Libre Juan José Farías Álvarez

Otra vez por culpa del debido proceso, Enriqueta Velasco Sánchez, jueza de control con sede Almoloya, Estado de México, dejó en libertad a Juan José Farías Álvarez, alías "El Abuelo", luego de decretarse que su detención fue ilegal. Otra vez, no se llevó a cabo el debido proceso...

Una nota de Abel Barajas dice que "fuentes allegadas a la familia informaron que la mañana de este miércoles (6:00 horas), la jueza decidió no vincularlo a proceso por la acusación de portación de armas de fuego y delitos contra la salud. La audiencia duró casi 13 horas. Una hora después (a las 7 horas), Farías Álvarez abandonó los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal”.

Según la información proporcionada, durante la audiencia -dice Reforma- Farías ofreció como pruebas de descargo algunos videos que acreditan que su detención no ocurrió en las circunstancias que reportó la Secretaría de Marina-Armada de México.

¿Cuántas veces ha sucedido eso?

De nuevo errores de capacitación en el proceso penal. No han hecho las cosas bien. Lástima. Y no me refiero a la jueza. Ella hizo bien su trabajo sino a los marinos y al ministerio publico que lo puso a disposición no respetando el procedimiento.... Hay que decir que en el nuevo sistema de justicia penal prevalece la presunción de inocencia y el debido proceso. Simplemente la juzgadora determinó que la detención fue ilegal.

Por errores procesales se han liberado a muchos presuntos delincuentes, en otros casos no se ha llevado a fondo los casos procesales. Los casos son muchos. El más conocido fue el de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, liberada en enero de 2013 cuando la Primera Sala de la SCJN ordenó -por votación 3-2-, la inmediata liberación de la ciudadana francesa y dejó sin efectos su condena de 60 años de prisión por considerar que el montaje televisivo sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra.

En el caso de Juan José Farías, acudieron siete testigos a la sala de audiencias y declararon que no fue capturado como lo señala el parte informativo de las autoridades que ejecutaron su captura. Los abogados aseguran que los marinos le dispararon desde un helicóptero cuando iba en una camioneta en compañía de una mujer y un niño.

¿Y qué dice la Marina?

Ha guardado prudente silencio... Hicieron las cosas mal, la culpa del debido proceso. Horas después Juan José Farías regresó a su tierra (Tepalcatepec) donde fue recibido con mariachis por parte de pobladores del lugar; los mismos que días antes se habían manifestado con bloqueos y quema de vehículos. Seguramente habrá reacciones. ¿Fallas en el sistema de justicia penal? Fallas en los operadores.

Así es la ley

¿Quién es la jueza de control que liberó a Farías Álvarez? Se llama Enriqueta Velasco Sánchez, es Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, con Sede en Almoloya de Juárez; ocupa el cargo de Jueza de Distrito a partir de marzo de 2015. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal es Abogada Notaria y Actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulándose el 13 de agosto de 2002; tiene una Maestría en Derecho Privado, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Los cargos desempeñados en el Poder Judicial son:

Secretaria, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito;

Secretaria, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito;

Secretaria, Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región; Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Zacatecas.

Posdata

¿Murió José Humberto Rodríguez Bañuelos, alías La Rana, presunto homicida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo?

El semanario Zeta informó en su web que Rodríguez Bañuelos habría muerto a finales de enero de 2018...“La Rana” fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, donde estuvo internado más de quince días. En ese transcurso, familiares del reo promovieron una demanda de garantías ante el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quejándose de la deficiente atención médica que en el reclusorio se brindaba.

Agrega la nota de Zeta firmada por Luis Carlos Sáinz que "Finalmente, en los primeros días de la segunda quincena de enero de 2018, otro ataque al corazón acabó con la vida del paciente en la Unidad de Cuidados Coronarios del viejo nosocomio".

http://zetatijuana.com/2018/05/los-secretos-de-la-rana-en-el-asesinato-del-cardenal/

Mmm…

LSR informó el pasado mes de febrero que Bañuelos habría sufrido un infarto que obligó a las autoridades a excarcelarlo del penal de máxima seguridad de Puente Grande y enviarlo al Hospital Civil de Guadalajara.

lasillarota.com/abuelo-cartel-jalisco-nueva-generacion-mencho/225019

