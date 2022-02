Lo del cheque fue un montaje, lástima

"Hallan farsa en 'donativo'", dice la nota de Rolando Herrera publicada en el impreso de Reforma este martes 22 de febrero. "En su revisión al ejercicio del gasto en 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el dinero del cheque fue devuelto a la FGR el 13 de abril de 2021, es decir, un año después de la entrega, incluso con los rendimientos generados durante ese tiempo".

Agrega que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), que supuestamente iba a utilizar el dinero para la rifa (del avión), terminó entregando a la Fiscalía General de República (FGR) un cheque de caja a nombre del Infonavit por 2 mil 119 millones de pesos".

Días antes, de acuerdo con un reportaje de Monserrat Peralta para el portal Latinus fue el mismo Dr. Jaime Cárdenas, exdirector del Indep, quien declaró que ese cheque nunca se podría cobrar y, si lo intentaba, se metería en problemas legales.

"Inmediatamente me comuniqué con el fiscal (Gertz Manero) y le pregunté, ´oiga este dinero lo tenemos aquí, está depositado, genera intereses, pero no corresponde a una modalidad legal por el que lo tengamos´, y le pregunté´ ¿lo podemos usar?´ y me dijo ´no lo puede usar Jaime, ese dinero no lo puede usar, ya se lo requeriremos. No lo puede usted usar porque si lo usa se va a meter en un problema legal, usted y los funcionarios que autoricen la operación", aseguró.

¡Nadie en el gobierno reaccionó ante el reportaje que difundió Carlos Loret el pasado 10 de febrero quizá porque lo difundió en la web Latinus, espacio muy criticado por el presidente, sobre todo después del reportaje de la casa Gris de Houston, Texas.

Sin embargo, en abril de 2021 cuando el cheque fue devuelto a la FGR nadie tampoco nos dijo nada. Debieron haber hecho las precisiones correspondientes, mínimo un comunicado oficial ofreciendo disculpas por las expresiones de aquella mañanera del 10 de febrero de 2020.

Pero la respuesta fue el gran silencio, desgraciadamente todo fue una simulación quizá sólo para la foto y promocionar la no rifa del avión presidencial.

Escribí en este espacio de La Silla Rota sobre el tema hace dos años... "¿De dónde salió el cheque de 2 mil millones?"

En aquel tiempo se habló mucho en cafés de la renuncia del fiscal Gerz Manero. Había varios temas, como haberle cargado el asunto de los "borradores" del proyecto de iniciativa de reformas en materia de justicia penal que se filtraron a la prensa. Además las evidentes diferencias con Santiago Nieto y su ausencia, entonces, en la reunión del aniversario de la Constitución en Querétaro.

Por eso y más consideramos que el fiscal Gertz requería que desde Palacio Nacional se le diera un "espaldarazo" para acallar rumores, y en ese contexto fue invitado a la mañanera del lunes 10 de febrero de 2020. De entrada, desmintió que haya presentado su renuncia, precisando que al parecer "hay grupos a los que estoy molestando", y después vino la "buena noticia" del cheque para dárselos al Indep y que lo viera todo mundo.

La buena noticia

"Nos acompaña el fiscal general de la República y nos va a informar sobre una acción que significa recuperar dinero de los actos de corrupción o de delitos graves", dijo el presidente aquella mañana, y se dio la ´ gran noticia´:

"Hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación; hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al Indep un cheque por dos mil millones de pesos". Ofrecieron que en pocos días habría más buenas noticias de ese tipo...

En la sección de preguntas inquirieron al fiscal que diera más información del caso, pero éste argumentó estar impedido para hacerlo,sin embargo, subrayó qué lo harían cuando el caso se hubiera "consignado ante los tribunales".

Y ahí el presidente invitó al fiscal a tomarse la foto "Alejandro, por favor, vamos a tomarnos foto".

De inmediato Gertz accedió con un "¡Sí, señor presidente!"

Consideramos que el fiscal entonces debió ser discreto, pero se dejó llevar y casi casi mandan a diseñar un gran cheque de plástico como los concursos de TV.

¡Se vieron muy mal!

Además, no hubo comunicado oficial de la FGR de la entrega del cheque, sólo la foto...

¿De dónde se obtuvo el dinero que se entregó en Palacio Nacional con una foto de por medio y que sería para los de la rifa del avión? preguntamos.

La respuesta era fácil. Los recursos provenían de Telra Realty, empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, mejor conocido como Cambiavit. Varios medios lo explicaron ampliamente como Arturo Páramo y Raúl Flores en Excélsior.

Dos días después, el presidente aprovechó las mañaneras para invitar a todos los que tuvieran cuentas pendientes con la justicia o expedientes abiertos para que dialogaran con la FGR y reintegraran recursos obtenidos de manera ilegal.

La salida del titular

Meses después -en junio-, hubo cambios en el Indep, salió Ricardo Rodríguez Vargas y fue reemplazado por el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, gente entonces muy cercana al presidente y esposo de María de la Luz Mijangos Borja, es la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero duró en el cargo menos de cuatro meses, argumentando que había encontrado un cochinero en la institución, fue sustituído por Ernesto Prieto, hasta ese momento director de la Lotería Nacional.

El quid es que la renuncia fue confirmada por el presidente en la mañanera del martes 22 de septiembre de 2020, y no tendría nada de malo, pero una reportera preguntó el porqué de la renuncia del Dr. Cárdenas a pocos meses de estar en el cargo.

La respuesta del presidente fue la de que el Dr. Cárdenas estaba cansado "la administración pública, más en épocas de transformación, exige mucha entrega y fatigas", subrayó...

Y agregó: "hay gente muy buena, honesta con convicciones, inteligentes (se refiere a Cárdenas), pero no se les da lo del trabajo como servidor público. La verdad es que esto es un apostolado y hay que resistir y trabajar mucho, tener aplomo, porque el que se aflige, se afloja", subrayó muy a su estilo".

¡Durísima respuesta la que dio el presidente de su viejo amigo!

Y ahí pudo haber quedado el asunto y caso cerrado.

Pero creemos que el ex consejero electoral se sintió ofendido y dio a conocer la carta donde explica los verdaderos motivos de la renuncia.

En un escrito de cinco cuartillas afirmó que durante su gestión en el Indep encontró actos de corrupción que ya fueron denunciados ante la autoridad correspondiente...

Precisó que hubo manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas, y de la subvaluación de joyas y otros bienes que fueron ofertados al público.

En la misiva abordó el tema de los dos mil millones de pesos. Cárdenas agradece el respaldo de la FGR y en especial del fiscal Gertz "Queda pendiente conciliar la transferencia de los dos mil millones de pesos (...) que se remitieron al Indep. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados", dijo..

Después de que la carta se hizo pública el tema se siguió ventilando en la mañanera...

Carlos Calzada reportero de Radio Educación preguntó al presidente su opinión del escrito de renuncia. "¿Qué se va a hacer al respecto?, ¿se va a investigar?", inquirió.

La respuesta presidencial fue la de que "¡limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró!"

Y regresó a lo mismo que había dicho un día antes, que "le faltaron ganas".

Subrayó que "lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta, nada de que está muy difícil. No entregó la fiscalía dos mil millones, pues ni modo que no nos lo van a entregar, pues nos los tienen que entregar, si es público", dijo el presidente...

-"¿Pero fueron falta de ganas o miedo e impotencia ante lo que estaba encontrando?", le revira el reportero.

"¡Ah! no, es que las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín", subrayó López Obrador.

Fue nota

Dijimos entonces que tarde que temprano sabríamos la verdad.

Nos la dio Latinus con la entrevista de Monserrat Peralta reportera con Cárdenas Gracia, y la nota de Rolando Herrera de Reforma con información de la Auditoría Superior de la Federación. El cheque regresó a la FGR, desde abril de 2021.

Nos deben una disculpa pública en el mismo espacio de la mañanera...

¿Lo harán? Ojala.

Quiera Ala...

PD. Muy duro el tuit de Antony Blinken al solicitar al gobierno de México más responsabilidad y protección para los periodistas. Pidió al gobierno que encabeza el presidente López Obrador aplicar más medidas de protección a la prensa.









