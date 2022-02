Los pretextos de la guerra

Cuando nos enseñan historia, la mayoría de las lecciones y los datos relevantes compartidos en las mismas están relacionadas con asuntos bélicos, con conflictos entre países, con victorias y derrotas, con buenos y malos, con firmas de tratados, con héroes vencedores de grandes batallas, con grandes aventuras, con hazañas, pero poco se reflexiona sobre los orígenes de los conflictos, sobre las circunstancias que llevaron a la gesta de una guerra, sobre los argumentos bajo los que se inició el conflicto.

Muy probablemente, si se conociera el contexto y los argumentos retóricos utilizados para dar inicio a un conflicto armado, nos parecería de lo más inverosímil que este se hubiera llevado a cabo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak a principios de este siglo, el discurso dominante era que, en la nación del Medio Oriente, custodia de la cultura mesopotámica, se fabricaban armas químicas, las cuales nunca fueron encontradas. Incluso la Organización de las Naciones Unidas avaló ese discurso, en cuyo trasfondo estaba el deseo de dominar una de las mayores vetas de petróleo existentes en el mundo.

En el mundo antiguo, en aquellos años antes de nuestra era, el territorio actual griego estaba conformado por múltiples pueblos, siendo los más recordados, Atenas y Esparta, ciudades socias y antagónicas a la vez. Ambas inmortalizadas por sus glorias bélicas, como la guerra contra Troya, reflejada en "La Ilíada" o la de las Termopilas, recordada por el capítulo de la batalla de los 300, mantenían una coexistencia frágil que las llevaría a buscar un pretexto como el que los soldados atenienses recibieron un "desaire" por parte de los guerreros espartanos para iniciar la Guerra del Peloponeso.

Si analizamos cada guerra, encontraríamos argumentos similares para comprender los verdaderos orígenes de las mismas. Algunos más sustentados que otros, pero, en realidad, los antecedentes nos podrían mostrar claramente que las causas de las mismas responden a muchos intereses, pero no justifican las vidas humanas extinguidas.

La definición de la guerra es compleja. El filósofo inglés, Thomas Hobbes mencionaba que "la naturaleza de la guerra no consiste en un combate efectivo, sino en una disposición susceptible de actuar en ese sentido, durante todo el tiempo donde no se puede asegurar el contrario". Es decir, el estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra, que se define no como un conflicto permanente, sino como un estado de la voluntad de entrar en conflicto.

Immanuel Kant señala que, previo al orden jurídico, los Estados están en un estado de guerra donde gobierna el más fuerte y la única manera de salir de dicho estadio es por medio de la razón que conlleva a la constitución de un estado de paz.

En 2022, se tenían registrados, al menos, 15 conflictos bélicos o crisis, según datos de distintas organizaciones de la sociedad civil. Algunos en Medio Oriente (Siria, Israel-Palestina y Yemen), África del norte (Libia, Argelia-Marruecos), África (Etiopía y Mozambique, Chad, Guinea-Conakry, Mali, Níger y Sudán) y Myanmar, en Asia. El que más ha llamado la atención es el ruso-ucraniano.

Al momento de escribir estas líneas, el ejército de la Federación rusa ya había ingresado a la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Bajo el pretexto de defender a personas que han sido perseguidas por el gobierno ucraniano durante los últimos ocho años, además de prometer una desmilitarización y "desnazificación" de la nación de Europa central. Cabe recordar que la nación rusa es una de las que más ha sido denunciada por vulneraciones a los derechos humanos.

El discurso de Vladimir Putin es la preocupación por las garantías de quienes viven en territorio ucraniano, sin embargo, en el trasfondo, hay una repulsión del gobierno ruso por el acercamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte u otros organismos a la zona, entre ellos, la Unión Europea (UE). Varias encuestas han señalado que una de las mayores prioridades de la población ucraniana ha sido la incorporación de su país a la UE.

Sumado al control de los gasoductos en la zona, principales surtidores del energético en Europa occidental y a resguardar porciones territoriales anexadas de manera arbitraria. Una vez más, cualquier pretexto es utilizado para desatar el caos, la angustia, la inestabilidad y la inseguridad para millones de personas que habitan en las zonas en conflicto, palabra que junto con crisis, se posicionan para evitar hablar con crudeza de la guerra, el acto más violento de la humanidad.

