir

Cuando me enteré del fallecimiento de Madeleine Albright, el pasado 23 de marzo, la primera idea que vino a mi mente fue la de la lamentable pérdida de una mujer de Estado, y así lo reflejé de inmediato en mi cuenta de Twitter. Llega hoy el momento de una reflexión más pausada.

La mujer, su circunstancia

Al lector interesado recomiendo las memorias de Madeleine Albright, "Madam Secretary", publicadas en 2003. Aquí apunto sólo algunos brevísimos datos.

Madeleine Albright se desarrolló con plena conciencia de ser una mujer que pertenecía a una familia centroeuropea que se vio obligada a emigrar, dejando atrás su natal Praga.

Su llegada a este continente estuvo precedida por dos momentos que marcarían su visión del mundo: poco antes del inicio de la guerra, ante los avances del nazismo, la familia Korbel (apellido de soltera de Albright) dejó Praga para refugiarse en Londres en 1939. Posteriormente, al final de la guerra su padre, Josef Korbel, diplomático de profesión, fue nombrado embajador en la entonces Yugoslavia y con su familia se instaló en Belgrado. Esta nueva etapa duró poco, en 1948, cuando se instauró en la antigua Checoslovaquia un régimen comunista, Korbel renunció a su cargo y decidió buscar refugio en Estados Unidos. Madeleine y su familia, al igual que centenares de miles de refugiados y migrantes, llegaron a la Isla de Ellis en Nueva York, en mayo de ese mismo año. Dos veces la familia Korbel se sintió obligada a dejar sus raíces para buscar refugio. Muchas familias quedaron atrapadas. Madeleine nunca lo olvidó.

Madeleine Albright, como a nadie debería de extrañar, hizo de su vida profesional una cruzada en favor de la democracia y desarrolló una lucha permanente en contra de los regímenes totalitarios. No resulta una sorpresa que la visión de la joven estudiante de relaciones internacionales coincidiera plenamente con la que predominaba en el país que la acogió y de la cual se hiciera ciudadana en 1957.

1993

Hace 29 años, con el arribo de Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos, Albright llegó a ocupar un puesto que en la tradición estadounidense es considerado como parte del gabinete, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

La agenda en Nueva York siempre cargada, traería desde temprano para Albright momentos de alta tensión y de resultados que afectaron negativamente la imagen de Estados Unidos, el fracaso de la misión norteamericana en Somalia, grabada en la memoria colectiva con la caída del helicóptero Blackhawk Mogadiscio; y el fracaso de la operación de las Naciones Unidas en Ruanda, que no pudo impedir la tragedia de un genocidio de proporciones dantescas. En ambos casos, es notable como Albright reconoce que tanto su actuar, el de su gobierno y el de las principales potencias de Occidente, adolecieron de fallas en materia de análisis, seguimiento o previsión. En sus memorias, Albright apunta también las limitaciones y carencias que a su juicio aquejaban a las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

En 1993 y 1994, Albright participó en otra decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que posibilitó, mediante una intervención militar, el regreso al poder del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien había sido electo en 1991 y que meses después había sido depuesto tras un golpe de Estado perpetrado por una junta militar liderada por el general Raoul Cédras.

A estos expedientes se sumaría la crisis de Bosnia, su resolución requeriría, de un modo u otro, no sólo de la voluntad de Estados Unidos, sino del concurso de actores centrales de la comunidad internacional. La sinceridad de Albright al analizar el panorama puede parecer hasta desconcertante: "Las consultas con los aliados son esenciales pero no pueden significar debates eternos respecto a las acciones a seguir. (...) En ese momento, con un nuevo presidente, un cauteloso secretario de Estado, un Pentágono con una actitud negativa, aliados nerviosos y una crisis en Somalia y luego con Ruanda y Haití estallando, no estábamos preparados para los riesgos de tomar el liderazgo en el caso de Bosnia. (...) Durante los siguientes dos años nuestra meta fue una solución negociada, pero nunca aplicamos aplicamos una amenaza del uso de fuerza que fuera creíble para lograrlo". El conflicto de Bosnia crecería hasta que se llevaron a cabo las negociaciones que dieron lugar al bombardeo de Serbia por parte de la OTAN. Más tarde, en noviembre de 1995, la guerra en Bosnia terminaría. Lo que fue una victoria para Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, permaneció en la imaginaria colectiva como el despliegue armado más importante de la Alianza Atlántica hasta esa fecha.

Albright, Boutros-Ghali y Rosario Green

No es un secreto que a partir de los eventos de 1993, arriba mencionados, la embajadora Albright había mantenido serias diferencias con el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, el egipcio Boutros Boutros-Ghali. A lo largo de sus memorias, Albright refiere que en varias ocasiones encontró resistencia de parte del Secretario General, cuyo quinquenio había iniciado en 1992, un año antes de la llegada de Albright a Nueva York como representante permanente de su país.

En sus memorias, que llevaron por título "La canciller", Rosario Green quien a la sazón era subsecretaria general de la ONU, menciona en varias ocasiones la difícil relación entre Boutros-Ghali y Albright: "Los desencuentros entre ellos habían crecido de tal manera que no había vuelta atrás. Madeleine acusaba a Boutros del fracaso de Somalia, de no haber evitado el genocidio en Ruanda, de minimizar el conflicto en Bosnia calificándolo de guerra entre ricos...y de haber exigido que el poder militar de Estados Unidos tuviera algún contrapeso y evitar que la OTAN tuviera autonomía para bombardear Serbia...". Al final, estas diferencias llevaron a que Estados Unidos vetara un segundo mandato para Boutros-Ghali. Así, el 13 de diciembre de 1996, el Consejo de Seguridad elogió por unanimidad al ghanés Kofi Annan como Secretario General de las Naciones Unidas.

Green y Albright forjaron una relación de amistad y camaradería desde que coincidieron en Nueva York. La diplomática mexicana llegó a la sede de la ONU en abril de 1994, cuando tomó posesión del cargo de subsecretaria general para Asuntos Políticos que le había ofrecido Boutros-Ghali. Además de los temas formales que trataba con la embajadora Albright, se forjó una relación personal. Rosario Green comenta en sus memorias "Fui parte del grupo de mujeres asiduas a sus almuerzos en la suite del Waldorf-Astoria, donde se encuentra la residencia del representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas."

Esa relación previa sin duda abonó en favor de la gestión de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, cuando se volvieron a encontrar como secretarias de Relaciones Exteriores y del Departamento de Estado, respectivamente. El objetivo, cuenta Green, era lograr "un acuerdo para estar en desacuerdo" y añade "...esto me permitió durante mi gestión al frente de la Cancillería circunscribir a su esfera cada tema de la agenda bilateral (...). La firmeza de esa convicción que de alguna manera compartí con la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, nos llevó a instalar en nuestras respectivas oficinas, un teléfono rojo que tenía un sistema encriptado y por el que nos comunicábamos temas delicados, honrando así nuestro compromiso de alerta oportuna.".

En el curso de su mandato al frente de las relaciones exteriores de sus respectivos países, ambas secretarias tuvieron ocasiones de acuerdos y de profundos desencuentros. Entre los primeros, puedo destacar la firma en junio del año 2000, del Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México, que definió la última frontera marítima entre los dos países.

En cuanto a los desacuerdos, uno muy importante fue el ocasionado por la llamada Operación Casablanca, una investigación encubierta unilateral de las autoridades estadounidenses iniciada en 1995 y cuyos resultados fueron dados a conocer en 1998, como consecuencia, un número importante de funcionarios bancarios fueron detenidos. Narra Rosario Green, "El propio Zedillo manifestó su gran molestia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Procuraduría General de la República se dieron a la tarea de restablecer la comunicación, el orden y la soberanía violentada por nuestros vecinos del norte. Tomó tiempo y mucho trabajo; algo se había roto y parecía imposible repararlo.". No fue este el único enfrentamiento, en 1999, el voto mexicano en contra de la resolución propuesta por Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, que buscaba la designación de un relator especial para Cuba, rompió con la tradición mexicana de abstenerse y causó una tremenda irritación en Estados Unidos. Jeffrey Davidow, quien fuera el embajador estadounidense narra en su libro "El oso y el puercoespín", el desenlace de este episodio: "Green me dijo que, como Zedillo se había comprometido con Fidel ... ella no había podido disuadirlo. El mexicano estaba aparentemente sorprendido por la dura respuesta estadounidense: Madeleine Albright canceló abruptamente su participación en la Comisión Binacional que cada año reúne a funcionarios con rango de gabinete. Más aún, el embajador de México en Washington (Jesús Reyes Heroles) fue objeto de la protesta más enérgica que había escuchado en el tiempo que llevaba en el cargo".

Finalmente, dos mujeres inteligentes, dos mujeres con un alto sentido de los asuntos de Estado, culminaron casi simultáneamente su encargo en armonía y con un balance positivo.

La propia Albright en sus memorias al referirse a su presencia en la toma de posesión de Vicente Fox, pondría el colofón a este capítulo "El gabinete saliente, incluyendo a mi colega, la secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green, estaba sentado a un lado del podio y sus miembros lucían evidentemente incómodos. Los representantes de la administración entrante estaban sentados enfrente de ellos, al otro lado del pasillo. Había una gran tensión (...). En realidad ambas partes tenían motivos de orgullo. Fox había tenido una gran campaña enfocada en los problemas generados por décadas de gobierno del PRI, mientras que el presidente saliente, Ernesto Zedillo, sentado al lado de Fox, había apoyado las reformas democráticas que habían hecho posible una elección justa y entregaba a su sucesor una economía sólida y unas cálidas relaciones con Estados Unidos".

Al tratar de indagar la razón del generoso comentario que sin duda era un reconocimiento a la labor de su colega mexicana, otro diplomático amigo me escribió desde Washington para recordarme una frase célebre de Madeleine Albright "Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no se apoyan entre sí".

