Lo que se tolera

Estamos próximos ha cumplir los primeros 100 días del gobierno de López Obrador y más allá de que su gobierno empezó prácticamente desde que ganó la elección en julio del año pasado (tanto por la dimisión pública de Peña Nieto como por las acciones que se llevaron) sus logros y tropiezos serán contados a partir de la toma de protesta.

Para empezar es justo decir que hay un gran cambio en prácticamente todo, desde la forma de conducirse ante los medios y hasta la forma de viajar ha sido un presidente que ha reformulado las formas, pero no se puede dejar de señalar que entre su popularidad y sus fanáticos irracionales, se han permitido cosas que a ningún otro presidente se le hubieran permitido:

· La respuesta de "no licitamos porque nosotros no somos corruptos" es digna de una mención entre las tésis sobre el autoritarismo. No sólo habla de su propia probidad, que ya es un ridiculez, sino que incluye a su equipo... además esa respuesta se hizo en relación a la compra de pipas en Estados Unidos que resultaron no cumplir las normas oficiales para transportar combustibles... El primer acto de corrupción del equipo de AMLO es aceptar cargos para los que no están preparados y el ejemplo está en los errores. Lo curioso es que la respuesta en donde afirma el presidente que no es corrupto se tomo como válida... no quiero ni pensar que hubiera pasado si algún presidente anterior respondiera algo así.

· Las descalificaciones constantes que tenemos que estar escuchando del presidente demuestran que dentro de su mundo sólo existen los que están con él y los que están en su contra... además no repara en utilizar adjetivos para descalificar a todos lo que no lo siguen: los fifís, los neoconservadores, las mafias del poder y de la ciencia (y las que se acumulen), los expertos que según él no saben, las calificadoras internacionales, etc.

· También resulta que todos los funcionarios y presidentes son malos y corruptos y dejaron al país al borde del colapso, pero gracias al nuevo presidente se rescató... narrativa ridícula que recalca el punto anterior.

· El desabasto de gasolina es algo que no se le hubiera permitido a ningún otro presidente; habla de ineptitud y no de combate al "huachicol"... es la suma de reducir importaciones, tener a un director de Pemex que no tiene ni idea y una soberbia absoluta. Ahí está la desaceleración económica, la disminución de la calificación de la deuda de Pemex y a ver qué se va sumando.

· Las respuestas misóginas y groseras a las personas y a algunos medios también es algo que no se hubiera permitido a ningún otro presidente... y supongo que pronto tampoco se tolerará en AMLO.

· Los fracasos de relumbrón... como tener el avión presidencial parado (y con altos costos), las subastas que no han sido ni cercanamente lo que se esperaba, la renuncia de utilizar Los Pinos... que seguro tiene más consecuencias que utilidad porque Palacio Nacional es un inmueble histórico.

· Las consultas absurdas que sirven para lavarse las manos pero que no representan la "voz del pueblo sabio"... sólo como dato, de un universo de 1,760,513 posibles votantes, como 33 mil votaron por el sí de la termoeléctrica y se va a hacer... eso no es democracia ni cercanamente.

En ninguna otra situación se hubiera permitido que un presidente cometa este tipo de errores sin ser linchado públicamente... supongo que esto responde a un bono democrático pero ni será eterno, ni marca un estilo que se deba mantener porque en el fondo no es nada simpático; es el estilo dictatorial de un autócrata.

Linchamientos autoritarios

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota