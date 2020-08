Le mienten al presidente, el huachicol sigue

Hoy los mexicanos tenemos que salir adelante ante la problemática de la pandemia, la inseguridad por la delincuencia y la peor crisis económica. Lamentablemente muchos actores políticos, magistrados, legisladores y funcionarios públicos sólo están viendo su continuidad y los huesos que obtendrán en las próximas elecciones del 2021. Todos los problemas sociales han quedado en segundo término. Hoy necesitamos más que nunca que en cada familia, en cada grupo de trabajo, en cada área geográfica, nos apoyemos para salir adelante, si caminamos solos, seguramente nos perderemos en el camino. La unión y la solidaridad darán la fuerza necesaria para vencer los obstáculos que hoy nos aquejan.

La problemática del robo en los ductos de Pemex

No cabe duda de que la planeación táctica y estratégica del gerente de seguridad física Manuel García Morcillo y del subgerente Wblester Segura no es lo suyo, ya que han demostrado su incompetencia. En una entrevista para La Jornada, mencionan y se vanaglorian de una supuesta recuperación de 9 millones de litros de hidrocarburo (contaminado), que lejos de constituir un acierto, se convierte en un gasto más de producción y un lastre para la EMPRESA denominada Petróleos Mexicanos (si estuvieran en una empresa del sector privado ya los hubieran corrido).

Es importante recalcar que su objetivo debería estar enfocado en la prevención contra las actividades del mercado ilícito de combustible (daño patrimonial al ducto, sustracción ilícita, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización) y garantizar la seguridad de la cadena de valor de Pemex (upstream-down stream) dentro del modelo de negocios.

Al realizar un análisis sobre esta problemática, el planteamiento sería ¿Cuántas tomas clandestinas y pipas se requieren para haber sustraído tal cantidad de hidrocarburo? ¿En cuánto tiempo se realizó la ejecución del delito? ¿Cuántas personas han sido aseguradas y corresponden a la cifra que mencionan? ¿Cuántas carpetas de investigación han sido judicializadas? Se supone que desde el año 2019 se cuenta con un fuerte despliegue de efectivos de personal militar, así como de la Guardia Nacional en toda la red de ductos.

¿En qué momento los delincuentes sustrajeron esos 9 millones de litros? ¿Dónde está el trabajo del centro coordinador que maneja el GEO Pemex en la SEDENA? Ahora bien, si los sistemas de medición están funcionando en la red de ductos. ¿Dónde están las acciones de prevención del huachicoleo de cuello blanco? Nadie verifica o revisa cómo se lleva a cabo la merma económica que se suscita en la distribución de los hidrocarburos en los diversos tanques verticales de las terminales de almacenamiento y despacho (TAD).

¿A quién le conviene que siga el juego del gato y el ratón? La realidad es que hasta el momento no existen medidas o acciones efectivas en contra del robo de gasolina, turbosina y la colocación de tomas clandestinas, -incluso- en fecha reciente el periodista Ciro Gómez Leyva evidenció la venta ilícita de gasolina en Chiapas, la cual se desarrollaba frente a personal de la Guardia Nacional.

Ante esta ineptocracia, se suma el hecho del día 14 de agosto del actual, donde fueron acribillados cuatro agentes de seguridad física en una emboscada. Cabe resaltar que el efectivo general con el que cuenta la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), no alcanza a cubrir las necesidades de seguridad para las instalaciones y patrullajes en Pemex, pero a los directivos no les importa la excesiva carga de trabajo o crear un proyecto acorde a la misión. Lamentablemente una patrulla de cuatro agentes NO puede hacerle frente a un grupo de delincuentes con mayor número de efectivos y con mejor armamento. ¿Además, dónde están el resto de las autoridades?

Un comando no puede andarse paseando sin ser visto si no existe corrupción de por medio. Continuamente expresamos que el papel todo lo aguanta, que ante la necedad, falta de experiencia operativa y de liderazgo de algunos directivos, se toman malas decisiones y éstas COBRAN VIDAS HUMANAS. Si esos gerentes y subgerentes supervisaran por lo menos una semana en el terreno bajo esas mismas condiciones, tendrían un mejor pensamiento sistémico, y mejorarían sus órdenes de operaciones. ¡Pongan el ejemplo! no es lo mismo estar sentadito revisando ortografía de documentos (eso no significa ser eficiente por el sueldo que cobran), también se requiere verdadero LIDERAZGO. Ante tales hechos, rechazo este tipo de violencia y envío mis condolencias a los familiares del personal caído, donde algunos eran militares retirados.

Es claro que los datos que menciono no se le reportan al presidente de la República, ya que mucho funcionarios prefieren mentir y ocultar la realidad del país, para poder conservar sus aspiraciones políticas rumbo al 2021 y seguir teniendo un puesto que les dé esa proyección; sumado al hecho de que si se le diera la información correcta, solo se estarían exhibiendo, ya que la recuperación de hidrocarburos robado en las extracciones ilegales, solo es un gasto económico para la dependencia que está trabajando en números rojos por más de un año, ya que para poder ser comercializado, el costo de purificación de esos combustibles es incluso mayor que el de producirlos en un principio.

Es prioridad cambiar la estrategia de prevención del robo de hidrocarburos, ya que recuperarlo es lo mismo o peor que no hacerlo, si no se ataca por medio de la prevención, seguiremos ante el fracaso de la estrategia y pondrá en mal a un Ejército Mexicano que ha sido el caballito de batalla del presidente de la República y su 4T.

Por último, hay varios generales retirados que andan muy nerviosos, ya que se saben repudiados por el gremio militar, uno de ellos en especial, el Gral. Rafael Marcial Macedo de la Concha, oscuro personaje, que como es de todos conocido, fue procurador general de justicia militar, para posteriormente convertirse en procurador general de la República, gracias al pacto de impunidad que firmaron Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quezada.

Pero el repudio a Macedo de la Concha no es algo nuevo, ya lo habían aislado desde hace años del poder militar, por una cuestión muy sencilla. Él pertenece a la famosa cofradía del poder de la SEDENA, que ha tenido todo el poder los últimos 30 años, y que siendo procurador de justicia militar, fue famoso por fabricar casos contra personal militar, con métodos de tortura, secuestro, intimidación y desapariciones. Asimismo, muchos de esos militares presentaron denuncias en su momento y curiosamente hasta el día de hoy, esas denuncias están siendo investigadas.

Pero el haber utilizado su puesto como procurador militar le sirvió para ser el matoncito del gobierno de Vicente Fox, ya que textualmente se quedó a cuidarle las espaldas al ex presidente Ernesto Zedillo, y quien fuera su máximo jefe, el General Enrique Cervantes Aguirre en el operativo casa blanca, entre otras cosas, que se enfocó a investigar el lavado de dinero proveniente de grupos del narcotráfico y que en la investigación se le vio muy activamente a Macedo de la Concha protegiendo intereses personales de su ex jefe, pero de eso hablo ampliamente en mi libro de futura publicación.

Pero en realidad lo que más ha molestado al actual gobierno y a la cúpula militar del alto mando, es el hecho por todos conocido, de que Macedo de la Concha, fue el artífice y operador del famoso desafuero por desacato judicial contra quien era el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que hoy despacha en Palacio Nacional, como presidente de la República, ese hecho no se olvida fácilmente y se sabe le cobraran la factura. Pero además Macedo de la Concha se las ha puesto muy fácil para investigar. Es dueño de una multimillonaria fortuna, con hoteles, universidades, gasolineras, propiedades para iniciar varias inmobiliarias a nivel nacional e internacional, así como empresas de seguridad, grupos de la CUSAEM (Cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México), carros deportivos, y una larga lista de cuentas bancarias a su nombre y de terceros cercanos a él, aunado al hecho de que sus hijos son sendos notarios del Estado de México sin haber acreditado ninguno de los requisitos que por ley se necesitaban, ya que el poder siempre fue para ejercerse y servirse de él. Sin embargo, el día de hoy ha caído de la gracia del alto mando que no está dispuesto a protegerlo, ya que no se le considera persona grata en la SEDENA. El problema y el único obstáculo que existe, es, recordemos, que tejió una red de poder tan grande que llega a muchos actuales funcionarios que se encuentra agazapados y escondidos en la actual administración, los cuales probablemente estén dispuesto a protegerlo, no por cariño o lealtad, sino porque los pecados inconfesables unen más que los confesables.







Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.