Los rituales indispensables

"Ando hipocondriaca", me dice mi amiga. Confieso que yo también. Con esa palabra nos referimos a lo que cualquier leve indicio de quiebre en la salud (tenga o no que ver con covid) puede desatar en nuestros imaginarios en estos tiempos. También a la cantidad de reacciones físicas que produce la ansiedad: inflamaciones diversas, afectaciones en la piel, gripas interminables, dolores musculares, cansancio, respiración alterada, insomnios. Nos hacemos una PCR, el resultado es negativo y los momentos de agotamiento se nos quedan aferrados al cuerpo. Estamos tan cansadas/os -también- de esperar. La incertidumbre no es la más amable de las compañías. Algo horada cuando se prolonga. Cuestiona, como ahora, nuestra ¿ingenua? certidumbre de tener un futuro. Cuestiona proyectos, desata memorias. Y una amanece preguntándose ¿cuál es nuestro sentido de vida? con una frecuencia inhabitual.

Pero es quizá cuando nos abrimos a las posibilidades de las pérdidas que los vínculos amorosos se reconocen, se agradecen y se intensifican como nunca. El exterior nos detiene. Los rituales se alteran. El confinamiento es casi una introspección obligada. Está más difícil correr de una misma entre las cuatro paredes de la casa que en los tiempos de la gregaria exterioridad. Siempre habrá, claro, quien lo logre. Es ahora, cuando esas tecnologías que nos acercan: redes, mensajes privados, videollamadas, toman una dimensión que no era imaginable: allí está su rostro en la pantalla. La cartita por la mañana. Las comidas con las amigas. Recuperar hasta donde sea posible los rituales. Sostener nuestras pertenencias con ese añadido de la gratitud más consciente. Casi palpable.

Miro (en la pantalla) a uno de mis hijos preparar una receta que va inventando, estoy casi en su cocina: "¿crees que falta pimienta?" Tantito más y pruebo el guiso. Mi otro hijo me muestra camellos y un desierto remotísimo que por unos minutos deja de serlo. Me vivo junto a él tomando té, debajo de esa tienda, junto a una familia nómada con la que se entiende a señas. El mayor me muestra su café y su banca preferida, la portada del libro que lee. Está nevando en su ciudad. "Tan lejos, tan cerca". Esa tecnología de la cual -dado mis impulsos de Lucy la Australopitecus- a cada rato tenía yo algo malo por decir, nos arropa y nos salva. El acompañamiento. Conversar. Hacer planes para el futuro. La presencia discreta y cotidiana de nuestra familia de elección. Y cada vez mira una más a los ojos esa realidad esencial: el valor fundamental de cuidar y ser cuidadas/os. Esos pequeños detalles que nos llegan: "hice galletas de limón, te paso a dejar tu bolsita", "¿qué te dijo el doctor?", "me ofrecieron una chamba, ¿la hacemos entre las dos?" "¿Cómo va tu mamá?" Como antes, pero más cercano, más íntimo, más entrañable. Es tan pequeñita la cotidianidad. Y tan enorme. Las fotos que intercambiamos para ir viendo cómo crecen les nietes.

Ahora que damos tantos tumbos y por momentos dudamos de la longitud del futuro, del ánimo para encararlo, pienso con frecuencia en "El viaje a Ítaca", mi poema preferido de Kavafis. Los aprendizajes del viaje. Vamos en un barco y el mar se agita y esta travesía como otras en la vida, no la elegimos. Es además una travesía colectiva. Mundial. A la fuerza. Así va. Y es también, un tiempo de revelaciones sobre lo que más importa. Es una época de aislamiento y de encuentros. Las palabras toman significados distintos. Más minuciosos. Más exactos: nos necesitamos y como tal, lo estamos aceptando. En la distancia, lógica ironía, nuestros vínculos se afianzan. El ritual de la mesa servida, cada quien en su casa. El ritual de los paseos que no hacemos, pero que imaginamos. Volvemos a la Cineteca en una conversación. Mantenemos la memoria les unes de les otres. Ha sido tan súbito y tan trágico. Estamos vivos quienes lo estamos. Los rituales compartidos nos permiten ir creando futuro. Cuidar y ser cuidadas/os. ¿Qué es la vida al final de cuentas? Sino las pequeñas -rituales- ternuras de lo cotidiano.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.