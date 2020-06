López, el irresponsable.

La gira de López, reiniciada este 1 de junio al cumplir año y medio en el gobierno, es irresponsable. Incita a la población a romper la cuarentena mientras crece en México el número de muertos por covid-19.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador las cosas se deben ir retomando para normalizar la vida del país. Sin embargo, a diario se reportan muertes a lo largo y ancho de México por causa de la pandemia que azota al mundo.

"Me siento satisfecho con lo alcanzado, a pesar de la adversidad y de los pesares sigue avanzando la transformación de nuestro país", dijo desde Quintana Roo, donde acaba de dar luz verde a obras del Tren Maya.

Pero el júbilo por la "normalización" de las actividades en el país contrasta con las duras y frías cifras: 10,081 muertes; 93,816 confirmados y 64,326 personas recuperadas.

¿Qué pasará por la cabeza de AMLO quien dijo: "Necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales económicas, culturales. Repito, con cuidado, que salgamos de nuestros hogares si se trata de actividades esenciales, que nos cuidemos"?

López Obrador tiene previsto recorrer esta semana el sureste del país para supervisar el avance de la construcción de la Refinería de Dos Bocas y Minatitlán, así como la del corredor del Istmo.

Su presencia, sin embargo, es rechazada en diversas provincias en donde han pedido que renuncie al cargo, que se vaya y que deje que el país siga su curso, sin los obstáculos que él pone.

El presidente se congratuló de que hoy se inicien las actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz, la minería y la construcción.

En ese contexto, comenzó este nuevo recorrido por el país para dar banderazos para el inicio de la construcción del Tren maya, en beneficio de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero a López lo que le interesa es que no se le vaya el control económico del país pese a que vaya en crecimiento el número de casos por la enfermedad por coronavirus (covid-19). ?

El virus que causa el covid-19 y que se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira sigue cobrando víctimas. No respeta edad, condición social o sexo.

La transformación de México en la que dice estar empeñado el presidente mexicano podría sufrir un serio traspiés si la pandemia aumenta por causa de la irresponsable apertura de centros comerciales y de actividades.

Regresar a la "normalidad" es un acto criminal y el presidente de México deberá rendir cuentas a corto plazo por una serie de yerros que viene cometiendo, en detrimento del desarrollo nacional.

México vive en estos momentos una de sus peores etapas por el coronavirus. La situación es crítica.

Recientemente The New York Times denunció que el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente.

El gobierno de AMLO, sin embargo, rechaza que haya un ocultamiento de información y asegura que los medios internacionales desinforman para dañar su administración.

En sus mañaneras, AMLO se ha hecho el loco en el caso de los respiradores que han sido sobrevalorados en medio de un gran escándalo que salpica al propio Andrés Manuel López Obrador, ya que el hijo de uno de sus colaboradores, Manuel Bartlett Díaz, quiso hacerse el vivo y sorprender al IMSS.

A como va el país no dudemos que en poco plazo se genere el caos, colapse la economía y el sistema hospitalario y que un muerto más o un muerto menos no cuenta en el espíritu irresponsable de López Obrador.