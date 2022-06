Lotería Nacional: edificio en peligro

El Moro, el edificio sede de la legendaria Lotería Nacional, está en peligro desde 2017 con muros cuarteados a causa del sismo de aquel año. El gobierno cuenta con un dictamen técnico que elaboró el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 2019 donde establece la urgencia de corregir los daños para no poner en peligro a empleados y quienes van a presenciar los tradicionales sorteos. Pero la autodenominada 4T comenzará los trabajos hasta agosto próximo.

La Lotería Nacional siempre fue vista como "la caja chica" de los gobiernos. Todos sacaban recursos de ahí para propósitos inconfesables. En la década pasada un reporte oficial advertía de su agonía por dos razones: la gente dejó de comprar cachitos y la extorsión de la que eran víctima los billeteros en todo el país por parte del crimen organizado, que llegaba al grado de secuestrar a los vendedores para cobrarles derecho de piso para la venta.

Documentos en poder de esta columna señalan que "con base en la evaluación estructural realizada por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en 2019 se concluyó que los elementos de estructura han rebasado los estados límite de servicio y de falla permitidos bajo el marco normativo del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias vigentes, por eso la importancia de reforzar los elementos estructurales del edificio, así mismo rehabilitar y preservar el estilo arquitectónico en interiores como en exteriores del edificio dada la importancia histórica y cultural del mismo".

Además, "el inmueble se encuentra dictaminado por un Director Responsable de Obra (DRO) como habitable bajo ciertas restricciones, (pero) no se pueden utilizar desde el nivel 8 y hasta el 18 mientras no cumpla los requisitos mínimos de seguridad estructural. Esta situación no implica ninguna penalización legal o administrativa hacia la entidad por la ocupación restringida del inmueble, sin embargo, de no realizarse el proyecto de reforzamiento estructural el inmueble sufrirá mayores deterioros lo que resultaría en su completa inhabilitación en cuestiones de operación y uso del mismo, seguridad estructural y la normatividad aplicable en este rubro".

El dictamen del Politécnico advierte riesgo de seguridad para los servidores públicos que laboran en el inmueble y de pérdida y deterioro del patrimonio cultural e histórico para la sociedad en general.

La rehabilitación requiere de 45 millones de pesos. Pero lo grave es que pese a contar con el dictamen del IPN desde 2019, el gobierno ha determinado que comenzará con la rehabilitación hasta agosto de 2022 para concluir en el 2023.

En los #Recovecos del pasado 6 de junio se documentó que el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó un saldo de 228 muertos en la Ciudad de México, decenas de heridos y más de un centenar de edificios. Muchas historias de dolor, de negligencia surgieron con el paso de los días, las semanas y hasta con los años.

Por eso llamó la atención un oficio del antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fechado el 2 de septiembre de 2021, dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pedirle, casi implorarle, que le liberen 498 millones 779 mil 756.13 pesos para obras de restauración pendientes de iglesias e inmuebles antiguos de valor histórico.

¿Por qué la autodenominada 4T abandonó la atención a estos inmuebles dañados? A cuatro años de distancia del sismo, dos de ellos de la administración de Enrique Peña Nieto y dos de Andrés Manuel López Obrador, solo reflejan que el desdén del priísta en poco se diferencia del desdén del morenista.

El funcionario del INAH pide la inscripción del programa de inversión "Restauración de monumentos históricos de propiedad federal afectados por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017, ubicados en la Ciudad de México", debido a que "el registro en cartera presenta actualmente (septiembre de 2021) un grado de avance del 8.1 por ciento al segundo trimestre de 2021, el cual deriva de un desastre natural sujeto a una atención prioritaria e inmediata, así como por ser un evento ocurrido antes del 31 de diciembre del 2020".

Sin embargo, como ahora se documenta con el edificio El Moro de la Lotería Nacional, queda claro que para la "cuarta transformación" poco importan decenas de inmuebles de carácter histórico. Tres años tuvo en el cajón el dictamen que pone en peligro un edificio art decó icónico de la capital del país.

Así las cosas.

"De acuerdo con los resultados de la visita técnica y el análisis estructural se detectaron daños que van de ligeros a muy graves en elementos estructurales de mampostería, lo cual conlleva a la disminución de la capacidad estructural, afectando seriamente su desempeño y que pone en peligro a los usuarios del inmueble", señala uno de los varios documentos oficiales.

"Se determina que es urgente la rehabilitación de la estructura en su totalidad, ya que el daño grave en las columnas repercute en la estabilidad de la estructura ante cargas sísmicas y la seguridad de los usuarios", alerta, aunque para el gobierno lo "urgente" pasó a segundo término.

"Por todo lo anterior, se concluye que la estructura ha rebasado los estados límite de servicio y de falla, por lo que es necesario iniciar los trabajos de rehabilitación con carácter de urgente siguiendo los procedimientos que establece el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias a la brevedad posible, considerando la gravedad de los daños en los elementos estructurales, y la importancia histórica, social y cultural del inmueble".

Punto y aparte. La libertad de José Manuel del Río Virgen, más allá de cualquier filiación política, muestra cómo la manipulación de la justicia con fines políticos puede revertirse. El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, está obligado a una autorevisión y admitir que cometió una injusticia. Ya veremos.

Punto final. En la UNAM hay tremores que amenazan aspiraciones presidenciales... en Morena. Para no perder de vista.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.