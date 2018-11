López Obrador semidesnudo en una gasolinera

Cuando entré al baño de una gasolinera perdida en una carretera de Oaxaca me topé con una imagen imborrable: Andrés Manuel López Obrador sin camisa. El fragor de los mítines en su campaña presidencial de 2006 era trepidante. Siempre fue así en todas sus campañas. Por supuesto no era la imagen de un hombre de gimnasio.

El presidente electo, entonces candidato, se limpiaba el sudor del torso. Sonrió. Algo dijo que no recuerdo. Pusieron en sus manos una camisa limpia que se acomodó y abotonó. Se fajó y salió para continuar su intenso proselitismo. Eso era cotidiano. Cualquiera podía entrar al sanitario y toparse con quien años después sería el jefe del Ejecutivo federal.

El pasado 20 de noviembre, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo, dijo en entrevista en Radio Fórmula con Azucena Uresti, que le preocupa la ayudantía que será responsable de la seguridad de López Obrador.

"Yo creo que aquí ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo. (Andrés Manuel) ya no lleva su nombre sino una investidura y es muy importante que el Estado mexicano le brinde esta seguridad. Me parece un acto de responsabilidad y vamos a seguir tratando de convencerlo porque sí es muy importante", dijo Gutiérrez Müller.

La seguridad de un jefe de Estado no debería estar a discusión. Las políticas de austeridad son loables en todo sentido. Pero, ¿es conveniente que el titular del Poder Ejecutivo sea protegido por el pueblo? Así lo ha dicho López Obrador en todos los tonos. No quiere al Estado Mayor Presidencial, que se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional porque así lo decidió.

Al cierre de octubre, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que se abrieron 135 averiguaciones previas o carpetas de investigación, con más de 122 mil 300 asesinatos. Son 20 mil expedientes más que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando comenzó la "guerra" contra el narco. La violencia está imparable.

El hecho de que el presidente electo use aviones comerciales y disminuya su círculo de seguridad no es una buena noticia. Encontrar a López Obrador semidesnudo en una gasolinera ocurría en 2006, pero no es lo mismo ahora que será responsable de la conducción del país.

Punto y aparte. Empresarios del sector de la construcción ven con optimismo la llegada de un nuevo gobierno. Algunos de los principales constructores tienen la esperanza de que haya piso parejo para las obras del sexenio. Habrá que esperar. Por lo pronto, hay confianza.

Punto final. Elba Esther Gordillo está más cerca de la Cuarta Transformación, que muchos que se presumen parte de ella.

Las memorias de Elba Esther Gordillo

