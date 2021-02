Los candidatos de Manuel Velasco

El 28 de junio de 2014, Enoc Hernández Cruz utilizó de manera ilícita las instalaciones del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), para explicar a un grupo de simpatizantes, los secretos detrás de la creación del partido que posteriormente sería registrado como Podemos Mover a Chiapas. En estricto sentido se trató de un evento proselitista realizado en una dependencia pública.

En la actualidad, dicha fuerza política forma parte de la coalición denominada La Fuerza de Chiapas, conformada también por los partidos Chiapas Unido y Verde Ecologista de México, que tiene como candidato a la gubernatura del estado a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Enoc Hernández Cruz era entonces director general del Icatech y coordinador de la Fundación Manuel Velasco Suárez, denominada así en honor al abuelo paterno del gobernador; también preside la asociación civil Yo Quiero Tener un Millón de Amigos, A.C., y aunque aspiró a la candidatura estatal, terminó por disciplinarse —como sólo él lo sabe hacer— a cambio de la candidatura a la diputación federal por el PRI, para el quinto distrito con sede en San Cristóbal de las Casas.

Y aunque ha reconocido en diversas ocasiones su amistad con Velasco Coello, lo cierto es que nunca se habían escuchado —de su propia voz— aseveraciones relativas a contar con el apoyo del gobernador y el de su mamá en la conformación del partido Podemos Mover a Chiapas, del que también fue dirigente.

La reunión de aquel 28 de junio fue grabada por alguno de los asistentes y enviada a quien esto escribe. En la descripción detallada de lo que sería el lema de dicho partido, Enoc Hernández Cruz no sólo alardea de su vinculación con el gobernador Velasco Coello —a quien llama “nuestro amigo”—, sino que también exhibe el egocentrismo de aquél, ya que en las siglas del naciente instituto político buscaba resaltar su nombre, así como el de su cercanísimo secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y las siglas de la organización política conformada tiempo atrás por su madre, denominada Mujeres Vamos Contigo, A.C.

En el colmo de la desfachatez, Hernández Cruz dijo que el PVEM “responde a los intereses del gobernador, pero nosotros también. (…) Allá los apoya el gobernador, a nosotros también y no sólo el gobernador, también la mamá del gobernador, que esa no la tienen los del Verde”.

Los vínculos de Manuel Velasco con Morena

Pero los vínculos de Manuel Velasco Coello no sólo existen con los partidos que apoyan al impresentable Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, más interesado en dar seguimiento a la “bioserie” televisiva del cantante Luis Miguel, que en preocuparse por los resultados de su pésima administración frente al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Los puentes del gobernador también están con Morena, ya que Velasco Coello mantiene cercanía con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón Cadenas, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, así como con su ex secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, actualmente anotado para un escaño plurinominal para el Senado por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Estos vínculos se dan en el contexto de una añeja relación entre Fernando Coello Pedrero, abuelo materno del gobernador y los padres de Andrés Manuel, a quien Coello Pedrero ha acompañado en diversos actos proselitistas. Mientras que Leticia Coello de Velasco, madre de Manuel Velasco, trabajó con el tabasqueño cuando aquél fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Desde luego que la candidatura de Roberto Albores Gleason, postulado por la coalición Todos por Chiapas (PRI y Partido Nueva Alianza) también le representa un escenario amigable al gobernador Velasco por dos razones fundamentales: la relación de su madre con el llamado Grupo Comitán —entre cuyos integrantes se encuentran Roberto Albores Guillén y Jorge de la Vega Domínguez— y por el hecho de que Velasco obtuvo la gubernatura en alianza entre el PVEM y el PRI.

Los rechazados

Y así como Morena ha contado con valiosísimos cuadros en el ámbito local chiapaneco, como es el caso del doctor Roberto Álvarez Solís, también ha recibido fuertes críticas por incluir a personajes como Eduardo Ramírez Aguilar, cuestionado por amasar su fortuna a través de contratos firmados con el gobierno del estado y algunos ayuntamientos como San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez y sus empresas, entre las que destaca Diamante Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., en momentos en que siendo secretario general de Gobierno o presidente de la mesa directiva del Congreso, supondría conflictos de interés que jamás fueron observados por las autoridades competentes.

Allí están las mantas de repudio a la inclusión de Ramírez Aguilar a Morena. El doctor Roberto Gómez Alfaro, de rancia trayectoria en la izquierda chiapaneca, ha manifestado así su molestia con la medida del partido de López Obrador.

Por otra parte, la forzada candidatura de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, luego de la ruptura producida con el PRI en razón de la falta de acuerdos para la postulación de un único candidato al gobierno del estado, le abrió al gobernador la posibilidad de contar con otra pieza en el tablero electoral, que sin embargo goza de un rechazo generalizado entre la opinión pública de Tuxtla Gutiérrez, como consecuencia de su desastrosa gestión al frente de ese ayuntamiento. Deja un municipio con problemas serios en la recolección de la basura, baches, opacidad en su gestión…

Como sea, a Manuel Velasco le ha salido bien —hasta ahora— su estrategia de cubrirse las espaldas con al menos tres de los cinco candidatos que compiten por el gobierno chiapaneco. Velasco Coello dejará manejos irregulares —por ejemplo los detectados por la Auditoría Superior de la Federación en su fiscalización de recursos federales de la cuenta pública de 2016— por más de 4 mil 682 millones de pesos. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló en su informe del año pasado que Chiapas tiene el mayor porcentaje de pobreza en el ámbito nacional. El estado también presenta cifras de feminicidios que resultan preocupantes; solamente de enero a marzo de este año se han registrado ocho casos, el doble que los ocurridos en el mismo periodo del año pasado, según la propia fiscalía del estado.

Nadie olvida que al menos 31 hospitales y clínicas de salud nuevas permanecían cerradas o fueron abandonadas hasta mayo pasado, según dio a conocer Animal Político en una investigación, luego de que Velasco Coello nada más se “tomara la foto” en sus inauguraciones, acompañado del secretario de salud federal, José Narro.

Quienes obtengan triunfos en los ámbitos federal y local en las elecciones de este primero de julio deberán asumir la responsabilidad de impulsar investigaciones relativas a los manejos de los recursos públicos de la administración de Velasco Coello. Se trata de procurar justicia, que para eso los elegimos. Veremos si están a la altura.

Retales

1.- Cuando no entienden que no entienden: Ante la denuncia que la periodista @DanCervantesMon realizara en twitter en relación a la existencia de 3 baches en avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, le respondieron que “para poder estar en posibilidad de dar atención en los términos solicitados es necesario que presente su solicitud a la Unidad de Control de Peticiones”. Ante su inconformidad por el proceder burocrático del ayuntamiento, le reiteraron que “debido a que en esta ocasión no se trata sólo de un bache, la Dirección de Servicios Públicos nos solicita que realices tu petición por escrito”. Encima le dicen que su derecho a manifestarse fenece en tres días. 2.- Otros que tampoco entienden: Reporto fuga de agua en la colonia Lomas de la Era, delegación Álvaro Obregón; de @AGUDCMX me proporcionan folio 062018-152848. Cuatro días después, son los vecinos quienes resuelven momentáneamente la fuga. 3.- En opacidad hay niveles: Hugo Guillén Manilla, responsable de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Comitán, Chiapas, responde a solicitud de información folio 00463917, registrada en fecha 26 de junio de 2017, que de 2013 a 2016 no se han ministrado recursos federales para la planta de tratamiento de aguas residuales de Comitán. Ante dicha respuesta resulta imposible conocer el destino de los 133 millones de pesos que aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. La respuesta fue recibida un año después, el 4 de junio de 2018. Así la transparencia en el municipio gobernado por Mario Antonio Guillén Domínguez, que ahora pretende reelegirse. ¿Qué estará esperando el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado encargado de la presidencia del Instituto de Transparencia de Chiapas para sancionar estas conductas?

