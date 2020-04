¿López-Gatell miente?

Hugo López-Gatell será el villano o el héroe de esta guerra contra el covid-19.

Experto en el tema, participante de la guerra contra el H1N1 de la influenza en 2009, el subsecretario de Salud, gracias a sus dotes de comunicador, se erigió como el portavoz del gobierno para el tema.

Aunque el presidente López Obrador se había encargado de llevarle la contraria en los hechos, al final Andrés Manuel terminó cancelando giras, dejó los besos y abrazos y comenzó el "quédate en casa".

En La Silla Rota se ha documentado que las cifras que presenta López-Gatell presentan inconsistencias. Las observaciones, halladas por la reportera Mariluz Roldán, dan cuenta de cómo de la noche a la mañana desaparecen datos de pruebas realizadas e incluso en el número de decesos.

Antes de que el gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, acusara discrepancias con quién sabe qué intención política, Roldán había detectado que 12 estados tienen un número mayor de decesos que los que presenta López-Gatell.

Hay otros elementos que llaman la atención. Por ejemplo, al menos mil 600 casos no se sabe si quiera cuál es la nacionalidad. No podemos suponer que se trate de migrantes, pero lo que es un hecho es que ese dato no aparece.

Pero no todos los números de López-Gatell son malos. Por ejemplo, otro hallazgo fue que la dispersión del Sars-CoV2 no es pareja. Ciudad de México y Baja California concentran seis de los 10 municipios o alcaldías con el mayor número de contagios. Esa es la alerta: ahí está el dato de dónde nos va a explotar el problema, porque el 80% de los municipios o alcaldías del país tienen registro cero.

Existe la posibilidad de que en ese 80% de municipios haya casos confirmados que ni siquiera muestren síntomas. Así que saber dónde está el mayor contagio puede hacer entender a la gente de esas poblaciones el peligro en el que se encuentran y lo necesario que es acatar las instrucciones de López-Gatell.

Otro elemento hallado en la base de datos oficial disponible es el porcentaje de ancianos o personas de la tercera edad contagiados. Son parte de la población más vulnerable. Resulta que hay 50 personas con edades de 90 a 109 años con Sars-CoV2. ¿Qué harán los médicos cuando la guía del Consejo de Salubridad decía -porque dicen que ya se eliminó eso- que se debía privilegiar la atención a pacientes jóvenes por encima de los ancianos? En Italia se registró un caso de un hombre de 101 años y en España de alguien de 98... y en esos países sí se aplicó el esquema de la guía de Salud.

En México es una mujer de 109 años de edad y vive en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Es la paciente más longeva de Sars-CoV2 en el país. En Guasave, Sinaloa, vive otra mujer de 102 años también contagiada.

Un detalle inquietante detectado fue el de las embarazadas. Al menos 464 mujeres sospecharon estar contagiadas. De ese total, 24 dieron positivo y 340 negativo, pero lo alarmante es que 100 aparecieron en la base de datos como pendientes de resultados, a pesar de que muchos estaban registrados desde 15 días o más de antelación. ¿Estaban con la duda más de 14 días mujeres embarazadas?

Una joven de 24 años de edad, habitante de la Ciudad de México, se mantenía sin saber si estaba contagiada o no desde hacía 21 días. El 9 de abril López-Gatell informó del fallecimiento de dos embarazadas y agregó que ambas padecían obesidad mórbida y una padecía hipertensión y otra diabetes gestacional.

Si uno hurga en la base de datos, cómo está haciendo Mariluz Roldán, encontrará mucha información.

Muchos le aplauden a López-Gatell su forma de comunicar, pero nos está quedando a deber lo que están gritando las bases de datos. Ojalá y sólo sea fallas en la explicación. Ojalá sólo sea eso.

Héroe o villano es algo que está por verse de López-Gatell.

Punto y aparte. Ojalá López-Gatell no pierda el piso. Está creciendo hasta con la crítica y los golpes.

Punto final. La decisión de López Obrador de ir por los fideicomisos sigue causando prurito. Interesante que cantaran por todo lo alto desde la Secretaría de Cultura el fin del FONCA este fin de semana. Interesante porque su fundador es Víctor Flores Olea, un hombre de Cultura, generoso y de incomparable talento... a quien admira López Obrador. ¿No hubiera sido bueno que consultara a su maestro?