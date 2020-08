Los des "tapes"

Habían pasado ya varios años desde los escándalos en los que se vio envuelto quien fungía como secretario particular de López Obrador hace años y que inauguraron la era de las incriminaciones en video de la política.

Qué se vio... pues básicamente lo mismo que se ha visto en todos los videos de ese tipo, dinero y personas vinculadas a personajes políticos, pero el trato por parte de la opinión pública, del círculo rojo y de los medios masivos fue muy distinto entre los dos videos que se vieron las semanas pasadas, algunos comentarios al respecto:

· En el primer video se ven a dos jóvenes presuntamente vinculados a dos ex senadores del PAN recibiendo lo que parece muchísimo dinero apilado. La historia que acompaña la imagen es que Lozoya, el corrupto que por alguna razón ha despertado mucha confianza en lo que declara, sobornó a los dos senadores del PAN... curiosa historia para unos senadores que apoyaban la propuesta inicial... si ese dinero es un soborno no fue por votos en la reforma energética y sería importante que se sepa la verdad porque la historia de Lozoya terminó en un cuento de intrigas que parece escrita por un fanático de las teorías de la conspiración y como en toda historia de la conspiración en México, terminó con la figura de Salinas encima de todo... una parodia de la novela nacional que obviamente es fantasía, pero ¿cuál será la verdad de ese video?

· El gobernador de Querétaro, valiente e imprudente como siempre ha sido, le respondió directamente al presidente López Obrador (estando junto a él) y aunque no coincido en las formas el fondo es correcto y el gesto que trascendió en una foto, en donde se ve toda la ira del presidente López Obrador viendo con toda la ira posible al gobernador valió la pena la escena.

· Días más tarde salió el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero de un funcionario también de Morena... aunque entonces era del Verde y trabaja para el gobernador de Chiapas. Esto es un golpe mortal a la autoridad mora que tanto presume el presidente López Obrador.

· La respuesta del presidente a la situación fue la peor posible y dijo que así recibía él mismo su sueldo... su sueldo, ¿cuál sueldo? Ese sujeto no ha tenido un trabajo ni un sueldo desde que fue Jefe de Gobierno... no ha declarado impuestos y no declaró los "donativos" a su campaña... en pocas palabras se incriminó sólo de tres delitos... uno en el que nadie le pidió explicación (el tema de que así recibía su sueldo), otro en el que reconoce los "donativos" no declarados y un tercero es que ese dinero es de un gobierno estatal... Eso además lo hace un delito mayor, son recursos públicos en campañas.

· En otras palabras, el presidente López Obrador debe dimitir... entiendo lo exagerado de la expresión, pero si fuera el honesto que dice ser, pues se robó la elección presidencial porque la ganó con dinero ilegal... que además recibe su hermano... no un secretario, no un colaborador... ¡¡su hermano!!

· El presidente confesó delitos de corrupción abiertamente... ¿no fue él quién pidió la modificación constitucional para que se pudiera enjuiciar a los jefes del Ejecutivo Federal por delitos de corrupción? Si su discurso fuera congruente empezaría barriendo de arriba a abajo, tal como prometió, empezando por sus delitos.

· Además, no conformes con las ilegalidades evidentemente operaron para que trascendiera lo menos posible la noticia y el video del hermano... les comparto las cifras. Entre radio y televisión sumadas, los dos primeros días de exhibición de los dos videos, el de los colaboradores de los senadores del PAN acumularon 1,232 impactos y se difundieron 2,802 minutos; el de López Obrador tuvo 275 impactos y 657 minutos de difusión... ¿esta es la libertad de expresión que presume la 4T? En medios impresos sólo Reforma y El Universal le dieron la primera plana al video de Pío... por ejemplo, La Jornada publicó un pequeño cuadrito en la portada... en serio ¿no es la noticia más escandalosa del año ver al hermano del presidente de la República, del que se presume como "puro" siendo sobornado?

· También es de reconocerse que la mayoría de los columnistas y de los portales sí le dieron la importancia que evidentemente tiene cada una de las noticias, pero en México la mayor fuente de información sigue siendo la televisión.

¿Qué sigue? ¿La congruencia o el espectáculo? Pues ya salió el primer anuncio del segundo informe de López Obrador en donde, como no hay nada que informar muestra el avión presidencial y ofrece boletos para su rifa... otra vez el distractor de siempre... lo curioso es que por primera vez (al menos yo) lo vi por dentro y saben algo... no se me hizo la locura de opulencia que tanto se ha dicho y en el fondo, a mí en lo personal, sí me gustaría que el presidente de México se transportara en un avión así pero como bien dice el propio comercial, no todos tienen el tamaño.

