Los finales no son como los pintan, se despliegan en cámara lenta

¡Cuelguen al Káiser!

El 31 de marzo, en el Financial Times apareció un provocador artículo de Edward Luce titulado Biden, Putin y el peligro de Versalles. En su texto, Luce relata el ambiente punitivo que reinaba entre los vencedores de 1918, que exigían castigos ejemplares para Alemania, la potencia derrotada. Recuerda Luce que el primer ministro británico se reeligió ese mismo año con el eslogan "¡Cuelguen al Káiser!". Haciendo un símil con la presente crisis, en la parte medular de su texto, el autor señala que a pesar de la opinión pública prevaleciente, eventualmente Occidente tendrá que llegar a un acuerdo con Rusia. Las más de las veces, enseña la historia, los finales de los conflictos no se dan como los pinta la retórica de la parte triunfante y tampoco satisfacen el sentir de la opinión pública. Esta reflexión me llevó a tratar de visualizar la cadena de eventos que constituyen el final de un conflicto; a considerar, por ejemplo, el tiempo necesario que va del inicio de las negociaciones a la materialización misma del acuerdo y, finalmente a imaginar las consecuencias que el arreglo conlleva. No todos los conflictos terminan con una cabeza en la picota.

El fin del conflicto, tres dimensiones

En este espacio, a lo largo de varias semanas, he desarrollado la hipótesis de que esta crisis se resolverá mediante un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Como una de las referencias, remito al lector a mi columna Paz en esta primavera del pasado 22 de marzo. En mis textos he apuntado los distintos elementos que tal acuerdo podría contener y de los obstáculos que podría enfrentar. Entre éstos he señalado, por ejemplo, que si el acuerdo de paz depende de que la renuncia por parte de Ucrania a formar parte de la OTAN, tenga que ser ratificada por el congreso ucraniano (o por un referéndum), este hecho podría precipitar la decisión rusa de mantener tropas en territorio ucraniano hasta que tal decisión quedara debidamente formalizada. En ese caso, el mero intento de prolongar la ocupación para garantizar el cumplimento del mencionado compromiso de Ucrania, podría convertirse en un polvorín que diera lugar a la reanudación de la etapa bélica del conflicto. La primera dimensión del final de un conflicto está dada por el acuerdo, instrumento o evento que, de manera formal, le pone fin. Una ruta sin duda complicada.

La segunda dimensión la da el impacto directo que ocasionó el conflicto: Esta dimensión está expresada, en primer término, en el doloroso recuento de las vidas perdidas y de los millones de ucranianos refugiados y desplazados. Al penoso censo anterior se suma el costo material ocasionado por la invasión y de la subsecuente reconstrucción. A estos costos deben de agregarse los que esta crisis originó, de manera directa e indirecta a la economía de Ucrania, a los países de la OTAN que han sufragado apoyos a Ucrania y a los países que han acogido a los millones de refugiados. Es de preverse, sin embargo, que al final del conflicto las economías de Occidente aprueben un masivo programa económico de apoyo a Ucrania para acelerar la reconstrucción y renovación de la infraestructura dañada o destruida durante la invasión. En ese mismo sentido, puede preverse que a los costos inmediatos que la campaña le ha traído a Rusia, se deberán de sumar aquellos que le han ocasionado las sanciones, y el que seguramente le seguirán ocasionando en un futuro previsible. En ese sentido, señalé en el mismo texto citado que uno de los aspectos críticos del acuerdo final sería el eventual establecimiento de un calendario para el levantamiento de sanciones económicas impuestas a Rusia y advertí que las primeras sanciones en ser eliminadas, o reducidas, serían aquellas que tuvieran un costo importante para Occidente. Las declaraciones del 31 de marzo del canciller austriaco Karl Nehammer, quien se encontraba en Berlín en una reunión de coordinación con su contraparte alemana Scholz, apuntaban en la misma dirección yo adelantaba "...las sanciones solo tienen sentido cuando afectan a aquellos a los que se supone que deben afectar y no debilitar a aquellos que las están imponiendo".

El impacto en el tiempo, la tercera dimensión: La citada frase del canciller austriaco no sólo pone de relieve la importancia del impacto indirecto de las sanciones para muchas de las naciones europeas y para la economía global, sino que da claro indicio de que muchas de las consecuencias del conflicto se extenderán en el tiempo. Algunos de estos costos se están ya traduciendo en una mayor factura para los ciudadanos que pagan un sobreprecio por bienes directamente involucrados en las sanciones, como el mayor costo de los energéticos y en general un nuevo impulso a la inflación que ya afectaba a la economía global como consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, una mayor inflación y los sobreprecios asociados a una crisis energética, no son los únicos efectos que aunque provienen directamente del conflicto, cesarán cuando éste termine. La crisis económica que la guerra originó permanecerá con nosotros por un tiempo mayor al que ahora imaginamos.

Por otro lado, una crisis de estas dimensiones traerá para los próximos años consecuencias en otros ámbitos. Los efectos de la crisis se irán produciendo en cámara lenta, especulemos:

La gobernanza global

Entendida ésta como un sistema de interacción entre gobiernos nacionales, instituciones y acuerdos multilaterales y regionales, así como la inserción en este esquema de mecanismos de acción y representación de la llamada sociedad civil, sufrirá consecuencias importantes.

Aclaro y acoto. El siguiente apunte no pretende ser exhaustivo sino solamente indicativo; en muchos casos, el conflicto actuará, está ya actuando, no como causa directa de la transformación de instituciones y mecanismos, sino como un agente catalizador que acelerará su desaparición o transformación.

En el ámbito económico

El sector financiero y monetario: El pasado 30 de marzo, Gita Gopinath, primera directora adjunta del Fondo Monetario Internacional, en entrevista con el Financial Times declaró que las sanciones impuestas a Rusia amenazan con erosionar el carácter dominante del dólar estadounidense y que la guerra en Ucrania podría causar una mayor fragmentación del sistema financiero global. Gopinath añadió que las medidas impuestas por Occidente podrían alentar la emergencia de bloques de otras monedas (distintas al dólar) basados en el comercio entre distintos grupos de países.

De hecho, esta tendencia se está ya presentando en los acuerdos que Rusia está promoviendo con China y con la India, con la que en últimos días, por ejemplo, ha conversado sobre arreglos de "rublos por rupias". Más aún, este criterio está detrás de las demandas del Kremlin a Europa que exigen el "pago de gas en rublos".

Otro aspecto que puede debilitar el mecanismo financiero global, se podría dar en la estrategia para la determinación de modalidades alternativas para el depósito de reservas Internacionales. El bloqueo a Rusia para poder acceder a una parte muy significativa de sus reservas impulsará mecanismos bilaterales y regionales que garanticen que las reservas de los países que participen en estos acuerdos paralelos al sistema global prevaleciente, sirvan como colateral de garantía y pago de la deuda soberana, al tiempo que se asegure su convertibilidad para el pago de otro tipo de adeudos. El sistema internacional de pagos, podría enfrentar la compleja realidad que traería la generación de acuerdos bilaterales paralelos de compensación de divisas.

Las eventuales limitaciones a la convertibilidad de las monedas nacionales y la facilidad en el rastreo de operaciones tradicionales, también podría conllevar a un incremento muy importante en la utilización de criptomonedas.

En el comercio internacional

El establecimiento de sanciones comerciales, como la prohibición de las importaciones y las exportaciones de un país, o grupo de países, así como la suspensión de la Cláusula de la Nación más Favorecida, dará un nuevo impulso q una tendencia que desde hace décadas favorece la negociación de acuerdos comerciales bilaterales y regionales. La aceleración de esta práctica podría ir aparejada de políticas neoproteccionistas y representar la puntilla a una ya de por sí débil Organización Mundial de Comercio.

En algunos mecanismos de integración y alianzas regionales.

El caso de Europa

Para Europa, en las próximas décadas uno de los principales retos vendrá aparejado de la mano de la decisión de continuar con la política de continuar impulsando el crecimiento en la membresía de la Unión. Dos aspectos serán cruciales, los costos y complejidades de continuar en los hechos con un esquema de integración a distintas velocidades y un probable crecimiento de los flujos de migración intraeuropea.

En segundo lugar, Europa también deberá afrontar en las próximas décadas el reto de crear un nuevo espacio de seguridad. Posponerlo nuevamente implicará cargar con el conflicto geopolítico que hoy explotó y que la aqueja desde hace siglos. Atender este dilema pasa por definir si en el caso de Rusia sigue con una política de contención o asume los retos de intentar un proceso de integración armónica de dicho país. Ello implicaría el rediseño de los canales de relacionamiento que hoy son inútiles. En este apartado, un desafío no menor involucraría el análisis de la operatividad de la OTAN la que, en un escenario podría ver a Estados Unidos reducir, ahora de manera definitiva, su exposición financiera y militar.

Por otro lado, no son pocas las voces que llaman a la creación de una fuerza militar europea. Es pertinente subrayar, además, que como consecuencia de la guerra en Ucrania varios países europeos, entre ellos de manera muy destacada Alemania, han decidido incrementar significativamente su presupuesto militar. Europa dedicará también un espacio de reflexión a los mecanismos de cooperación y concertación acordados en el seno de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

Un aspecto fundamental que afectará tanto a Europa como al

resto del mundo, es lo que será sin duda una aceleración en la transición del uso intensivo de energía fósil a energías renovables. Este proceso será muy costoso pero es inevitable y afectará también a los productores. La dependencia de los hidrocarburos de origen ruso y el costo de las alternativas de importación de gas licuado, hacen ya impostergable la transición energética. Europa no sólo tendrá que hacer un esfuerzo financiero enorme para acelerar ésta, además tendrá que realizar erogaciones muy significativas para subsidiar el consumo.

En América Latina

La falta de un mecanismo efectivo de integración regional es el talón de Aquiles para nuestra región. Además de la Alianza del Pacífico que como consecuencia de la pandemia perdió parte del impulso de casi una década de crecimiento importante después de su creación en 2011, no se advierten señales que hagan pensar que estaríamos listos para impulsar con nuevo vigor la cooperación en ese terreno. Se puede afirmar que el Mercosur ha perdido gas, ello hace necesaria su reactivación, el panorama político hoy no le favorece, pero se advierten señales de cambio.

En el caso de México, son especialmente importantes los acuerdos comerciales con Centroamérica y con los países de la propia Alianza del Pacífico. El tratado sucesor del TPP, el T-MEC y el nuevo acuerdo que se está negociando con Europa cobran una importancia fundamental.

El acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

BRICS no ha sido un acuerdo que haya tenido un éxito particular en materia de comercio exterior. Sin embargo, las secuelas derivadas de la guerra en Ucrania podrían propiciar su reactivación. La necesidad para ello partiría de la realidad geopolítica que hemos comentado. Por otro lado, el impulso que China seguirá dando a su iniciativa de La Franja y la Ruta, podría suplir con creces las carencias que BRICS pudiera mostrar.

En el ámbito multilateral. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Los conflictos armados evidencian las limitaciones que tiene el organismo como misión fundamental el mantenimiento y la preservación de la paz. México, junto con otros países ha dedicado décadas para promover la democratización de las Naciones Unidas y en particular la eliminación del veto en el Consejo de Seguridad. La existencia del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo ha sido el principal obstáculo para la toma de decisiones oportunas que, al amparo del capítulo VII de la Carta, permitiría decidir sobre acciones preventivas para impedir conflictos armados o promover la paz en zonas en conflicto. Es de prever que las iniciativas dirigidas a promover la reforma del Consejo adquieran nuevo vigor.

Habrá también esfuerzos destinados a fortalecer la capacidad de acción de organismos globales de cooperación y concertación como el G20 y la OCDE. Es de esperar, igualmente, que los países más industrializados del mundo tenderán a darle un mayor peso y radio de acción a las decisiones del G7.

Conclusión

En las próximas décadas la tendencia a la fragmentación implicará un retroceso en los avances que la arquitectura global había logrado en algunos sectores de la economía, las finanzas y la seguridad internacionales. Algunos analistas hablan de manera precipitada del fin de la globalización; otros confunden la internacionalización en algunos sectores con la globalización. Otros vemos en la crisis que se avecina la oportunidad para transformar o recrear organismos que han perdido su vigencia o requieren de un mandato actualizado. Una cosa es cierta, a pesar de la balcanización que se vivirá en ciertas regiones y sectores durante los próximos años, la idea de la aldea global de Marshall McLuhan sigue vigente. Nos vemos en Twitter.

