La monstruosidad que nuestra especie es capaz de adquirir, no tiene límites.

¿Qué tan probable es que en menos de una semana dos mujeres hayan sido asesinadas en México con el fin de robarles a sus bebés? Con hacer una rápida búsqueda en la prensa sobre bebés robados podemos darnos cuenta de que la probabilidad es lamentablemente alta.

En los mismos días fueron asesinadas Graciela Cifuentes, académica de la UNAM y su hija, Sol Cifuentes.

Graciela y Graziella Cifuentes. Doble feminicidio

El agresor entró a su domicilio, después de haber atravesado una pluma de seguridad. Las mató, robó, incendió la casa y salió como si nada. Es tan aterrador el hecho como la indiferencia que le siguió.

El responsable de haberle dado acceso al delincuente le respondió a uno de los familiares de las víctimas cuando llamó para preguntar por ellas: "las dos están muertas, incendiaron la casa, ya ve que no pagaban vigilancia". Por su parte, el ministerio público se niega a pedir los videos de una casa vecina porque no quieren molestar al licenciado poderoso que ahí vive.

Al acudir a la UNAM, el director jurídico de Arquitectura, le pidió que por favor no haga mucho ruido sobre el tema, la UNAM ya tiene bastante con el asunto del narcomenudeo y podría perjudicar a la institución. La afligida institución guardó silencio. Solo la facultad de arquitectura emitió un escueto comunicado de 8 renglones que pareciera que su principal objetivo era dejar en claro que los hechos no sucedieron en sus instalaciones y su enérgica condena es idéntica a la de clase política "de dientes para afuera", esas condenas enérgicas cuya traducción podría leerse: no vamos a hacer nada, pero que parezca que estamos enojados.

La procuraduría capitalina, ¿cuál? ¿La que filtra más información de las víctimas que la que investiga de los delincuentes? ¿La que no sale a dar entrevistas porque no quiere perjudicar la imagen del ahora exjefe de gobierno? ¿La que le dice a las víctimas que no hablen con los medios porque son expertos en entorpecer las investigaciones? ¿La misma que a la vez no investiga un carajo hasta que los medios publican la historia? Ah, esa procuraduría...

En la ciudad de las cámaras, en la ciudad en la que cuando pedimos seguridad y justicia para las mujeres nos dieron silbatos. En la ciudad y el país en que les valemos madres.

Sí, ni Edmundo Garrido ni Miguel Ángel Mancera salieron a matar a esas mujeres, pero su indiferencia manda el mensaje a la población de que, si lo hacen, no habrá consecuencias. Finalmente en esta ciudad para burlar la ley no hay que ser mucho más listo que un mono capuchino.

