Los enemigos mayores

La historia demuestra que existen fórmulas para llevar el poder que, aunque muy cercanas a la demagogia, han funcionado generación tras generación y millones de personas han caído en los mismos errores y en las mismas mentiras.

La lógica del enemigo mayor para unificar a un pueblo es un esquema recurrente; lo hizo Trump poniéndonos de enemigos a los mexicanos, lo hizo Hitler haciendo a los Judíos los enemigos del pueblo, lo hace Cuba culpando a los Estados Unidos como la base de todos los problemas y hoy en México, y gracias a una intensa campaña del Gobierno Federal y sus allegados, se piensa que la raíz de todos los males en nuestro país es el "huachicol".

He escuchado a personas realmente convencidas de que hay que sacrificarnos por el bien de México, he leído y escuchado ataques a quienes se quejan del desabasto que van desde "tú te dedicas al huachicol" y hasta insultos bastante subidos de tono pero esto no es una guerra para defender un delito... lo que está mal simplemente está mal y hace daño y ojalá se pueda erradicar, pero eso no quiere decir que al erradicarlo se van a resolver todos los problemas ni mucho menos que es válido generar más problemas de los que se resuelven al intentar erradicarlo.

Algunas reflexiones al respecto

· El enemigo mayor de México no es el "huachicol"; es más, si lo llegan a eliminar al 100% no cambia absolutamente nada para la inmensa mayoría de los mexicanos porque el precio de la gasolina no bajaría. El enemigo mayor de México es la incompetencia.

· De hecho, si eliminan el ilícito bajo el cierre de los ductos lo más probable es que la gasolina incluso tenga que subir de precio porque cuesta 14 veces más transportarla en pipas (14 veces más no 14%; es 1,400% más) y se necesitarían alrededor de seis mil pipas funcionando todo el tiempo.

· Cuando un gobierno decide combatir algo tiene que calcular los daños colaterales y en este caso están totalmente desbordados; en estados como Guanajuato y Michoacán ya hay desabasto en tiendas, se ha reducido la productividad, el turismo, la movilidad y tendrá costos que irán mucho más allá de lo que se pueda recuperar en combustible robado.

· Por otro lado, se ha dicho que no falta gasolina, pero hay señales muy contradictorias para poder asimilar esa afirmación. Las noticias de baja de importaciones, los buques varados con gasolina y el fracaso de PEMEX en Nueva York que costará miles de millones en deuda son ejemplo de ello. López Obrador podrá ser necio, pero no creo que al grado de ver lo que está pasando en Guanajuato y en Michoacán y no querer hacer nada... a estas alturas creo que si no lo resuelven es porque no pueden y poco o nada tiene que ver el famoso ducto que han abierto como 5 veces y que ha puesto cada mañana el Presidente de ejemplo y poco tiene que ver el combate al "huachicol".

· El crecimiento de México, según las cifras propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso se calculó en 2% para 2019 pero ya hay calificadoras que afirman que no llegará ni a la mitad de eso... también dijo el Banco de México que va a subir la inflación...

Deberían de buscar un modo menos pernicioso de combatir el "huachicol" porque en realidad están destruyendo a México en el intento de evitar un ilícito... No sé cuántas personas estén involucradas en las mafias que roban combustible y ojalá terminen todas en cárcel, pero el costo será para todos los mexicanos y las consecuencias seguirán acrecentándose por la incompetencia de un gobierno que no sabe medir riesgos, no logra que haya combustibles y tampoco tiene resultados de su batalla en combatir el ilícito.

Aunque todavía exista una gran aprobación a las acciones tomadas no se debe acostumbrar a un país a la escasez... ese esquema es bien conocido en otras partes del mundo y se empieza acostumbrando a la escasez para después acostumbrarse a la miseria.

Despegue con turbulencias

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota