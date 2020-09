Las y los periodistas y el derecho a saber

"También mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo. No lo conozco. Ya no es un juego. Es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres: os he amado. ¡Estad alerta!"

Reportaje al pie de la horca,

Escrito en la cárcel de la Gestapo en Pankrác en 1943

Julius Fucik

Mañana se conmemora el Día Internacional del Periodista, fecha establecida en honor a Julius Fucik, escritor y periodista checo que, con valentía y entereza, defendió su profesión hasta el día de su ejecución bajo el yugo nazi, el 8 de septiembre de 1943. Fucik ejerció el periodismo clandestinamente hasta el día de su aprehensión por la Gestapo, por lo que fue llevado a una cárcel en Pankrác, desde donde, con el apoyo de un guardia infiltrado, escribió una serie de relatos de lo que ahí se vivía, que fueron publicados tras su muerte en el libro Reportaje al pie de la horca.

Esta fecha destinada a reconocer la importancia de las y los periodistas por buscar la verdad, así como a resaltar su labor en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, se ha convertido también, en una oportunidad para visibilizar y exigir lo que desafortunadamente continúa siendo, como lo fue para Fucik, una actividad de alto riesgo.

De acuerdo con el Informe Anual de Reporteros sin fronteras, durante 2019, a nivel mundial, 389 periodistas fueron encarcelados, 57 secuestrados y, lamentablemente, 49 fueron asesinados en el cumplimiento de su deber. Por su parte, en Latinoamérica, México continúa siendo el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, reportando 10 asesinatos durante el mismo periodo, lo que nos coloca en el lugar 143 de 180 a nivel global, superando a Venezuela entre los países de la región.

Asimismo, el Informe Disonancia: Voces en Disputa de Artículo 19, señala que en México, durante 2019, se reportaron 609 agresiones contra periodistas, siendo la causa del 56% de ellas, el cubrir información de política y casos de corrupción. Dichas acciones fueron perpetradas por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en el 43% de los casos.

Aunado a lo anterior, los constantes ataques y descalificaciones desde el poder a la prensa, sumado a la impunidad que impera, han puesto en evidencia el peligro y la inseguridad pública, laboral y social para quienes se dedican al periodismo.

Por ello, es imperativo que, desde la ciudadanía y las instituciones del Estado, reivindiquemos y protejamos la labor periodística como piedra angular para la existencia de una sociedad libre, plural y democrática.

En este contexto, el derecho de acceso a la información se convierte en una herramienta indispensable, pues ayuda a determinar la efectividad de las acciones instrumentadas para asegurar y salvaguardar el libre ejercicio periodístico, cuya labor dota a la sociedad de información veraz y oportuna que contribuye al ejercicio pleno de sus derechos e incentiva la participación ciudadana en la deliberación de los asuntos públicos.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estamos convencidos que las y los periodistas son aliados imprescindibles en la tarea de formar un Estado transparente y democrático, pues desde la adhesión de muchos de ellos, como Roberto Rock, Jenaro Villamil o Luis Ernesto Salomón, por mencionar algunos, a la iniciativa del Grupo Oaxaca, que cimentó las bases del derecho a saber, se ha formado una sinergia exitosa entre el ejercicio periodístico y los derechos que tutelamos.

Esta sinergia ha derivado en investigaciones periodísticas emblemáticas en nuestro país, que dan muestra de la utilidad y el valor social del derecho a saber y el periodismo como instrumentos que promueven el escrutinio público, revelan y evitan actos de corrupción, descubren información falsa u oculta y desafían la narrativa oficial, tales como: "La casa blanca", "Procampo" o "Narcodata".

También, hemos impulsado obras editoriales realizadas en colaboración con distinguidos periodistas como: Periodismo Urgente. Manual de Investigación 3.0, de Ricardo Raphael; Periodismo y la protección de los datos personales; y brindamos apoyo al desarrollo de las actividades de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2019, que, por primera vez, se llevó a cabo en nuestro país, teniendo como sede el INAI.

Por lo anterior, en el INAI refrendamos nuestro compromiso para continuar garantizando e impulsando la labor periodística, convencidos de que hoy, más que nunca, se necesitan periodistas que elaboren investigaciones respaldadas con documentación pública, que ayuden a identificar la noticia fabricada de la realidad, que publiciten todo aquello que es público y que incidan en la construcción de una sociedad más y mejor informada.

