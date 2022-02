Los finalistas del Sony World Photography Awards 2022

Esta semana se dieron a conocer los trabajos de los finalistas y fotógrafos preseleccionados celebrados en la competencia Profesional Sony World Photography Awards 2022. Estos finalistas pasan a la siguiente etapa para competir por ser el ganador de su categoría y, si tienen éxito, serán considerados para el codiciado título de Fotógrafo del año, previsto para el próximo 12 de abril de este año.

Las fotografías de esta edición son espectaculares en todas las categorías, ahí están las imágenes de Javier Arcenillas, (España), de Yun Chi Chen, (Taiwán), de Domagoj Burilovic´, (Croacia), de Raphae¨l Neal, (Reino Unido), de Alnis Stakle, (Lituania) de Sarah Grethe, (Alemania), de Jan Grarup, (Dinamarca) Fabian Ritter, (Alemania) Win McNamee,(Estados Unidos), de Roman Vondrous?, (República Checa), George Tatakis, (Grecia), Adam Ferguson, (Australia) Brent Stirton, (Sud Africa) y Ricardo Teles, (Brazil) entre muchos otros.

El objetivo de los premios Sony World Photography Awards es "establecer una plataforma para el desarrollo continuo de la cultura fotográfica". Este certamen fundado en 2007 por Scott Gray, del World Photography Organisation es una plataforma global, líder, dedicada al desarrollo y avance de la cultura fotográfica. A través de sus eventos, ellos juegan un papel clave para impulsar el crecimiento del mercado fotográfico internacional y profundizar el compromiso de la audiencia con el mundo fotográfico.

El panel de jueces de los Sony World Photography Awards 2022, lo integran cinco profesionales que aportan una variedad de conocimientos y experiencia de diversos orígenes fotográficos. El proceso de evaluación de los premios es completamente anónimo (el nombre y la nacionalidad del participante se ocultan a los jueces).

Aquí los perfiles de cada uno de ellos:

Mike Trow fue el presidente del jurado y comenzó su carrera como editor y agente de reportajes para la agencia Colorific antes se desempeñó como editor de imágenes en revistas como Bizarre y Jack. Este mismo personaje comento´ lo siguiente al finalizar esta edición: «Creo que los finalistas y seleccionados del Sony World Photography Awards son ma´s diversos, provocadores e impactantes que nunca. Me sorprendio´ el nivel de las obras de la competicio´n de la categoría Profesional por su profundidad y variedad. Creo que en ciertos momentos todos hemos pensado que la actual crisis por el covid-19 habi´a hecho que el mundo se detuviera, pero al examinar estos proyectos, esta´ claro que no hay nada ma´s lejos de la realidad. Tener la oportunidad de ver tantas obras de todo el mundo me da una sensacio´n de humildad y a´nimos renovados al mismo tiempo".

Deborah Klochko ha sido directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo de Artes Fotográficas de San Diego, California, desde 2006. Ha enseñado, dado conferencias y escrito extensamente sobre fotografía y ha curado más de 30 exposiciones a lo largo de su carrera.

Rahaab Allana es curadora y editora de la Fundación Alkazi para las Artes en Nueva Delhi; Miembro de la Royal Asiatic Society (Londres) y anteriormente fue investigadora asociada en el University College de Londres (Departamento de Antropología Visual).

Ângela Ferreira es una artista portuguesa, curadora de fotografía independiente e investigadora postdoctoral en la Escuela de Bellas Artes Universidad Federal de Rio de Janeiro Brasil. Su enfoque está en desarrollar estudios sobre prácticas visuales contemporáneas que problematicen las formas híbridas de la fotografía.

Richmond Orlando Mensah es un curador y director creativo residente en Ghana. Se especializó en Lingüística y Francés para su licenciatura en la Universidad de Ghana y su interés se encuentra entre la fotografía africana contemporánea y la diplomacia. Es el fundador y director creativo de Manju Journal. Establecida en 2015, Manju es una plataforma global de arte y cultura dedicada a celebrar los talentos africanos emergentes dentro y fuera de la diáspora.

Es por ello que con este perfil de jurado, los seleccionados son garantía de calidad y prestigio.

Este año, la competencia de categoría Profesional recibió más de 156,000 imágenes, la mayor cantidad de trabajos recibidos en la historia de los premios. De hecho, se trata de un nuevo récord de imágenes profesionales enviadas a este concurso.

Los premios Sony World Photography atraen a fotógrafos de todo el mundo, en esta ocasión los participantes enviaron sus imágenes desde 61 países. La competencia también revelará en abril, a los ganadores en las categorías de Estudiantes, Jóvenes, Abierta y Profesional.

Una selección de imágenes de los finalistas y fotógrafos preseleccionados verá su trabajo exhibido en Somerset House, un centro de artes en Londres, Reino Unido, del 13 de abril al 2 de mayo. Ustedes pueden consultar la lista completa de finalistas y fotógrafos preseleccionados aquí en su sitio web. https://www.worldphoto.org

Disfruten su fin de semana.









