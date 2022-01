Lo que inicia mal...

El año inició, y evidentemente los problemas no cambiaron, más bien se recrudecieron. El mal manejo económico que tanto se ha señalado ya se tradujo en la mayor inflación en más de dos décadas; la gasolina está en precios históricos (y eso que prometieron que costaría 10 pesos el litro), todos los productos de la despensa al menos 7% arriba, la inversión tanto pública como privada (nacional y extranjera) sigue a la baja, y el desempleo sigue en aumento. En materia de seguridad cada vez es más notoria la falta de control y el crecimiento de la violencia y el crimen organizado, y en materia de salud, además de los problemas que no han podido resolver de abasto (compras consolidadas), estamos ante el mayor aumento de casos covid que se haya visto. El año inicia muy mal para México y se ven pocas formas de que mejore en el corto plazo.

Para colmo y después de toda la mala información que irresponsablemente han propagado, ahora el presidente López Obrador ha vuelto a dar positivo después de haber hecho agenda normal y de haber incluso dicho que era una gripa menor. Ojalá se mejoré pronto y retome sus actividades, sin embargo y para entender a lo que llega la situación surrealista de nuestro país, haré un recuento de consejos para el presidente... cosas útiles que él mismo ha sugerido, dicho o avalado para enfrentar el covid:

- En primer lugar, espero que el presidente no deje de abrazarse con sus familiares y amigos... que no deje de salir... "hay que abrazarse, no pasa nada" (así lo dijo AMLO a finales de marzo del 2020)

- En segundo lugar y siguiendo su propia lógica, creo que debe volver a cargar su escapulario y sus estampitas religiosas en la cartera (también lo dijo a finales de marzo de 2020) porque algo falló de forma rotunda en su método de "detente" ya que le ha dado covid dos veces.

- En tercer lugar, es importante reflexionar que es muy probable que el presidente se haya convertido en un inmoral en los últimos años... Si la fuerza que él tenía era moral y no de contagio, pues de algún modo la perdió, porque ya se ha contagiado dos veces... Ojalá que retome el camino de la moralidad para alejarse del camino de contagio (siguiendo la lógica de mediados de marzo del 2020)

- En cuarto lugar... en junio de 2020 dijo que no mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé covid... Por su propio bien le sugerimos que deje de mentir, de robar y de traicionar, para que así deje de enfermarse.

- En quinto lugar... Ojalá que tome muchos "tés" y le pongan "vick vaporub" como sugieren a la población para curarse y que con los puros síntomas se de por enfermo como pide la Jefa de Gobierno.

- En sexto lugar... Ojalá que su gobierno litigue para no vacunar al hijo menor de edad de López Obrador para que no le quite una vacuna a otras personas que la necesitan más, como dijo López-Gatell.

En fin, no cabe duda que más pronto cae un hablador que un cojo, y aunque la escena hasta parezca chusca no se puede desviar la atención de todo lo que está pasando... Desde el ataque constante a las instituciones que sigue encabezando AMLO, hasta el aumento de precios generalizado nuestro país está en un muy mal momento... Las cosas empiezan mal este 2022 y el reflejo es que incluso el presidente, que tanto ha dicho tonterías al respecto, está contagiado y con él seguramente toda la presidencia de la República... Esa manía de no usar cubrebocas seguro pasará factura ahora, esperemos que no pase a mayores el asunto.

