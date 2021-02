Los 3 mensajes del PAN

El sábado pasado y en el marco del 80 aniversario del PAN se celebró la Asamblea Nacional. Una reunión donde se da cita la representación de la militancia de los 32 estados de la República (unas 6 mil personas) y en donde se toma protesta a los consejeros nacionales que fueron previamente electos en sus estados.

Además de la fiesta que una reunión así genera y de la retahíla de opiniones que han salido en los medios de lo que ahí pasó (o creen que pasó), el PAN dio tres mensajes muy claros que creo se deben resaltar:

· La reconciliación del panismo. Desde que buscaba el cargo, Marko Cortés fue muy insistente en la necesidad de hacer un reencuentro y ahora, desde la presidencia del PAN sin duda lo demostró. El regreso de Vicente Fox y de muchos otros panistas como Ana Tere Aranda de Puebla, demuestra que en realidad se está reagrupando el panismo y aunque Vicente Fox pueda generar opiniones encontradas dentro y fuera del PAN, nadie le puede regatear su trascendencia, sus resultados y su protagonismo en la historia tanto del Partido como de México. Las opiniones negativas que se han visto son exclusivas de los medios, en el evento la aceptación y el cariño por Fox fue evidente.

· 80 años de historia. Otro de los grandes mensajes que deja el panismo es el orgullo por su pasado y su historia. Desde la fundación en 1939, pasando por escenas como la conquista del voto de la mujer en los cincuenta, los fraudes electorales, la campaña de Maquío, la victorita de Ruffo con la primera generación de gobernadores, las victorias presidenciales y hasta hoy, el evento fue un recuento de su aportación a México. Algunos medios, como Milenio, no dudaron en decir que se intentaba reescribir la historia y borrar algunos personajes como Felipe Calderón; esto sólo demuestra o que tomaron su información de otro lado y no estuvieron presentes o que son muy mediocres para observar e informar; no sólo en el recuento histórico apareció Calderón en su toma de protesta, en la victoria de Ruffo y hasta representado por un actor; también estaba en la galería de fotos en donde aparecía iniciando su presidencia del PAN con su Consejo Nacional, por ahí del 96.

· El PAN como articulador de la oposición. Durante su mensaje, el presidente del PAN dejó claro que el partido abría sus puertas. Esto responde en parte a una realidad interna, ya que durante 5 años estuvo cerrada la afiliación al Partido, pero también habla a una realidad externa, una realidad que estaba representada en la primera fila del evento por Gustavo de Hoyos y a la que su sumó Vicente Fox anunciando su “regreso a casa”. Podría parecer (porque Fox así lo declaró) que la suma es para “darle en la madre a la 4T” pero en realidad es algo mucho más profundo; algo que habla de una justificada preocupación que va mucho más allá del PAN y que responde a acciones contrarias a la democracia que se han estado dando constantemente desde el gobierno.

Sin duda fue un mensaje claro del PAN, un mensaje que habla de que hay otros caminos y que se están articulando de forma correcta. En su 80 aniversario el PAN se mostró como la opción opositora de México.

