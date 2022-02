Lo que nos espera con el aeropuerto capricho

Poco después de la medianoche del 3 de diciembre de 1984 una fuga de gas de isocianato de metilo se filtró en una zona de pesticidas de la planta de Union Carbide en Bhopal, India. La reacción química generó una tremenda explosión que mató inmediatamente a 3,800 personas, dejó 150,000 incapacitados y se estima que acumuló a lo largo de los años alrededor de 20,000 muertos.

Ese accidente forma parte de una larga lista de tragedias cuyas causas comparten factores comunes típicamente asociados con la negación deliberada de altos niveles de riesgos. Las motivaciones que conducen a estas tragedias pueden ser muchas, como mera codicia o filiaciones políticas, pero en los hechos las razones de fondo se repiten y son siempre las mismas: falta de ética y empatía, irresponsabilidad, ignorancia.

Las auditorías practicadas como parte de la investigación de la tragedia de Bhopal describieron cómo la codicia y la irresponsabilidad de los ejecutivos de la empresa fueron pavimentando el camino que elevaba la probabilidad de ocurrencia del siniestro a niveles inaceptables, hasta que ocurrió lo que pudo ser evitado.

Una de las razones que explicaba el encadenamiento de errores y fallas era la política de austeridad aplicada por la empresa, la cual violaba todo tipo de normas internas y de la industria. Se comprobó que faltaban medidores y que los que había estaban en malas condiciones y mal calibrados, no había máscaras de oxígeno para los operadores, los procedimientos de seguridad eran inoperantes por falta de recursos, el personal a cargo del proceso asociado al isocianato de metilo había sido reducido a la mitad y el de mantenimiento en un 60%. Se apagaban equipos que tenían que estar prendidos para ahorrar energía y la capacitación del personal era deficiente, lo cual propició que no se conocieran los procedimientos de emergencia en caso de siniestro. Además, las instrucciones estaban en inglés cuando la mayoría de los empleados sólo hablaba, ..., hindi.

Me acordé de esta historia a medida que iba escuchando un panel virtual la semana pasada, en el que participaron el piloto aviador Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y María Larriva, controladora aérea y reconocida especialista con décadas de experiencia en materia de tráfico aéreo. No hace falta recordar que las deficiencias en los procesos de planeación del aeropuerto de Santa Lucía son ampliamente conocidas y podrían formar parte esencial de una larga antología de corruptelas cometidas por este gobierno, pero me parece que lo dicho por esos dos especialistas es algo no sólo preocupante, sino verdaderamente escandaloso.

En primer lugar, como en muchos otros casos de la administración pública, los funcionarios que ha puesto López Obrador en las áreas técnicas son ignorantes de los temas de los que han quedado como responsables y carecen de la experiencia necesaria, pero se caracterizan por un servilismo a toda prueba. Mienten sistemáticamente sobre lo que acontece alrededor del tema del aeropuerto. Un día dicen que hay 160 operaciones militares diarias y después se desdicen para corregir y bajar el número a 60; dijeron que el aeropuerto iba a contar con los sistemas aproximación de precisión que tienen en Singapur, pero no es verdad, se cuenta con los equipos más simples para aproximación de precisión, que son los de categoría 1 y que son muy diferentes; aseguran que cuentan con estudios técnicos en diferentes materias, pero nunca los han querido ni podido mostrar; los estudios de control de fauna (de las aves en la zona del aeropuerto) apenas se van a licitar, cuando debieron hacerse desde el principio; los especialistas aseguran que la planeación no siguió las recomendaciones de la OACI (la organización internacional de aviación civil, quien dicta las normas técnicas que siguen todas las aerolíneas y aeropuertos), lo que deja fuera al aeropuerto de obtener varias certificaciones; aseguraron que iban a tener listo el rediseño del espacio aéreo ya incluyendo las operaciones de Santa Lucía, pero ahora dicen en la SCT que ya no tienen presupuesto para ello; los procesos de revisión de las aeronaves en materia de seguridad van muy rezagados y se siguen acumulando.

En lo relativo a las labores de supervisión y capacitación de controladores aéreos, imperan la falta de oficio y la irresponsabilidad. Los controladores aéreos deben demostrar que cuentan con al menos un nivel 4 de los 6 niveles que hay en el programa de inglés para poder trabajar en el área, pero la SCT ha colocado supervisores que tienen nivel 2. Los controladores no están siendo capacitados para atender el funcionamiento simultáneo de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía, porque en lugar de entrenarlos en simuladores, cómo se hace en todos los países que sí cumplen con las normas internacionales de aeronavegación, les dan a los controladores un video para que lo vean en su casa y después les mandan un examen con todo y las respuestas. Con ello, los supervisores pretenden demostrar que los controladores cumplen con la capacitación necesaria.

Además, María Larriva externa su preocupación por una especie de terrorismo laboral en las dependencias de la SCT. A los controladores se les prohíbe reportar incidentes reales, los cuales aparentemente ocurren con mucha frecuencia por las adaptaciones forzadas hechas al espacio aéreo para darle entrada a Santa Lucía. Los incidentes reportados en los medios y en las redes sociales han sido filtrados por controladores que están desesperados por los riesgos y la presión ocasionada por jornadas extenuantes de trabajo, y que están a disgusto con un ambiente laboral altamente polarizado que se propicia y se promueve desde el púlpito presidencial.

La degradación que la agencia federal de aviación de los Estados Unidos aplicó a México, se basó en este tipo de situaciones y en otros aspectos muy técnicos. Es un primer aviso de lo que esta política de la irresponsabilidad, disfrazada de una falsa austeridad y de un ilusorio combate a la corrupción, conlleva en materia de riesgos. La planeación del aeropuerto de Santa Lucía ha ido concatenando el tipo de errores y omisiones que, cuando el azar lo decide, propician la ocurrencia de siniestros lamentables. Lo que no es azaroso es lo que tiene que ver con la onerosa y larga acumulación de costos económicos, sociales y ambientales del aeropuerto capricho. Esto quedará inscrito en una tabla de honor, como una de las peores decisiones de la historia moderna de México.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.