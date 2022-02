Lo bello y lo triste

Un simple e inocente tuit reveló lo más profundo y despreciable de nuestra conversación hoy día. La usuaria Becca Sherman, @becsherm, escribió hace unos días "Do yourself a favor and remote work in Mexico City - it is truly magical" (háganse un favor y realicen trabajo remoto desde la Ciudad de México, es verdaderamente mágico), junto a la foto de un bonito espacio comercial en la Colonia Roma Norte, el recién remodelado Parián, entre las calles de Chihuahua y Álvaro Obregón. El mensaje fue destruido por un entorno de odio, xenofobia, resentimiento y mal entendimiento de nuestros problemas.

Hoy Becca reservó los contenidos de su cuenta a seguidores aprobados. El mensaje generó respuestas iracundas al acusarla de colonialista, de ser parte de un fenómeno de gentrificación y expulsión de los más pobres y morenos, entre otras respuestas irracionales, pero eso sí, muy ad hoc a la conversación del momento. La pose es lo primero.

Hubo una respuesta que particularmente me dolió. Una amiga muy cercana, inteligente, migrante, que hoy vive en un país desarrollado, le reprochó (equivocadamente) violar la legislación laboral mexicana. Me dolió la falta de empatía de quien estando en una posición similar opte por juzgar antes de entender que uno toma las alternativas que existen para estar mejor.

En los últimos años ha crecido la voz de que "no existe el racismo inverso", es decir, que si los blancos rechazan a los negros hay racismo; pero si éstos rechazan a los blancos, no lo es, porque el origen de la manifestación es el racismo de un grupo dominante hacia un grupo no dominante. Decir que en el tianguis nos cobran más a los que tenemos piel blanca no puede ser considerado racismo.

El problema en un discurso repetido a partir de la difusión incompleta de conceptos en redes sociales es que no hay cabida ya a la deliberación. Se asume como verdad absoluta y se construye un entorno de discriminación y hasta se confunden los términos. Rechazar a una persona por una condición que le es inherente, es decir, ad hominem, es discriminación, así no exista el racismo inverso. Rechazar a un extranjero es xenofobia, venga de Honduras o de Suecia.

Tal vez no haya racismo inverso pero sí la discriminación inversa: el origen de la discriminación a los judíos, previo y durante la Segunda Guerra Mundial, está justo en que eran un grupo económicamente dominante, o al menos así se les veía. Al construir un rechazo a quien, desde un país desarrollado y teniendo la piel blanca, viene a México, disfruta de espacios bellos y promueve que la gente nos visite, en realidad nos estamos rechazando a nosotros mismos.

Becca nos hizo un favor y tontamente la despreciamos. El caso de Becca no es aislado, la extranjería nos mueve. Unos rechazan a los hondureños y haitianos, otros a los blancos colonizadores. ¿De verdad nos creemos tan puros? Supongo que sólo nos falta creer que España se disculpará con nosotros, o que debe hacerlo.

México es un país de migrantes, todos conocemos alguno y quizá en distintos momentos pasa por nuestra cabeza la posibilidad de emigrar. Simplemente queremos vivir bien. Venir a hacer trabajo en línea, siendo remunerado en otro país, es una actividad permitida no sólo por las políticas migratorias nacionales, es algo que puede hacer cualquier mexicano en Estados Unidos de América, siempre que cuente con una visa B1/B2 y no exceda las fechas determinadas en el sello de su pasaporte.

El problema no es migratorio, ni de gentrificación, ni de blaquización. El problema de fondo es que estamos discutiendo en torno a conceptos nuevos, que hemos aprendido a través de las redes sociales, cuyo uso está regulado no por convenciones sino de forma colectiva por los gestores del discurso, de tal suerte que perdemos toda capacidad de raciocinio.

Yo, por lo menos, me siento absolutamente avergonzado por las cientos de respuestas groseras y xenófobas a una chica que quedó encantada por la magia de mi ciudad. La vergüenza no sólo es por ella, de hecho, sino porque vivimos ya un clima tal que no somos capaces de diferenciar entre la moda y la razón, y al confundirnos nos hacemos daño y cerramos toda posibilidad de construcción. No sabemos quién hace el bien ni quién el mal, ni podemos distinguir las fronteras entre lo bello y lo triste (título que me apropio de una obra homónima de Yasunari Kawabata).

