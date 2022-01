Lo que pasa en el fondo...

La semana pasada fue marcada por el incidente médico que llevó al hospital al presidente López Obrador y culminó con la desafortunada mención del "testamento político". Sin embargo, no creo que el presidente sea lo suficientemente ignorante para no saber que en caso de que falte es muy clara la sucesión y el camino que se sigue, y que la expresión "testamento político" fue usada por personajes del tamaño de Hitler y Perón para llamarle a textos que incluso publicaron. El juego no debe ser ese... honestamente no creo que el presidente o algún integrante de su equipo no sepan eso... no sé qué quieran ocultar o a qué quieran bajarle el volumen ahora... puede ser el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado (quien le pidió ayuda a AMLO en 2019) o alguna otra cosa... el asunto es que las cosas no van bien y para que haya aprobación tiene que haber show...

Esta semana empezaran formalmente los diálogos entre SEGOB y el PAN (oficialmente un día antes de publicar el presente escrito) en una agenda de siete mesas que abarcan una gran cantidad de temas y más allá de lo que logren y de lo que pase, el diagnóstico es claro y es que las cosas no van bien en nuestro país en ningún rubro, algunos aspectos por tema:

- Democracia. Es el rubro más dañado intencionalmente; no es como salud o economía que se les fue de las manos por incompetencia, es una estrategia de debilitamiento que viene desde Palacio Nacional. Se excluye y atropella con frecuencia a los otros poderes, se insulta, se les quita presupuesto y se amenaza a los órganos reguladores y autónomos desde la presidencia, se ignora la situación de violencia contra la mujer, se utilizan las figuras de democracia directa como burla (ahí están las "consultas") y por si fuera poco se insulta a la prensa (y se ignora su vulnerabilidad), se desprecia la técnica y la preparación (de la UNAM al CIDE cualquiera que haya estudiado es un peligro para AMLO) y se persigue (y se permite la persecución) políticamente.

- Electricidad. La reforma que están impulsado el presidente y Morena es simplemente inviable. No es tema que la oposición no quiera o que sea una reforma ideológica... la propuesta es centralista, contaminante, monopólica y en el fondo hasta contraria a su propio argumento: no van a lograr la autosuficiencia (o soberanía) eléctrica, lo que van a propiciar es que sea más cara la luz, mucha contaminación, que haya apagones y la molestia de nuestros socios comerciales por romper tratados, como ya expresaron varias autoridades norteamericanas.

- Seguridad. El tema lo he abordado en este espacio y estamos en el peor momento de nuestra historia... no sólo por homicidios y robos, por la creciente influencia y control del crimen organizado.

- Salud. Este tema se tiene que atender con urgencia... el peor desabasto de medicamentos registrado, el fracaso del INSABI y la peor pandemia de la historia han demostrado la incapacidad del gobierno en la materia... no se puede decir mucho más.

- Electoral. Aquí no tengo muy claro lo que quiere impulsar AMLO... entre sus declaraciones ha insultado a Claudio X. González por la reforma de 2006 (un poco antigua), ha dicho que no quiere y que jamás planteó una reforma electoral (19/06/2019), ha dicho que presentará algo que molestará a muchos y bueno, lo único claro es que la democracia no es su fuerte... ojalá que si llega a haber una reforma electoral sea conducida por verdaderos demócratas, como muchas otras, y que además sea por consenso, como al menos desde los 90.

- Medio ambiente. Es otro tema que nada más no se le da al presidente y a su partido, y que nos puede generar consecuencias tanto a la salud como a la sustentabilidad como a la convivencia internacional.

- Economía. Aquí es donde más se puede hacer porque es lo que peor han hecho por falta de capacidad... expulsión de capitales (y de empleos), la mayor inflación en décadas, desempleo, precarización de los salarios y el gran incremento de la deuda. Esto nos generará consecuencias en las siguientes décadas.

En fin... no es el "testamento político" lo preocupante, es la incapacidad para gobernar y dar resultados. Se tienen que cambiar muchas cosas y se tiene que responder a la realidad porque estamos muy lejos del país soñado que presume (aunque espero no se crea) el presidente López Obrador.

