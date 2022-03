Hay hechos que nos demuestran cuánto nos hace falta avanzar como sociedad para garantizar a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables, un entorno de seguridad y tranquilidad, libre de todo tipo de violencia y de acciones malvadas. Una sociedad sana, tolerante, democrática y pacífica.

La semana pasada tuve oportunidad de coincidir con familiares y abogada del caso Fátima Cecilia y en verdad me ha impactado tanto la gravedad y el dolor del crimen cometido y que costó la vida a una niña de tan solo 7 años, como también la entereza y valor ejemplar de su familia, que lo ha sobrellevado y mantiene una lucha para evitar este tipo de actos.

Su lucha nos ha llevado a la #LeyFátima.

Fátima Cecilia salió de su escuela el 11 de febrero de 2020, ella cursaba el primer año de primaria. Una mujer se la llevó y no se supo más de ella hasta cuatro días después, el sábado 15 de febrero de 2020, cuando su cuerpo sin vida fue hallado en una bolsa de plástico, con signos de violencia física y sexual.

En los días que estuvo desaparecida, su familia vivió un verdadero calvario de incomprensión y revictimización por parte de las autoridades policiales, del ministerio público, que en primera instancia incluso pidieron esperar 72 horas "por protocolo" antes de empezar la búsqueda. Increíble pero cierto.

Tampoco se sancionó a las personas responsables en la escuela, que dejaron que una menor fuera llevada por una persona no identificada. Esto, entre otras actitudes que configuraron violencia institucional y que en definitiva dieron a los violentadores y asesinos más tiempo para realizar su fechoría.

Apenas podemos imaginar el inmenso dolor de perder a una hija, sobrina, ahijada, nieta, hermana, pequeña en tan graves circunstancias. Fue un crimen que cimbró a la sociedad mexicana.

Pero también, hay que decirlo, pudo ser un crimen que pasara a la lista de tantas y tantas desgracias, desapariciones, asesinatos, violaciones, torturas y crueldades que a diario se registran en nuestro país y que lamentablemente parecieran solo ser una mención en los noticieros.

Vivimos en una espiral de violencia, sobre todo de violencia de género, que normaliza las acciones más inhumanas y las convierte en historia con la rapidez de los tuits o de los posts en redes sociales.

La familia y la abogada de Fátima piensan muy distinto. Se sobreponen diariamente al dolor y actúa para evitar que otras niñas u otros niños sean víctimas de personas desalmadas.

Impulsan la #LeyFátima, y por supuesto que me he sumado al respaldo a esta iniciativa, que busca concientizar a las autoridades para que no haya revictimizaciones, pero sobre todo que nunca más se antepongan los "protocolos" inhumanos al momento de actuar para localizar a una niña o a un niño desaparecidos.

También plantea que, en cada oficina de gobierno, en todos los niveles, haya conciencia de género y se traten los casos con tal perspectiva. Que se proteja a las víctimas y se dé prioridad y celeridad a las investigaciones, y en el caso de hechos violentos o de asesinatos, se vincule de inmediato a los protocolos de feminicidio.

Legislar no es únicamente el planteamiento de asuntos técnicos, o de estilos parlamentarios. Legislar es también, mejor dicho, sobre todo, pensar teniendo siempre en la mente a las personas que viven los problemas, a las víctimas que denuncian, a quienes ya no pueden hablar, al testimonio de las dolorosas ausencias.

Legislar debe ser actuar para evitar que personas sin escrúpulos intenten dañar y aplicar violencia, especialmente cuando las posibles víctimas son niños y niñas. Por eso estoy convencida que debemos seguir hablando de la #LeyFátima, que ya aprobamos en la Cámara de Diputados y queremos se confirme en el Senado.

Sobre todo, queremos que sea Ley en vigor, que sirva para frenar la violencia de género en nuestro país. Por Fátima.

