Casi 400 millones de armas con fines no militares se encuentran en las manos de un país que apenas llega a los 330 millones de habitantes. Son los americanos del norte que amparados en la Segunda Enmienda se arman hasta los dientes. El fotógrafo italiano Gabriele Galimberti hizo en 2019 una serie de retratos que los pinta de cuerpo entero.

Estas imágenes son una joya que nos revela una arista del problema de fondo. Los norteamericanos aman las armas y es por ello que su venta y posesión no serán tocadas jamás.

Detrás de esta obsesión por las armas, está la poderosa NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, una organización estadounidense cuyo fin es "la defensa del derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas". Dicha asociación se fundó en 1871 en Nueva York, por lo que se considera la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. Y es una de las principales fondeadoras de los políticos norteamericanos de ambos partidos en todo el país. Su influencia es tremenda.

Foto: Gabriele Galimberti

Todavía no nos reponemos de la masacre que se suscitó en Uvalde, Texas donde asesinaron a 19 niños y dos profesoras, y ya se han presentado dos hechos de armas en las últimas horas. Según diversas fuentes, en Estados Unidos se han presentado 900 eventos mortales de este tipo en los últimos 50 años en aquel país. Y no se trata de una epidemia global, no, se trata de un fenómeno casi exclusivo, que sólo se presenta con nuestros vecinos del norte. Es una locura.

Según la AFP, se han contabilizado más de 17,000 muertos en Estados Unidos, sólo en lo que va de este 2022, incluidos casi 650 menores: el número de víctimas de la violencia armada en Estados Unidos es aterrador. Diariamente mueren 111 norteamericanos por armas de fuego. Esto apunta a más de 40,000 muertos al año por este motivo. Se trata de una cifra que incluso supera nuestros números en México.

Apenas en 2021 (año de pandemia) se registraron 45,010 muertes; el récordrécord anual es de 2017 cuando se presentaron 58,114 homicidios, según Gun Violence Archive. Y esto no va a cambiar mientras no se regule el tema de la venta de armas y su increíble facilidad para encontrarlas hasta en el súper.

En lo que va del año, se han producido 213 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive, que contabiliza en esta categoría los incidentes con al menos cuatro víctimas (muertos o heridos) sin incluir al atacante, lo que se traduce en más de un tiroteo masivo por día. Unos más conocidos que otros, pero el tema se da diario.

La tasa de homicidios en Estados Unidos se situó en 6.1 por cada 100.000 habitantes en 2020, un récordrécord en más de 25 años, informaron los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) en su informe publicado a principios de este mes. Y este aumento fue potencialmente causado por los efectos de la epidemia de covid-19 y la pobreza, según autoridades sanitarias de aquel país.

En Estados Unidos, donde el derecho a poseer armas está garantizado por la Constitución, la cantidad de pistolas, revólveres y rifles se ha disparado en los últimos años. Más de 23 millones de armas se vendieron en 2020, (récordrécord), y 20 millones en 2021, según datos compilados por el sitio Small Arms Analytics.

¿Cómo explicarlo? Sencillo, es la cultura del Viejo Oeste, del libre mercado y la naturaleza humana. Si alguien allá tiene un mal día, corta con la novia, lo corren del trabajo o se siente deprimido, va por su arma y se desquita con cualquiera. Punto.

En junio del año pasado, 30% de los adultos estadounidenses dijeron que poseían al menos un arma, según una encuesta del Centro de Investigación Pew. Y es precisamente en este contexto, que hoy les presento el trabajo de Gabriele Galimberti, fotógrafo italiano, nacido en 1977, y que hizo esta serie de retratos, donde fotografía a familias, parejas y amigos con sus armas, posando orgullosos para la cámara.

Galimberti, ha pasado los últimos años trabajando en proyectos de fotografía documental en todo el mundo, algunos de los cuales se han convertido en libros, como Toy Stories, In Her Kitchen, My Couch Is Your Couch, The Heavens y The Ameriguns, que contiene esta serie de retratos que ahora les presento.

El trabajo de Gabriele se basa en contar las historias, a través de retratos y cuentos, de personas de todo el mundo, contando sus peculiaridades y diferencias, las cosas de las que se enorgullecen y las pertenencias de las que se rodean; por eso aquí podemos ver orgulloso a un padre que tiene más de 50 armas y posa tranquilamente con su esposa e hijos.

Gabriele Galimberti ganó en 2021 el World Press Photo en la categoría "Historias de retratos" precisamente con este proyecto "The Ameriguns" que además convirtió en libro. Ustedes pueden ver aquí parte de su obra en https://www.gabrielegalimberti.com/

Actualmente, Gabriele viaja por todo el mundo, trabajando tanto en proyectos individuales como compartidos, así como en tareas para revistas y periódicos internacionales como National Geographic, The Sunday Times, Stern, Geo, Le Monde, La Repubblica y Marie Claire entre muchos otros según su página web. Además, sus fotografías se han exhibido por todo el mundo, como el conocido Festival Images en Vevey, Suiza, Le Rencontres de la Photographie en Arles y el renombrado museo V&A de Londres.

Sus imágenes en este trabajo, estremecen y nos atrapan por su belleza como retratos y su composición, Gabriele coloca todas y cada una de las armas con una armonía plástica que hace difícil despegar los ojos de sus fotografías.

Según el propio Gabriele, esto "no se trata de una casualidad, ni de una cuestión únicamente de mercado: es más bien una cuestión de tradición y de garantía Constitucional".

En resumen, esto se deriva de la Segunda Enmienda, ratificada en 1791 para asegurar a los habitantes de los nuevos territorios que su Gobierno no podría, algún día, abusar de su autoridad sobre ellos. "Doscientos cincuenta años después, la Segunda Enmienda todavía está arraigada en todos los aspectos de la vida estadounidense y este libro enmarca su estado actual a través de lo que se considera cuatro valores estadounidenses fundamentales: Familia, Libertad, Pasión, Estilo".

