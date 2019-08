¡Loret: censura, amenazas y complicidad de Estado!

No es ninguna novedad la salida de Carlos Loret de Televisa y tampoco la persecusión sistémica del gobierno de López Obrador contra sus críticos.

Lo cierto es que aquí lo dijimos desde el 10 de mayo de 2018, luego que el candidato presidencial de Morena ordenó linchar a Ricardo Alemán.

Así lo dijimos en esa fecha: "En el fondo, los que lincharon a Ricardo Alemán le avisan a todos los mexicanos lo que será el trato con los críticos en un gobierno de Morena; el que se atreva a disentir será linchado.

"Y hoy pueden presionar para que Ricardo Alemán sea despedido de todos los medios posibles, pero en el fondo van contra libertades básicas de los ciudadanos; van contra la libertad de expresión. Y no callan a Ricardo Alemán –al que no callarán–; cancelan la democracia mexicana toda".

"Y si hoy nos difamaron y calumniaron, si fueron capaces de un montaje monstruoso como el que hizo recular a Televisa y puso en peligro la marcha de Milenio –por las presiones de dentro y fuera–, mañana será cualquier otro crítico de Morena y pasado mañana será tal o cual medio, empresa o institución mediática... Pero tampoco nadie puede olvidar que los carniceros de hoy serán las reses de mañana".

Hoy la voz crítica que silenció el Estado mexicano todo –porque ningna institución del Estado alzó la voz cotra una evidente persecusión y censura–, se llama Carlos Loret, quien decidió dejar su casa por 18 años a causa de las presiones que recibió Televisa desde Palacio. Es decir, la historia se repite.

Pero si aún tienen dudas, basta revisar la campaña que, de boca del propio López Obrador, lanza el jefe del Estado contra el periodista Pablo Hiriart, severo crítico de Obrador.

Un día sí y otra también, el mismísimo presiente de los mexicanos señala con su dedo flamígero a Pablo Hiriart, al que difama y calumnia; señalamiento que es seguido por una rabiosa jauría mediática.

Pero tampoco es todo. Apenas en días pasados la rabiosa andanada oficial fue lanzada contra los escritores y periodistas Héctor de Mauleón y Rafael Peres Gay, cuyo trabajo pretende ser ensuciado con la cantaleta preferida de la casa presidendial: "chayoteros", les mandó decir Obrador.

Tampoco ahí termina la persecusión. A continuación una breve selección de las linduras preferidas por la jauría oficial de bots; en este caso enojados porque dijimos que el presidente mexicano es el peor de la historia. Y, claro, menudearon insultos y amenazas de muerte.

Aquí la reacción en Twitter. La cuenta @LEUSACK nos insulta así:

"Qué crees?... Nos vale madre que andes de vacaciones, eres un maldito pendejo y un mediocre. Saluditos a tu puta madre!", mientras que la cuenta @manuelcr08 de plano amenaza de muerte: "@RicardoAlemanMx te voy a matar el lunes alv... cuidate".

En Facebook la creatividad no es menor. Dice "Julio Dia: hoye hijo de tu puta madre, solo por que no estoy en la ciudad de Mexico no te parto la madre, eres un pedazo de maricon con la puta lengua muy larga, pero algún día nos veremos la cara, juralo."

Le sigue "Roberto Godoy Singh: de vdd eres una mierda un tipo que vivió del chayote un desvergonzado ojalá que nunca más supiéramos de ti hijo de puta".

Y también "Criadero Mejia MP Puebla: Pídele a Dios que no te ponga en mi camino por que si lo hace no perderé la oportunidad de quitarte lo hocicon y que gusto y alegría lo voy a hacer lo gosare eternamente por que mis ganas son muy locas. Dios te ampare en ese momento maricon".

Por último: "Eder Linares: Alemán eres un parásito estupido muérete maldito inecto".

Así el odio que siembra, también todos los días, el presidente mexicano contra los medios y los periodistas críticos.

Lo peor del caso, sin embargo, es que no hay una sola institución del Estado mexicano capaz de alzar la voz contra la censura oficial; nadie parece sorprendido por la paulatina pérdida de libertades –como la libertad de expresión–, y la sistemática muerte de periodistas.

¿Qué tiene que pasar para entender que López Obrador atenta contra la democracia; para que reaccionen sociedad e instituciones contrapeso; para que alcen la voz?

Al tiempo.