Lo sucedido en Querétaro es sólo la punta del iceberg

Lo sucedido el sábado 5 de marzo de este 2022 quedará marcado en la historia negra de nuestro país y en especial en la del futbol mexicano. Todos pudimos observar cómo un grupo de ´aficionados´ (barras) del Querétaro golpean a aficionados del Atlas con tal saña y violencia, como las que utilizan los grupos del crimen organizado.

La noticia no hubiera sido de trascendencia nacional y mundial a no ser por el hecho de que en las redes sociales se pudieron observar los cuerpos desnudos, lacerados y golpeados de los del Atlas que se enfrentaron contra las barras del equipo local. Al ser estas imágenes tan impactantes, corrieron como pólvora por las redes sociales, lo que hizo que ya no se pudiera ocultar lo que sucedió en el estadio Corregidora.

Lo que realmente pasó fue una emboscada contra los seguidores del Atlas. La seguridad privada del estadio, los elementos policiacos y los vándalos agresores estaban coordinados para realizar este ataque; situación que quedó manifiesta con todos los videos que se han subido a las redes sociales. Se vió como los elementos de seguridad privada les abrieron las rejas a los porristas del Querétaro para encapsular a los del Atlas para que no pudieran escapar de la agresión. Incluso se ve a elementos de seguridad privada golpeado y agrediendo a los visitantes. Mientras tanto, los policías estatales y municipales ignoraban todo lo que estaba ocurriendo, como si tuvieran la orden de no reaccionar ante la violencia y la masacre al interior del estadio, o como que ya habían sido avisados de lo que sucedería y tenían la orden de no participar.

De acuerdo con los datos oficiales, en el estadio había 358 elementos de seguridad privada, en los alrededores 100 policías estatales y 150 policías municipales. Queda claro que no se contaba con un número suficiente de elementos para controlar esta tragedia. Sin embargo, causa suspicacia que desde las mismas redes sociales los miembros de las diferentes barras ya se habían retado de forma pública.

Se sabe que la barra del Atlas es una de las más violentas del país, aun así, de forma deliberada y negligente se optó por no prevenir los acentecimientos, ¿o acaso se sabía que la barra del Querétaro estaría en posibilidades de emboscar a los barristas del equipo visitante?. Y hay una agravante más: se sabe que los grupos de animación, como sutilmente le quieren llamar a las porras de los equipos, mantienen una estrecha relación con grupos criminales nacionales y regionales. De antemano se conocía la relación de algunos integrantes de la barra del Querétaro como "el Beto", que habría llevado consigo a su grupo de huachicoleros (pertencientes al grupo criminal preponderante en ese estado), para atacar a los miembros de la barra 51 del Atlas, ya que uno de sus líderes está ligado a la célula de robo de combustibles antagónicos al grupo de "el Beto".

Todos pudimos apreciar que los barristas del Querétaro además de estar armados con palos, tubos, cadenas, navajas, fileros, también tenían radios de comunicación para coordinar la emboscada y que no se les escapara ninguno de los atlistas. Por eso se presume que la emboscada estuvo planeada y premeditada contra los visitantes.

El nivel de violencia que se pudo observar es propio del que llevan a cabo los grupos criminales, lo más grave es que fue a plena luz del día, en un evento público, que además atrajo la atención de todo un país y del mundo entero. Esto nos hace pensar ¿el mensaje para quien era? ¿Quién gana con estos actos de violencia que afectan al gobierno municipal, estatal y tratan de incriminar también al federal? Es claro que la Federación Mexicana de Futbol tratara de deslindarse de lo acontecido, al grado que la asamblea extraordinaria de dueños determinará la desafiliación del equipo Querétaro F.C., pero quedarán muchas interrogantes respecto a la forma de actuar de los clubes en México.

Hemos pasado del blanqueamiento de capitales, lavado de dinero y un sinfín de situaciones, pero nunca habíamos visto que se utilizaran las prácticas violentas de los grupos criminales en los equipos de futbol de la primera división, por lo que se deberá ir mucho más allá de esta decisión. El futbol mexicano es una empresa que deja miles de millones cada año y al que lamentablemente han expuesto al poder corruptor del crimen organizado, el cual ya los alcanzó. No será posible taparlo como lo han hecho durante tantos años.

Por último, es increíble que las autoridades nos crean idiotas. Las imágenes de violencia, los videos y los testimonios de quienes vivieron tal lamentable suceso, nos dejan claro que sí existieron muertos, y los homicidios fueron realizados por estos criminales.

Por desgracia, como todo en nuestro país, la verdad se trata de ocultar. Lo acontecido en el estadio de Querétaro es tan triste como lo que pasó en Michoacán, donde vemos a delincuentes actuar con total impunidad, al grado de tener la posibilidad de borrar los indicios de dichos asesinatos. También en este caso, los videos nos muestran cómo elementos de seguridad privada y policías municipales y estatales mueven cuerpos inertes para que no sean ubicados como fallecidos. Se trata de dar un comunicado oficial donde se dice que no hay fallecidos; cuando los mismos familiares han salido a denunciarlos.

Aun así, se ha manejado la información de que algunos fallecieron por percances de tránsito cuando salían del estadio o llegaban, lo que hace todavía más aterrador lo sucedido. Hay mucho interés de no aceptar lo que todos pudimos ver y apreciar en los videos, fotografías y relatos. La polarización y el ambiente político han hecho que los políticos traten de negar lo sucedido, pero para poder realmente aclarar los hechos es necesaria una investigación clara, profesional y precisa, sin intereses políticos ni partidistas. Queda claro que los acontecimientos en el estadio del Querétaro son solo la punta del iceberg de todo lo que pasa detrás de estos hechos. Si le rascan un poco, no mucho, podrán ver hasta donde han llegado las empresas criminales a penetrar en nuestra sociedad, ya que están insertados lastimosamente en todos lados como una terrible plaga. Lo ven pero callan por interés o por miedo y eso es cobardía y complicidad. Aunque les moleste.

