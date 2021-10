Los objetivos estratégicos han cambiado el camino

La decadencia de los pseudo asesores ha comenzado. Por más que inventan datos y tratan de justificar su poca capacidad, se les está yendo de las manos el control del país. Hemos observado cómo buscan justificar su ineficiencia ante problemáticas políticas, económicas, sociales coyunturales; e incluso desastres de origen natural y antropogénico.

Estos riesgos han ido en aumento, debido a que en cada una de las dependencias se percibe falta de planeación y programación hacia los objetivos estratégicos que han quedado en el olvido. Desglosaré cada uno de ellos de la siguiente manera.

En la parte política

Se observa que las iniciativas que se abordan no están enfocadas a las necesidades que requieren prioridad en México, sin embargo muchos legisladores están pensando en imponer más impuestos y candados fiscales que no ayudan a reactivar la economía y al desarrollo de México. No hay avances en la impartición de justicia en los órganos jurisdiccionales que continúan con las malas prácticas. Toda esta situación provocará un colapso para el año 2024 -tiempo de elecciones-.

En la parte económica

Debido a los efectos de la pandemia, muchas micro, pequeñas y medianas empresas quebraron, provocando un aumento de desempleo y de índice delictivo. Muchos jóvenes se han comenzado a rentar de sicarios para realizar tareas de extorsión, narcomenudeo y secuestro, esto de acuerdo con datos que arrojan los informes de las diferentes fiscalías. En consecuencia, la Secretaría de Economía no ofrece soluciones para crear las condiciones necesarias, vapulea al ciudadano que sí paga impuestos y no le permite tener un respiro. Todo esto puede provocar un derrumbe de más empresas, generando más pobreza para el 2024.

En la parte social

Los movimientos sociales han ido creciendo y se han radicalizado debido al cúmulo de injusticias y la intrusión de grupos opositores que aprovechan citadas problemáticas, tergiversando proyectos. Este tipo de propaganda se nulifica con verdaderas acciones que requiere el pueblo, quien necesita palpar la reducción del costo de la gasolina, y la de diversos impuestos como tarifas eléctricas, reducción del IVA, etc. Esto desembocará en una mayor radicalización de grupos sociales, cuya mala propaganda afectará de manera crucial las elecciones del 2024, donde tal vez podría ganar un partido de derecha.

Desastres de origen natural y antropogénicos

Todos estos fenómenos deben ser considerados para ser atendidos en tiempo y espacio, y ayudar a la población. Hasta el momento, en diversas entidades federativas donde han habido este tipo de desastres naturales, muchas personas no son incluidas en los censos y esto genera descontento ante la falta de apoyos para poder recuperar su vida. De no ser atendida esta problemática, provocará que los partidos políticos opositores saquen raja política para las elecciones del 2024. Si bien la oposición no genera propuestas, sí sabe señalar los errores.

Problemáticas coyunturales internas y externas

Debe quedar muy claro que México NO es socialista y nunca lo será. Nuestro país debe comenzar a desarrollarse en los diferentes ámbitos, bajo una fuerte supervisión de sus funcionarios públicos, los cuales deben rendir cuentas de los beneficios y resultados para el pueblo. Sin embargo, muchos bufones, arlequines y lacayos, han optado por crear datos erróneos y atmósferas ficticias para mantener sus puestos. La creciente incapacidad de poder liderar a los equipos de trabajo, ha provocado el descontento del pueblo. Sólo se han preocupado por obtener beneficios particulares para sus propios negocios. Este tipo de funcionarios son los que NO necesitamos. Votamos por un cambio, por la extirpación de los latifundios y monopolios. Votamos por la justicia en contra de los malos mexicanos. Votamos por tener seguridad. Votamos para que todos aquellos hambreados de poder ya no pudieran meter sus manos en el gobierno.

Hoy sólo han cambiado los personajes. De no atenderse estas necesidades podremos tener un cambio de partido político en el poder que nos llevará a otra condena de corrupción por mucho, mucho tiempo. Los enemigos de México han sido quienes lo saquearon los últimos 30 años con la complacencia de diversos sectores de la sociedad civil que se beneficiaban de esos pactos de poder, como los criminales.

Por último, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado de prensa donde explicó que en fechas 22 y 23 de octubre de este año, aplicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza como respuesta a dos agresiones con armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas, y Ciudad Madero, Chihuahua, donde fue abatido El Tigre, presunto líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo.

De igual forma, en Chihuahua se detuvo al presunto líder del grupo Gente Nueva del Jaguar, ligado al Cártel del Pacifico (Cártel de Sinaloa), lo que pone de manifiesto que sí se tiene estrategia de lucha contra los grupos criminales de todos los cárteles. La estrategia de seguridad seguirá siendo la de proteger a la población civil con acciones directas contra los grupos criminales, pero sin caer en los excesos de sexenios pasados donde se ponía en riesgo a la sociedad mexicana, llamando a los decesos daños colaterales.

Las acciones de las fuerzas de seguridad serán siempre en apego a lo establecido en la Constitución y las leyes, pero de manera firme y legal. Seguramente no faltará quienes en días futuros traten de desacreditar dichas acciones de las fuerzas del orden, tratando de justificar los operativos y trabajos de inteligencia, pero dejarán en claro que la estrategia, aunque lenta, empieza a dar resultados. Y es que no es sólo la confrontación directa contra los grupos criminales; es proteger a la población para que sus decesos no se consideren "daños colaterales", como sucedió en sexenios anteriores.

Empezaremos a ver un trabajo más coordinado entre las diferentes dependencias del país. No solo es tirar balazos por tirar, es hacer trabajo de inteligencia junto con acciones operativas para poder llevar ante la autoridad judicial a los presuntos criminales. Éste es el objetivo primordial en este sexenio. Respeto a los derechos humanos y al debido proceso no debe ser solamente una aspiración, sino que debe convertirse en realidad; y la fuerza, sólo puede ser utilizada por el estado, ya que es el único facultado para ello.

