Ya pasado el debate y con algunas mediciones formales que básicamente marcan lo que se vio; un ganador claro y diversos matices en el resto es importante reflexionar algunos aspectos de lo visto, aspectos que superen el comentario de Anaya como evidente ganador y del Bronco como salvaje.

· Margarita Zavala. Fue una decepción total; la conozco personalmente desde hace muchos años y nunca la había visto tener un momento tan malo. Hubo intervenciones que no tuvieron sentido, todas las frases las inicia alzando la voz y no sabe como cerrar y concretar una idea; además de que usó más de la mitad del tiempo en hablar del gobierno de Calderón. Para no olvidar: "yo llevo toda mi vida en la política y a mí el poder no me cambió".... ¿Cuál poder... el de Calderón? ¿no toda su narrativa está centrada en decir que los partidos y la política no sirven? La ironía es que sea la única que defiende un discurso en contra de la política, los partidos y el poder, a la par que es la única que ha vivido en Los Pinos y siempre se ha mantenido de la política y del PAN.

· El Bronco. Este personaje empezó con un debate emocional profundo; habló del dolor y de ser víctima. Además de eso creo que sólo intentó llamar la atención con tonterías absurdas. En Nuevo León dijo que sería "limón en las almorranas de los corruptos" y explicó que no hay ningún corrupto preso por amparos, ahora dijo que "al que robe hay que mocharle la mano"... supongo es otro chiste, como lo del limón. Para no olvidar: "¿la mentira es forma de corrupción? Sí totalmente, ¿usted ha mentido? A veces"... una de esas mentiras por cierto es que sería un gobernador de seis años, otra son sus firmas, otra es que sería limón... o sea ¿dijo que es un corrupto? Debería poner el ejemplo de su medida medieval y mutilarse.

· José Antonio Meade. Este señor presume no ser político y se notó que cuando menos en eso dice la verdad. Tuvo momentos afortunados al atacar a López Obrador pero ni al proponer, ni mucho menos al defender al gobierno de Peña Nieto y al PRI tuvo razonamientos lógicos... le fue bastante mal. Para no olvidar: "En mi gobierno no habrá ni Estafas Maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos"... eso es una afirmativa por negación... si dice que en su gobierno no habrá... está diciendo que en el gobierno actual sí los hay. Además, él solito mencionó la Estafa Maestra. También habrá que recordar que se autoproclamó como que él metió a la cárcel a un ex gobernador del PRI desde Hacienda.... ¿esto quiere decir que es el responsable directo de los otros más de 20 gobernadores que están prófugos?

· López Obrador. Su posición era la más complicada de todas; llegar como candidato puntero es llegar a ser cuestionado y atacado... lo curioso es que no sólo lo permitió, ni siquiera presentó nada nuevo. Dijo que para seguridad su propuesta era traer a quien supiera del tema (e incluso al Papa), no pudo responder al cuestionamiento de Anaya sobre el empresario Romo y sobre su propuesta de Fiscalía, la respuesta de "si esos departamentos están a mi nombre, te los regalo" me pareció simpática y atinada, pero qué mal que salieran los documentos... no creo que sea un tema que se quite fácil, pero de todo lo que pudo perder en el debate algo recuperó... sin duda es el gran perdedor y no sólo por no saber comunicar, sino por comunicar nada... su discurso funciona en unas cuántas frases: la mafia del poder, el ejemplo eliminará la corrupción, traeré expertos en el tema... Para recordar: "Ya le mande´ a ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la flotilla; Estoy esperando la respuesta." No sé si lo dijo en broma, pero en esta frase y en toda su personalidad reflejó a un autócrata... de eso ya hablé en este espacio la semana pasada.

· Ricardo Anaya. El indiscutible ganador; supo defender, supo atacar, supo manejar el tiempo y hasta supo ser irónico. Sin embargo, siento la mayor victoria de Anaya no fue haber relanzado su campaña y ganado el debate... fue terminar de convencer a quienes están con él. Después de todo el escándalo y la división que generó Margarita Zavala al interior del PAN, después de la bajísima traición de Silvano un día antes del debate, después de lo difícil que fue conformar la alianza con el PRD y con MC... donde hubo muchos heridos tanto en el PAN, como en los demás partidos. Se tiene que reconocer que los heridos no estaban participando y haciendo su parte en la campaña; Anaya demostró que él está haciendo su parte y que es el mejor representante que puede tener el PAN y la alianza, y con ello volvió el ánimo y la participación. Para recordar: "Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía Andrés Manuel y con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso, pactaste con Elba Esther Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ofreciste anticipadamente perdón y amnistía -hay videos de lo que estoy diciendo- a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no se´ si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por que´ cambiaste, Andrés Manuel"... Es la mejor narrativa que he escuchado para describir el cambio de López Obrador... y es buena porque es cierta.

El debate terminó y se movieron tantito las encuestas... sin embargo creo que Anaya va a crecer mucho en los siguientes días porque se posicionó como el único retador real de López Obrador y emocionó a los partidos que lo acompañan... con todos metidos en la campaña seguirá creciendo.

