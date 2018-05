Durante todo el proceso electoral hemos sido bombardeados con mensajes, propuestas, acusaciones, noticias y opiniones por todos los medios posibles. Desde lo más trascendente que afecta constantemente la economía (el dólar ayer pasó de los 20) y hasta lo más trivial que adorna el comentario y la burla, toda la información debe, o al menos debería ser reflexionada y dimensionada porque estamos en un escenario que se ha alimentado de la calumnia y la mentira.

Lo curioso es que en realidad no vamos ni a la mitad

Parece que va mucho y falta mucho, pero esta ha sido la campaña presidencial más corta que se ha visto y lo que falta puede cambiar dramáticamente el resultado. De lo que falta me atrevería a decir:

· Las campañas locales van a empezar a tener más relevancia; apenas empezaron. Y aunque las nacionales siempre son los ejes, se van a tener que descentralizar al menos los espectros informativos. Esta es la primera elección presidencial en donde las redes sociales llegan a la mayoría de la población y eso ha generado una sobredemanda de acciones de los candidatos... los acusan de no proponer nada, pero todo el tiempo están dando propuestas, la gran diferencia es que antes en el noticiero de la noche uno se enteraba de lo que hacían durante todo el día, ahora nos podemos enterar minuto a minuto y esto empieza a ser aburrido para muchos.

· La única fuente veraz y directa para ver a los candidatos son los debates. Todo lo demás son opiniones e interpretaciones... desde los comerciales de televisión y hasta el meme mal hecho lo que vemos es publicidad... hasta en los comentarios de los que responden publicaciones de redes.

· El ganador de la contienda estará entre López Obrador y Ricardo Anaya, y aunque hay encuestas como la del Periódico Reforma que ya prácticamente da por ganador a López Obrador, en 55 días y partiendo de que entre 6 y 7 de cada diez mexicanos no quieren de presidente a Andrés Manuel, podría cambiar el resultado.

Va a ganar el que logre centrar su mensaje

· Por poner un ejemplo absurdo "el Bronco", candidato a quien no se le puede ver con seriedad, habló de "cortar manos"... sin ahondar en lo profundo de la estupidez del mensaje, logró centrar su mensaje. Hoy quien sabe de la existencia del Bronco conoce su propuesta de cortar de manos. Así lo hizo Fox con Cambio, o Calderón con "empleo". Anaya se vincula a "futuro" pero no es claro el mensaje y a López Obrador se le vincula en negativo con la expresión "mafia del poder"... eso le pasa mucho a López Obrador, es el candidato del "no" y así ha construido su imagen: no a la reforma educativa, no a la reforma energética, no al aeropuerto... también se conoce por su amnistía pero eso es otro no... es un no a la justicia. Por eso sigue siendo muy posible que pierda otra vez... no ha logrado ligarse o encabezar una causa, son muchas anticausitas. También por eso a estas alturas ya empieza a ser medio esquizofrénico su discurso... de los "no" pasa a los "tal vez"... de los "sí" a los "quién sabe"; es difícil conciliar ciertas cosas y otras es simplemente imposible; no hay punto medio entre no al aeropuerto y el sí... si fuera una idea podría haber punto medio, pero es un lugar que ya está haciéndose y el único punto es si se cierra o se termina de hacer.

Faltan más de 50 días de campaña y es impresionante la cantidad de personas que todavía no deciden su voto; la campaña de contraste ha hecho más extremos a quienes ya sabían por quién votar pero también ha hecho más dudosos a quienes no saben aún.

Los resultados del debate

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota