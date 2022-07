En el último Super Bowl, en febrero de este año, en Tampa Bay, un aficionado saltó a la cancha e irrumpió en el juego. La noticia, relatada en el portal de ESPN, establece "La señal de televisión de inmediato se fue a los jugadores para evitar darle publicidad al sujeto en cuestión". Esta regla, que ha prevalecido en los eventos deportivos de los últimos años, debería contagiarse hacia los hechos violentos de nuestra sociedad.

Me voy a centrar en dos elementos. Por un lado, la exhibición de la serie "Caníbal", promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sensibilizar a la sociedad en lo relativo a la violencia contra las mujeres; y por otro, en el libro de Cristina Rivera Garza, "El Invencible verano de Liliana", donde hace una recuperación de la vida de su hermana, asesinada en 1990, y que recién obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia.

El nombre de la serie dice mucho a pesar de sólo contener una palabra. Caníbal. Un sujeto que come carne humana. Uso la palabra "sujeto" sobre todo porque en gramática es el lugar que ocupa el que ejecuta la acción. Las víctimas no existen. Son pasivas. No tienen vida, sentimientos, pensamientos, familia, relaciones, caminos ni historia. A la vez, supongo que no hay caníbales en todas las calles, el nombre de la serie convierte la violencia de género en algo extraordinario, lejano, excepcional, y diluye la cotidianidad de la violencia contra las mujeres. Sé que probablemente el contenido me contradiga, pero el título es poderoso y va en la dirección equivocada.

Podrá ser un trabajo bueno o malo. Tal vez soy prejuicioso. Lo que puedo decir es que no me imagino que ESPN produzca una serie que se llame "Espontáneo" y en ella se dedique a investigar las motivaciones del personaje que la noche del 13 de febrero saltó a la cancha interrumpiendo el tercer cuarto, cuando Cincinnati aún iba arriba de los Carneros de Los Ángeles. Sé que exagero porque ESPN transmite deportes y no produce series ... pero a la vez no exagero mucho.

"Caníbal" lleva implícitamente un homenaje al feminicida de Atizapán. Le pone un nombre, hace que sus vecinos hablen de él, que le den atributos extraordinarios, como que era muy amable, que siempre saludaba. En cambio, no sabemos cómo se llama el aficionado que irrumpió en la cancha del Super Bowl, porque las políticas deportivas nos llevan a invisibilizarlo.

Durante la entrega del Premio Xavier Villaurrutia a Cristina Rivera Garza, el escritor Luís Felipe Garrido comentó que el libro opacaba intencionalmente al asesino, y a su vez refirió autores que abordan las motivaciones de los homicidas. La autora simplemente afirmó que los asesinos ya tienen mucha atención, que el libro sobre Liliana Rivera es justamente para reconocerla a ella y a la vez a otras mujeres víctimas de la violencia de género. Al leer el libro descubrirán que no tiene espacio para hablar del feminicida, es un homenaje bellísimo a Liliana Rivera Garza y la luz que sigue emanando.

Sin darse cuenta, Garrido hizo apología de la violencia de género y a su vez fue parte al tratar de dictar cátedra a quien acababa de ganar uno de los máximos galardones literarios de nuestro país. Es ahí donde un nombre tan provocador como "Caníbal", para una serie que aborda este mismo tema, termina por comunicar un mal entendimiento del problema.

La violencia de género forma parte de la cosmovisión de hombres y mujeres, está enraizada en nuestras costumbres, nuestras bromas, nuestras canciones, nuestras opiniones, nuestra cotidianidad. No necesito un monstruo para reproducirla; por el contrario, pensar que la violencia se retrata en una bestia contribuye a disociarnos. Todos somos parte de esa violencia, en mayor o menor grado.

Es por ello que necesitamos más bien homenajear a las víctimas, recuperar quiénes fueron y por qué eran importantes sus vidas, qué legado dejaron, ideas, sonrisas, hijos, obras, senderos, en vez de hurgar en las vidas de sus victimarios, quienes tendrían que ser condenados a la ignominia, no en lo jurídico, por supuesto, sino en los caminos que anduvieron.

"Está la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de exonerar al asesino a toda costa" escribió Cristina Rivera, quien propone algo muy simple pero a la vez grandioso, recordar a las víctimas en sus lugares, grabar adoquines con sus nombres, identificar los sitios en los que paseaban y habitaban. La historia corresponde a ellas, no a sus victimarios.

