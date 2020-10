¡Los 50 motivos para enjuiciar a Obrador!

Le tomamos la palabra a la Suprema Corte y, para no esperar a que López Obrador se convierta en expresidente, proponemos 50 razones por las que hoy debe ser llevado a juicio político el presidente mexicano.

Y es que, en una democracia real, serían suficientes las 50 razones abajo citadas para llevar a juicio político a López Obrador, quien sistemáticamente viola la Constitución; acabó con la División de Poderes, mantiene presuntos vínculos con el crimen organizado, vive del saqueo y la extorsión política y, sobre todo, destruye la democracia, para imponer una tiranía.

Son datos duros, la mayoría de ellos probados por distintas fuentes y denunciados en muchas entregas del Itinerario Político.

1.- En 20 meses, el gobierno de Obrador es visto como el peor gobierno de la historia, a causa de más de 70 mil muertes oficiales por covid-19 –lo que significan 250 mil muertes reales–; 60 mil muertes violentas, además de la destrucción económica y del sistema de salud, que dejó sin empleo y atención médica a los más pobres. Muchos especialistas dicen que México vive el mayor crimen de Estado y la mayor crisis económica de su historia.

2.- A propósito de la desaparición ilegal de un centenar de fideicomisos, y de arreglos para desactivar protestas, lo cierto es que todo lo aprobado y lo que aprobará la actual legislatura de la Cámara de Diputados es ilegal, y puede ser impugnado ante una autoridad.

¿Por qué?

Porque por instrucciones del presidente Obrador –lo que constituye una violación Constitucional y la ruptura de la División de Poderes–, en San Lázaro se instaló una mayoría de Morena que es ilegal y tramposa.

3.- Y si de fideicomisos se trata, cuando Obrador era jefe de gobierno del DF, creó el Fideicomiso para Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), que utilizó Claudia Sheinbaum para construir los Segundos Pisos. 15 años después, nadie conoce el destino del dinero y muchos creen que fue utilizado para financiar campañas presidenciales de AMLO.

4.- También violatorio de la Constitución –y de nuevo por instrucción presidencial–, en San Lázaro se impuso de manera ilegal a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, cuyo nombramiento puede ser impugnado ante una autoridad, además de que deliberadamente, AMLO destruyó la CNDH.

5.- Hasta hoy, luego de más de un año de que fue obligado a renunciar al cargo –renuncia violatoria de la Constitución–, nadie conoce "las causas graves" por las que el entonces Ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, debió dejar el cargo. Está claro que fue obligado por el propio presidente a dimitir, pero nunca se respetó la ley, lo que es otra violación a la División de Poderes, pilar constitucional del Estado mexicano.

6.- También por orden presidencial –lo que confirma el sometimiento de la Judicatura Federal–, sigue en prisión Rosario Robles, la expresidenta del PRD, por la supuesta falsificación de una licencia de manejo. La señora Robles es la primera presa política de la dictadura de AMLO.

7.- Otra muestra de la presión dictatorial del presidente, a la Corte, la vimos la mañana del 30 de septiembre del 2020 –hace horas–, cuando López Obrador desestimó los argumentos del Ministro, Luis María Aguilar –quien en desecha la propuesta presidencial de llevar a juicio a los expresidentes–, porque según AMLO es falso que viole derechos humanos de exmandatarios.

Curiosamente, el presidente anuncia que, si la Corte desecha su locuaz propuesta, enviará al Congreso –cuya Cámara de Diputados se constituyó de manera ilegal–, una reforma al artículo 35, para eliminar el impedimento. Es decir, si la Ley estorba, Obrador elimina la Ley. Así de inconstitucional.

8.- El pasado 26 de septiembre se cumplieron seis años de la tragedia de "Los 43"; crimen ordenado por jefes del grupo criminal "Guerreros Unidos", cuyas cabezas visibles eran José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Resulta que los presuntos vínculos de López Obrador con grupos criminales salieron a la luz, precisamente, en 2014, cuando el entonces jefe nacional del PRD, vendió la candidatura del municipio de Iguala, al que fuera alcalde, José Luis Abarca.

9.- Lo cierto es que, a pesar de la tragedia en Iguala, nunca terminó la venta de candidaturas a presuntos criminales, como ocurrió en la Ciudad de México. En el Itinerario Político del 27 de marzo de 2018 denunciamos que en julio de 2017, opositores a Morena en la Asamblea Legislativa de CDMX exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con "El Ojos", jefe del narco en Tláhuac.

Morena se opuso a pesar de que "Rigo" es brazo político de "la mafia de Tláhuac", integrada por Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado. En 2018, "Rigo" Salgado fue candidato de Morena a diputado federal.

10.- Otra muestra de la complicidad de Morena con bandas criminales, se produjo en julio de 2017, cuando el senador Alejandro Encinas –acólito de AMLO–, exigió que Miguel Mancera explicara por qué la Marina intervino en Tláhuac para abatir a "El Ojos". Encinas comparó el operativo contra el crimen, con la represión "del 68". ¿"El Ojo"s es igual a los "sesentayocheros"?

11.- Años antes, el 23 de septiembre de 2010, el mismo Encinas –quien era diputado federal–, ocultó en su oficina al narcotraficante Julio César Godoy Toscano, quien luego de 24 horas oculto, la mañana del 23 de septiembre de 2010 rindiera protesta como diputado federal.

Godoy Toscano –hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy–, entró a San Lázaro oculto en un auto, el martes 21 de septiembre. Era perseguido por la PGR por sus vínculos con La Familia Michoacana.

12.- Otros vínculos de Morena con el crimen organizado aparecieron en febrero de 2017, cuando la Marina enfrentó y abatió al jefe del cártel de los Beltrán Leyva, en Nayarit, "el H2". De manera insólita, AMLO defendió al narco porque "fueron masacrados jóvenes y niños". Nada dijo luego que se aclaró que los abatidos eran narcos, ni jóvenes y menos niños. Meses después Obrador propuso la amnistía a narcotraficantes, los mismos que en días después emboscaron y mataron a marinos con fusiles para derribar aviones.

13.- En el Itinerario Político del 17 de febrero de 2007 revelamos que –según militantes de Morena–, Citlali Ibáñez, alias Yeidckol Polevnsky, y Delfina Gómez, excandidata al gobierno mexiquense, fueron enlace de López Obrador para financiar la construcción de Morena en Guerrero. Las señoras habrían pactado con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de dinero a cambio de candidaturas; dinero de Guerreros Unidos, que mataron a "los 43".

14.- En esa fecha, las señoras Yeidckol y Delfina eran candidatas a diputadas al Congreso de la Unión, en tanto Lázaro Mazón se anotó como aspirante a diputado local de Guerrero por la alianza PAN, PRD y MC.

15.- Años después, en septiembre del 2020, y en medio de la guerra civil por la dirigencia de Morena, los propios militantes de ese partido denunciaron que la señora Yeidckol Polevnsky había desaparecido 400 millones de pesos de las arcas de Morena; dinero lavado a través de las empresas del grupo Ebor, de su propiedad.

16.- Desde noviembre de 2014 denunciamos –en distintas entregas del Itinerario Político–, a Ricardo Gallardo, alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, quien a punto de ser candidato a gobernador por Morena, fue detenido por la PGR –luego de una denuncia del PRD–, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Gallardo era el candidato de AMLO.

Lo cierto es que, en esos años, Gallardo y su hijo Ricardo Gallardo Cardona eran dueños de la franquicia del PAN, PRD y MC en San Luis Potosí y fueron candidatos a puestos de elección popular local y federal.

17.- En diciembre de 2014, Miguel Ángel Almaraz salió de prisión; era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar una banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina. En 2018, Almaraz fue candidato independiente a la alcaldía de Río Bravo.

18.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron presos por el delito de secuestro de niños oaxaqueños. Los "maestros" secuestraban para financiar al EPR. Según la prensa oaxaqueña, por órdenes de López Obrador, Morena y la CNTE se manifestaron para exigir la liberación de los delincuentes. Negociación política que hoy tiene libres a los secuestradores.

19.- El 23 de septiembre de 2010, como ya se dijo, la bancada de AMLO en San Lázaro presentó a Julio César Godoy Toscano como triunfo de la impunidad narca. Con ayuda de Alejandro Encinas Godoy Toscano tomó posesión como primer narcodiputado mexicano. Godoy era lugarteniente de "La Tuta". ¿Pero qué creen? Que en 2018. el exgobernador Fausto Vallejo y uno de sus hijos –ligado a "La Tuta"–, consiguieron cargos de elección popular por el PES, aliado de Morena.

20.- En 2007, López Obrador impulsó a "Greg Sánchez" como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, quien luego de escándalos de corrupción fue detenido, en 2010, por presuntos vínculos con Los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, luego de negociaciones de AMLO, Greg fue liberado, dejó el PRD y el PT y en 2018 fue candidato a diputado federal por el PES.

21.- En abril de 2012, durante un baile en Zacatecas, integrantes de la Banda Jerez fueron detenidos por presuntos vínculos con "Los Zetas", en un operativo para capturar a Heriberto Lazcano "El Lazca".

A pesar de los presuntos vínculos criminales, el líder de la banda, Marcos Flores, fue candidato de Morena a diputado federal en 2018.

22.- El 24 de enero de 2014, el columnista de Excélsior, Adrián Rueda, reveló en su entrega para ese diario –titulada "Diputado narco es de AMLO" –, que el diputado local al congreso de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, es un conocido narcotraficante y que pertenece a la banda de "Los Rojos".

Así lo explicó:" De acuerdo con Excélsior en ese estado, el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, es acusado de proteger al grupo delictivo de "Los Rojos", cuya cabeza es su sobrino, Santiago Mazari.

"Sobre la postulación del narcotraficante, la dirigente estatal del PT, Tania Valentina, aseguró que su partido lo postuló por órdenes de López Obrador, y que fue el propio tabasqueño quien se lo presentó.

"La dirigente insistió que Miranda Gallegos no llegó solo al PT, sino con un grupo muy amplio, de Amacuzac, y que luego que AMLO lo recomendó, llegó Martí Batres a pedir una candidatura para él porque el PRD no le había dado nada. Lo más grave del asunto es que las acusaciones contra Miranda gallegos salieron del propio grupo de AMLO, no de los opositores".

23.- La extorsión política es otra veta de las transas de López Obrador largamente probadas en este espacio. En el Itinerario del 29 de octubre de 2008, titulado: "¿Y los 9 mil millones, Andrés?", revelamos que el 11 de febrero de 2004, en la sesión de la Comisión Permanente, el senador Juan José Rodríguez Prats y el diputado, Manuel Camacho, protagonizaron un debate histórico. ¿Por qué histórico?

Porque desde la tribuna, el panista exigió al perredista que sólo dijera "¡si o no!", que, como regente del DF, le había entregado 9 mil millones de pesos a López Obrador, para desalojar el Zócalo, en 1992.

Camacho reconoció que entregó esa cantidad de dinero a AMLO, quien junto con campesinos había tomado el Zócalo con la exigencia de una indemnización por la contaminación de sus tierras, por derrames de Pemex.

24.- Aún más, en 2006 apareció el libro "Mesías Mexicano", de George Greyson, investigador de la política mexicana, quien entrevistó a Camacho sobre la entrega de dinero público a Obrador (Págs. 91 y 92) y confirmó que todas las movilizaciones de AMLO eran una extorsión.

25.- No fue todo. En noviembre de 2019, el diario Reforma entrevistó a Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, quien también confirmó que en 1991 fue testigo de que Manuel Camacho –con la anuencia de Carlos Salinas–, entregó a Obrador 150 mil millones de pesos, a cambio de levantar el plantón en el Zócalo del DF.

26.- Apenas el lunes 24 de agosto del 2020, el columnista, Macario Schettino, reveló en su entrega para El Financiero, que fue testigo del uso de dinero público del gobierno del DF a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, en las cien colonias más pobres de la capital del país. Dijo que la instrucción salió de la jefa de gobierno, Rosario Robles, hoy presa de manera ilegal por órdenes de AMLO.

27.- Hoy la historia se repite y, con dinero público, la pareja de René Bejarano y Dolores Padierna regalan despensas en las colonias más pobres de la CDMX a cambio de la credencial de elector.

Según el diario Reforma, Bejarano y Padierna financian la entrega de despensas en camionetas tipo Van, en las que militantes del Movimiento Nueva Esperanza –filial de Morena– piden a las personas la credencial de elector, les toman una fotografía y les exigen revelar su pertenecen a un partido político. Propaganda a favor de AMLO, con dinero público.

28.- Semanas después de que Obrador llegó al gobierno del DF, entre la burocracia capitalina había una seria indignación por los cobros forzosos de por lo menos 10 por ciento del salario de los trabajadores.

El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja publicó, el siguiente testimonio de un trabajador del GDF: "La verdad es que desde que anunció un "gobierno de austeridad" sabíamos que algo no estaba bien. Andrés se metió con el salario de los trabajadores. Le decían diezmo, pero no era opcional, todos daban dependiendo de cuánto cobraban por lo menos un 10 por ciento de su salario.

"A veces hacían rifas, y cada quien compraba su boleto, para todo era un precio diferente, entre más ganaban más costaba el boleto, pero nunca rifaban nada. Todo ese dinero en efectivo se juntaba y se lp llevaba al primo de Nico, un señor llamado Rafael Marín Mollinedo, que era director general de Servicios Urbanos. Nadie sabe qué le hacían al dinero"

29.- El engaño de la rifa se repite hoy, 20 años después, cuando el presidente promueve la rifa de un avión que, en rigor, no será rifado. Lo cierto es que asistimos a una nueva estafa de López Obrador a los ciudadanos.

30.- Retomamos el tema de la estafa y el robo a los trabajadores del DF, en el Itinerario Político del 28 de mayo de 2017, además de documentar los videos Eva Cadena recolectan dinero para López Obrador.

Así concluyó aquel Itinerario Político: "En cinco años, AMLO robó a manos llenas en el DF y todos callaron. ¿Qué hace falta para que la autoridad electoral entienda que Obrador es un "huachicolero" de dinero público?".

31.- Sobre el mismo tema, apenas el lunes 24 de agosto del 2020, el columnista José Contreras, recordó en su entrega de "En la Mira" –en el portal La Otra Opinión–, que luego que ser exhibida un video en donde recolectaba dinero para AMLO –en mayo de 2017–, la señora Eva Cadena señaló como la principal recolectora de Obrador, a la señora Roció Nahle.

A nadie le importó el tema, a pesar de que también se ofrecieron pruebas y que no pocos "morenistas" confirmaron las extorsiones de Nahle. Hoy, la señora Nahle es secretaria de Energía del gobierno de AMLO.

32.- Luego que aparecieron los videos de Pío López recibiendo dinero, Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró en conferencia de prensa que ella también aportó donativos a la causa de AMLO.

Lo que no dijo es que, en realidad, desde el gobierno del DF, desvió miles de millones de pesos. Y como prueba, 14 de septiembre de 2017, el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, calificó a Sheinbaum, en diversas entrevistas, como "recaudadora de altos vuelos".

Así lo dijo: "Ella tiene años ocupándose de recaudar y administrar los dineros para AMLO, por ello es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena".

Y hasta explicó la metodología: "En reuniones de empresarios vende promesas de que no habrá consecuencias en la concertación de contratos y movimientos de obras públicas. Por ejemplo, en los Segundos Pisos, ella se encargó de la diplomacia económica para obtener los recursos financieros que necesitó AMLO para sostener su campaña por la Presidencia. Y a la fecha no hay transparencia en los movimientos y saldos de esta obra vial".

33.- Apenas en junio del 2020, López Obrador nombró como nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, al abogado Jaime Cárdenas Gracia, esposo de María de la Luz Mijangos, quien en medio de impugnaciones llegó a la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción.

Lo simpático es que la pareja de brillantes abogados, difundieron entre columnistas de distintos diarios –entre 2005 y 2006–, el desvío de miles de millones de pesos de los Segundos Pisos, a la campaña de AMLO. No pocos periodistas tienen en sus archivos dichos expedientes.

34.- Tres meses después, en septiembre del 2020, el abogado Jaime Cárdenas renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en medio de denuncias de corrupción sin freno. Un escándalo que se encargó de sepultar el Congreso, maniatado por el presidente Obrador

35.- Pero hay más. Todos recuerdan a Carlos Imaz, líder estudiantil y exesposo de Claudia Sheinbaum, además de un exitoso recaudador de AMLO; en bolsas de supermercado recogía el dinero que le entrega Carlos Ahumada, en marzo de 2004.

36.- Sin embargo, la estrella de los "videoescándalos" se llama René Bejarano, quien en ese 2004 era el brazo derecho del jefe de gobierno del DF, Obrador, y a cuyo nombre extorsionaba a empresarios y políticos, como lo mostró el video donde apareció con bolsas de dinero que le entregaba Carlos Ahumada. Luego, Bajarano fue detenido por no más de seis meses y resultó exonerado por su amigo, el hoy presidente.

37.- ¿Y cómo olvidar la imagen de Gustavo Ponce, también involucrado en los "video escándalos" de marzo de 2004? Ponce era tesorero del gobierno capitalino, de donde sacaba dinero para jugar en Las Vegas pero, sobre todo, su verdadera tarea era el desvío de dinero a la campaña de AMLO.

38.- Como ya lo dijimos, en el Itinerario Político del 28 de octubre de 2014, titulado "Pruebas de que AMLO miente", documentamos la imposición, en una asamblea que se llevó a cabo en Iguala, en donde los asistentes denunciaron públicamente que Obrador había entregado la candidatura a José Luis Abarca, a cambio de dinero para su naciente partido Morena.

Hasta la primera mitad de 2019, la venta de la candidatura de Iguala a los Abarca era la mayor prueba del vínculo de AMLO con el crimen organizado. Sin embargo, el 17 de octubre de ese año, apareció la prueba reina, cuando el presidente Obrador ordenó liberar al hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán.

Lo cierto es que, durante los primeros 20 meses del gobierno de Obrador, se facilitó la fuga de todos los sicarios de la banda de "El Chapo", además de que, militares y marinos cuidaron la boda de la hija del capo más buscado, y todos atestiguaron el atrevimiento de AMLO de saludar a la madre de Joaquín Guzmán Loera, en Badiraguato, Sinaloa.

Incluso, en el bajo mundo criminales de Culiacán, es secreto a voces que "El Chapo" habría financiado las candidaturas presidenciales de López. Se comenta que existe un video en donde aparecen el hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán y el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, cuando presuntamente pactan tal apoyo.

39.- Durante la campaña presidencial de 2012, se hizo público un audio –producto de espionaje telefónico–, en donde el jefe de campaña de Obrador, Luis Costa Bonino, se reúne con empresarios mexicanos a los que exige la entrega de seis millones de dólares, para asegurar un esquema ganador.

40. También de esa fecha data otro audio en el que se escucha a "los tocayos" Julio Scheler Ibarra y Julio Villarreal Guajardo, presidente del grupo empresarial Villacero. En el diálogo, Scherer –hijo del fundador de Proceso y hoy brazo derecho de AMLO–, pide apoyo económico para AMLO.

41.- Otro escándalo se produjo cuando se descubrió la alianza entre Javier Duarte y López Obrador; pacto en donde Duarte hizo todo para facilitar la victoria de Morena y la derrota de su propio partido, en Veracruz.

En el Itinerario Político del 2 de febrero de 2016, revelamos tal alianza que, al final, llevó a prisión a Duarte, quien será perdonado por AMLO.

42.- Sobre el mismo tema, en 2107 se hizo público un nuevo audio, en donde Javier Duarte, gobernador de Veracruz, revela que desde 2016 entrega igualas mensuales de 2.5 millones de pesos a la campaña de Obrador.

El audio apareció luego de escaramuzas entre el expriísta y luego panista Miguel Ángel Yunes y el candidato, López Obrador.

43.- A su vez, en su informativo de Milenio Televisión, en la primera mitad de 2017, la periodista Azucena Uresti reveló que, como parte de las negociaciones entre Duarte y AMLO, el gobierno de Veracruz nombró a Jessica Moreno –esposa de Arturo López Obrador y cuñada de Andrés Manuel–, como Oficial Mayor de la secretaría de Educación.

Desde esa posición, la cuñada de AMLO habría desviado más de 80 millones de pesos a la campaña del hoy presidente. La denuncia la hizo la Contraloría de Veracruz, a cargo de Guillermo Moreno, quien dijo que para el saqueo de dinero público se usaron 20 empresas fantasma.

44.- En días pasados, un colaborador de Manuel Velasco, fue exhibido en un video difundido por el periodista Carlos Loret. En las imágenes aparece –en dos momentos–, Pío López, el hermano del hoy presidente Obrador, cuando recibe bolsas de dinero para la campaña de AMLO. El dinero lo entrega David León Romero, en 2018 asesor del gobierno de Chiapas.

45.- También en Chiapas, en 2015, en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, la Policía Federal detuvo a tres mujeres que, presuntamente, eran asesoras de Morena. Las mujeres viajaban con maletas en las que escondían millones de pesos. Al ser detenidas dijeron ser empleadas de Ricardo Monreal, entonces delegado de la demarcación Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Tiempo después apareció un audio en donde Monreal le pide a su amigo Manuel Velasco –gobernador de Chiapas–, que lo ayude para liberar a las mujeres y, sobre todo, el dinero, enviado a la campaña presidencial de AMLO.

44.- Pero no era la primera vez que sorprendían a Monreal en moches. El actual líder de Morena en el Senado también fue pillado, en 2016, con otro envío de dinero. Sí, Pedro de Antuñano, su más cercano colaborador, fue detenido cuando viajaba en su vehículo con 600 mil pesos, en una caja de cartón. Nunca explicó el origen del dinero y fue inhabilitado por tres años.

46.- Durante años, la familia Monreal ha sido acusada de enriquecimiento ilícito. Apenas ayer, Aristegui Noticias confirmó 60 propiedades del senador Monreal, muchas de ellas obtenidas en el gobierno de López Obrador, al que dice apoyar de manera incondicional.

47.- Es público el video en donde la profesora Delfina Gómez reconoce haber descontado "el diezmo" a los empleados del municipio de Texcoco, dinero destinado a la formación del partido Morena.

Pero no es todo, en 2017 fueron detenidos por autoridades federales dos sujetos sospechosos, de nombres Abelardo Alvarado y Rey Adolfo Terán, quienes viajaban con una maleta que contenía, en total, 11 millones de pesos. Los hombres eran colaboradores de Delfina Gómez. El dinero había sido recaudado para la campaña presidencial de AMLO.

48.- En el Itinerario Político del 23 de noviembre de 2008, titulado "La IAVE de AMLO", denunciamos un escándalo ridículo que hizo chocar al hoy presidente y al gobierno federal. AMLO usaba una "Tarjeta IAVE", para no pagar el peaje de las carreteras, pero en esos días, la Policía de Caminos le decomisó la tarjeta, que no estaba a su nombre. Obrador escandalizó ya que dicha tarjeta era de la diputada Sonia Ibarra, en aquel entonces, legisladora del PRD y esposa del exdirigente, Guadalupe Acosta Naranjo.

49.- En otro Itinerario Político, ahora del 4 de octubre de 2007, titulado "Combate AMLO a los Chuchos", revelamos que en esa fecha se vivía una feroz pelea entre Obrador y los dirigentes del PRD.

El pleito fue producto del enojo de diputados federales y senadores amarillos, ya que se les había obligado a entregar 20 por ciento de "la dieta" -el salario–, a la causa de AMLO. Los legisladores rechazaron el "diezmo" y, por eso, muchos resintieron el desprecio del "amado líder".

50.- En el Itinerario Político del 3 de junio, de 2008, denunciamos que todos los centros de poder del PRD son obligados al "moche" para AMLO. Si, las cámaras de diputados y senadores, la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, los gobiernos municipales, Congresos Locales y gobiernos estatales del PRD, pagaban tributo al "amado líder", Obrador.

¿Habrá tal cantidad de pruebas para enjuiciar a los expresidentes, como las pruebas para llevar a juicio a López Obrador?

Al tiempo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.