Los pasos de Boric

Dentro de cuatro años, a finales de 2025, Chile habrá elegido a un nuevo presidente o presidenta, y el gobierno de Gabriel Boric estará llegando a su fin y Chile tendrá -así lo espero- una nueva Constitución que habría entrado en vigor 2022: Gabriel Boric no habrá cumplido aún los cuarenta años.

Hace ocho días, el 19 de diciembre, antes de las 8 de la noche, el pueblo chileno conoció que tras una copiosa votación, un chileno magallánico, descendiente de migrantes croatas, Gabriel Boric, era el presidente electo de su país. Esa noche, se cumplió rigurosamente el protocolo que los principios republicanos han impuesto en Chile. José Antonio Kast, haciéndose cargo de su derrota, había ya hablado por teléfono con Boric y felicitado por su victoria; después de ello, el candidato derrotado, de cara a sus seguidores, reconoció su derrota e informó que venía de hablar con su oponente a quien le había felicitado y deseado suerte.

Minutos antes, el equipo de Boric, como lo marca la tradición de ese entrañable país, había acordado con La Moneda la charla que tendrían el presidente Sebastián Piñera y Gabriel Boric, ambos sostuvieron una conversación en vivo y frente a las cámaras de televisión de Chile, el objetivo político evidente se cumplió con creces y el pueblo chileno atestiguó la civilidad y cordialidad con la que ambos se saludaron y, como lo marca la tradición republicana chilena, Piñera invitó a Boric a comer en su casa al día siguiente. Así fue, el lunes 20 de diciembre, a menos de 24 horas del cierre de la elección, el presidente en ejercicio se reunió con su sucesor y acordaron el inicio del proceso de cambio de estafeta.

La campaña hacia la segunda vuelta

En este espacio, hace poco más de un mes, el 22 de noviembre, escribí: "el electorado del centro decidirá la elección, ello beneficiará al candidato que haya sabido colocar puentes de enlace oportunos con ese amplio sector de la población; será imperativo para asegurar la gobernanza del país que se retomen las demandas sociales emanadas del estallido de octubre de 2019; por lo anterior, gane quien gane, a pesar de lo que haya señalado en campaña, deberá expandir el gasto social y probablemente financiar ese crecimiento mediante una reforma fiscal; gane quien gane, deberá tender puentes efectivos al sector productivo y propiciar un crecimiento equilibrado de la inversión; gane quien gane, deberá conciliar su programa de gobierno con el texto que emane del plebiscito aprobatorio de una nueva Constitución". Hoy sabemos que ese candidato fue Boric. Durante las cuatro semanas que duró la campaña, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, ambos candidatos moderaron sus propuestas y efectuaron modificaciones a sus respectivos programas de trabajo, tolerancia fue el valor que más trató de reflejar Kast en su mensaje, mientras que Boric atemperó algunos de los aspectos del capítulo económico de su propuesta e incluye mensajes en materia de seguridad y combate a la criminalidad. Boric inició con llamados a la unidad.

Mientras que la campaña de Kast perdió tiempo con un viaje a Estados Unidos que no aportó réditos al candidato y trató de enmendar el daño que había causado entre el electorado la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, Boric y su equipo realizaron enlaces efectivos con los ex candidatos de centroizquierda que habían sido derrotados en la primera vuelta. Los contactos incluyeron acercamientos programáticos con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. El resultado fue un programa de gobierno ajustado con propuestas destinadas a mantener la base de la coalición Apruebo Dignidad y atraer al centro. Boric ha asegurado que esos cambios no fueron cosméticos ni siguieron propósitos meramente electorales.

Los pasos de Boric

A partir de esa noche del domingo 19 de diciembre, ha habido una constante en el mensaje y en el caminar de Boric: el llamado a la unidad y un ofrecimiento de que gobernará para todos los chilenos, ese domingo lo dijo así: "Quiero agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente la democracia la hacemos entre todos, y necesitamos de cada uno. (...) El futuro de Chile nos necesita a todos del mismo lado, del lado de la gente y espero contar con su apoyo, sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos ... sabremos construir puentes entre nosotros para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor".

Boric ha sido consecuente y ha reiterado mensajes consistentes en búsqueda de consensos y de alianzas más allá de las fronteras de la coalición Apruebo Dignidad, acuerdos que le permitan construir un gabinete robusto, con experiencia y cuya formación no obedezca a cuotas políticas.

La semana pasada, después del encuentro de Boric con representantes de los partidos y movimientos que conforman la coalición Apruebo Dignidad, el presidente del Partido Comunista. Guillermo Teillier, señaló "...quedó claro que el presidente tiene plena libertad para tomar decisiones sobre gabinete, de los cargos de gobierno y las formulaciones que existen". Al día siguiente, después de su primera reunión formal con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, Boric declaró categórico: "Yo tengo plena autonomía para la designación del gabinete y lo voy a hacer pensando en lo mejor para el país y no en cuoteos de partidos. Insisto, no voy a adelantar nada hasta que tengamos el equipo completo". Y ahí fijó la fecha en la que dará a conocer su gabinete, el próximo 22 de enero.

El presidente electo, podemos suponer, dotará a su gobierno de una base más amplia de apoyo al convocar a figuras de otros partidos que aporten experiencia y peso a su gabinete; ello hará que sus propuestas tengan una perspectiva de mejor tránsito por un Congreso dividido. El camino no estará exento de obstáculos y de jaloneos; el proceso de la Convención Constitucional provocará tensiones complicadas de sortear hasta que el texto sea finalmente aprobado por los chilenos en el plebiscito que ocurrirá en algún momento de la segunda mitad de 2022. Sin duda también afectarán a Boric tensiones provenientes de los sectores más extremistas de su propia coalición; tampoco podemos minimizar el hecho de que el 44% del electorado chileno votó por Kast. El camino será muy complicado y la economía chilena crecerá modestamente al menos los próximos dos años, el espacio fiscal es reducido pero el presidente que llega del sur lo sabe; el diputado de Convergencia Social que el 15 de noviembre de 2019, se jugó su capital político firmando a título personal el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, acto que no fue bien recibido por el Frente Amplio y que fue signado por todos los partidos representados en el Congreso con la excepción del Partido Comunista. El entonces diputado Boric, recibió entonces el golpeteo de sectores que no comprendieron su gesto, voceros que a menudo equiparan la conciliación con la claudicación. Esa noche el diputado Boric inició su camino ascendente, la historia del presidente Boric está por escribirse.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.