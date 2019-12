Los pasos hacia el juicio político

La semana pasada fue publicado el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en contra del presidente Donald Trump por la llamada trama ucraniana, no obstante, la defensa que hicieron los republicanos del presidente Trump. Pese a pruebas en contra y a favor, quien ahora tiene en sus manos el tema de un juicio político al presidente es el Comité Judicial.

Refiriéndose a las audiencias en el Comité de Inteligencia, el reportero Ryan Broderick, las denominó realidades paralelas: una demócrata centrada en establecer los hechos del escándalo de Ucrania y una republicana enfocada a crear una realidad distinta a través de "publicaciones de Facebook y clips de Fox News". Pues bien, parece que también hay una realidad paralela cuando se leen el informe del Comité de Inteligencia y el informe de los republicanos. Al compararlos, queda la sensación de que hay una gran disputa sobre lo que realmente sucedió en la trama ucraniana, lo único que hay es un desacuerdo interpretativo sobre cómo entender algunos hechos.

Mientras, los aliados del presidente Trump se quejan de un proceso injusto, los demócratas acusan teorías de conspiración e ignoran por completo las quejas republicanas. Pero las diferencias entre los dos informes tienen poco o nada que ver con lo que realmente hizo Donald Trump, pues no parece haber un acuerdo sobre si el presidente tenía intenciones corruptas, si Ucrania interfirió en las elecciones de 2016 o si las acciones de Trump justifican la destitución.

El informe republicano insiste en que "la evidencia no respalda la acusación de que el presidente Trump presionó al presidente Zelensky para iniciar investigaciones con el propósito de beneficiarse en las elecciones de 2020". Por el contrario, los republicanos sostienen que "no tenía nada de malo hacer preguntas sobre la presencia del hijo del exvicepresidente Biden, Hunter Biden, en la junta directiva de la empresa ucraniana Burisma, acusada de corrupción, o sobre los intentos de Ucrania de influir en las elecciones presidenciales de 2016". De hecho, los republicanos insisten en que las preocupaciones del presidente eran "válidas", no reconocen que Trump buscó información perjudicial sobre los Biden y Burisma, sólo cuestionan si la solicitud de Trump constituía una presión a su homólogo de Ucrania y si Trump la hizo para su beneficio electoral. En otras palabras, no hay disputa sobre si Trump utilizó un esquema alternativo al gobierno que incluyera a su abogado personal, Rudy Giuliani, pero sí la hay sobre si Giuliani estaba actuando en nombre del presidente para el beneficio de su campaña en 2020.

Respecto a que el presidente Trump ordenó la suspensión de $391 millones en asistencia militar a Ucrania, los republicanos reconocen que "fue pausada temporalmente", aunque omiten intencionalmente que la orden la hizo Trump, y afirman que la pausa en la ayuda era para "permitir a Trump aliviar sus preocupaciones anticorrupción sobre el nuevo presidente ucraniano", lo que refuerza la afirmación de que las órdenes de congelar la ayuda militar a Ucrania sí fueron del presidente. Es interesante, pero también significativo, que los republicanos en su informe mencionen que hubo un quid pro quo, pero que omitan que Trump retuvo la asistencia militar a cambio de algo por parte del presidente Zelensky.

Si bien el informe del Comité Inteligencia explica detalles exactos, incluso fastidiosos, sobre los esfuerzos del presidente Trump para extorsionar al gobierno de Ucrania en beneficio personal, omite cosas. Por ejemplo, el tema del "Libro Contable Negro" y que es precisamente el documento que muestra los pagos por debajo de la mesa del expresidente ucraniano Viktor Yanukovitch al presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort. En principio, la omisión resulta lógica pues no tendría que ver con la investigación en curso, pero el mutismo en el informe de Inteligencia se presta a suspicacias ya que, durante las audiencias, los republicanos se centraron en las teorías de conspiración sobre el "Libro Contable Negro", entre otras cosas, en un esfuerzo por defender al presidente.

Sobre el tema de la obstrucción a la justicia, hay un completo desacuerdo "óptico", pues el informe republicano insiste en que todo lo que los demócratas describen como obstrucción es "una respuesta a un proceso injusto, abusivo y partidista", pero no aborda ni refuta las afirmaciones de los demócratas sobre la conducta del presidente. Por cierto, prácticamente la mitad del informe de Inteligencia trata sobre obstrucción a la justicia, lo cual es relevante ya que podría ser la pauta para otro juicio político, principalmente porque la Casa Blanca bloqueó el uso de documentos y el testimonio de personas clave en la trama ucraniana, tales como el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de energía Rick Perry, el jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton y el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto Russell Vought.

Ahora que el posible juicio político contra el presidente Donald Trump pasó a manos del Comité Judicial, una de las preguntas que surge es que si serán incluidas las evidencias de obstrucción a la justicia por parte de la Casa Blanca contenidas en el informe del Comité de Inteligencia y el antecedente del informe del Asesor Especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en el que se demostró que el presidente Trump obstruyó la justicia.

Eso sí, el reality show del juicio político contra Trump es seguro que se modifique en términos de tiempo e ideología dadas las diferencias entre los comités Judicial y de Inteligencia. En términos de tiempo, las audiencias serán más largas, pues los 41 miembros del Comité Judicial podrán hacer preguntas por un lapso de cinco minutos a los testigos que se presenten, una diferencia sustancial con respecto a los 22 miembros del Comité de Inteligencia. En términos ideológicos, en el Comité de Inteligencia prevalece un comportamiento partidista moderado, mientras que en el Comité Judicial el partidismo podría aumentar, ya que el miembro de mayor rango, Doug Collins, podría ser especialmente agresivo debido a su compromiso personal de proteger a toda costa al presidente Trump, pues se sabe que Trump ha presionado para que Collins ocupe un puesto que quedará vacante en el Senado en 2020.

No hay duda de que en estos momentos hay mucho en juego. Políticamente, el control de la Casa Blanca y el Congreso en 2020; procedimentalmente, en el Congreso se están sentando precedentes para considerar una mala conducta de los futuros presidentes de Estados Unidos; pero quizá lo más importante, si los estadounidenses permitirán que su presidente los avergüence ante el mundo por utilizar todo el aparato gubernamental para solicitar a un gobierno extranjero investigar a su rival político.