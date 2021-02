Los efectos secundarios del covid en el presidente

El domingo por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció vía Twitter que lamentablemente había dado positivo a covid-19. El comunicado de 180 caracteres no dice dónde pudo suceder el contagio, ni con quiénes había tenido contacto. El presidente conforme a sus políticas, ha continuado teniendo las mañaneras y sus habituales giras. Para no ir muy lejos, el viernes pasado, se reunió con el prestigioso grupo de los 10 en Monterrey Nuevo León, ahora ellos deberán hacerse la prueba, ellos y todos con los que tuvo el contacto, los pasajeros de los aviones comerciales en los que voló, con quienes comió o simplemente con quienes compartió un breve traslado o charla por escasos minutos. Poco sabemos los mexicanos de los protocolos médicos y de seguridad del presidente o si es que tiene alguno.

Los mandatarios de distintos países se han ido vacunando poco a poco con el objetivo de generar confianza en los ciudadanos. En México de eso sabemos poco, sabemos que algunos doctores se han saltado la fila, que los "siervos de la nación" se están vacunando, pero desconocemos ¿qué gobernadores y funcionarios si han sido vacunados y de cuál vacuna? A estas alturas de la administración federal esperar transparencia es pedirle peras al olmo.

Pero vamos al grano, personalmente he dado positivo en dos ocasiones a covid-19, en la primera salí positivo, pero no desarrolle anticuerpos y en la segunda también di positivo y si generé anticuerpos. En ambas ocasiones los síntomas fueron fuertes dolores de cabeza, falta de aire, sudoración profunda y cansancio crónico. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, fue que mi visión se vio afectada al grado de ver todo borroso y que mentalmente no tenía la claridad normal. Haciendo las normales búsquedas de efectos secundarios, hay muchos estudios que coinciden que se ve afectada la claridad mental y le llaman "Mental fogginess". Después de eso, y de nuevamente hacerme los estudios donde salí negativo, pero con anticuerpos, me he recuperado poco a poco. No he podido recuperar la fuerza física y pulmonar, pero no he querido buscar nuevos estudios porque sé que los hospitales y clínicas están ahora con casos más críticos que el mío, así que tendré que esperar a saber si hay afectaciones a mis pulmones y corazón. Así estamos millones de mexicanos, algunos fueron asintomáticos, algunos sintomáticos leves, otros más graves y una gran cantidad fallecieron y fallecen todos los días.

El presidente lamentablemente es una estadística más en este país donde la pandemia ha sido pésimamente controlada. Pero hoy que tenemos a nuestro presidente enfermo de covid espero y le deseo que su recuperación sea pronta, y que no tenga muchas consecuencias en su salud. Sin embargo, si quiero que tenga efectos secundarios, quiero que genere empatía por quienes hemos sido afectados por esta enfermedad; deseo que salga rápido de su recuperación, pero que de ahora en adelante use cubrebocas y lo haga obligatorio; deseo que reasigne los recursos para poder luchar contra esta enfermedad, antes que establecer una refinería. Seguramente en la soledad de los próximos días el presidente tendrá la paz y la calma para ver esta pandemia desde otra perspectiva, tal vez, solo tal vez corra a López-Gatell y cambie el rumbo de sus políticas públicas para poderle ganar a este mal que acecha y castiga sin discriminar.

