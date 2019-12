Libertad religiosa y estado laico

Nuestra Constitución garantiza la libertad religiosa así como la no discriminación, al mismo tiempo que establece que por voluntad del pueblo nos hemos constituido en una República laica y por tanto consigna el principio histórico de separación Estado-Iglesia (artículos 1, 24, 40 y 130).

No obstante, las iglesias han intentado en múltiples ocasiones que se reforme el marco legal para ampliar sus espacios de participación y la capacidad de incidencia en la vida pública y social, sobre todo en el ámbito educativo y el acceso a medios masivos de comunicación, contando para ello con el apoyo de algunas corrientes al interior de los partidos políticos así como de grupos de influencia.

La semana pasada, la senadora María Soledad Luévano del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa muy ambiciosa que claramente responde a esta pretensión y que ha despertado preocupación en diversos sectores ante la amenaza que representa para la laicidad del Estado y el riesgo de que avancemos hacía un Estado confesional, en sentido opuesto a la tradición juarista que la 4T dice enarbolar.

Entre las modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que contempla la propuesta de la senadora Luévano, haré mención tan sólo de algunas que considero más relevantes:

· Elimina la referencia al principio de separación entre el Estado y las iglesias, así como la disposición por medio de la cual las convicciones religiosas no eximen del cumplimiento de las leyes.

· Establece el derecho de expresar públicamente las creencias religiosas en asuntos de carácter público y/o social, así como de manifestar y difundir creencias religiosas a través de cualquier medio de comunicación.

· Permite recibir instrucción religiosa según las creencias personales y convicciones éticas, otorgar y recibir acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y profesión religiosa en cualquier lugar incluidos centros de salud, de reinserción social, estaciones migratorias, instalaciones de cuerpos de policía y fuerzas armadas.

· Establece la objeción de conciencia a partir de convicciones éticas y religiosas.

· Establece la colaboración entre las iglesias y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas.

· Obliga a las autoridades a brindar el apoyo necesario a las asociaciones religiosas, cuando así lo soliciten, para preservar, salvaguardar, mejorar y conservar en su integridad de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.

· Deroga la facultad de las autoridades para prohibir la celebración de actos religiosos de culto público, y únicamente se les deberá dar aviso cinco días antes para fines informativos y que las autoridades garanticen las medidas de seguridad pública y protección civil.

· Dispone que las autoridades federales, estatales y municipales podrán asistir en tal carácter a actos de culto público así como a actividades que tengan propósitos similares, eliminando la prohibición actual.

Como se puede apreciar, la preocupación que se ha generado no es infundada, y si bien se ha dicho que se trata de una propuesta presentada a titulo individual por lo que no necesariamente representa la posición del grupo parlamentario de Morena, e incluso el presidente señaló que el tema no debe tocarse, tampoco puede desconocerse el contexto actual. Son muchas señales que advierten la cercanía del actual gobierno con las asociaciones religiosas a quienes se les ha invitado a coadyuvar en los procesos de pacificación y reconstrucción del tejido social, y principalmente con grupos evangélicos a los que por ejemplo se encargó la distribución de la "Cartilla Moral" o las pláticas que imparten a los becarios del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" para enseñarles valores, tal y como lo reconoció Arturo Farela, presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice).

Por el momento parece que la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, pero no por ello se debe bajar la guardia en la defensa de la laicidad del Estado y la separación Estado-Iglesia ya que en los hechos se puede ir diluyendo silenciosamente.

Con toda razón José Woldenberg afirma que "el Estado laico es necesario para reforzar la coexistencia de la pluralidad de religiones, apuntalar el proceso secularizador, forjar un piso firme para el desarrollo de las ciencias, las artes, la educación y un debate público informado y racional; y porque la mayoría de los mexicanos comprendemos las virtudes de separar de manera radical la fe de los asuntos públicos".