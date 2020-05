Las oportunidades que perdemos

La crisis que ha desatado el covid-19 tiene y seguirá teniendo consecuencias catastróficas: muerte, sistemas de salud superados, economías colapsadas, gobiernos sin credibilidad (algunos también la han ganado), inseguridad, miedo e incertidumbre, sin embargo también representa (dentro de la trillada y repetitiva forma de entender crisis como oportunidad) la posibilidad de tener un momento de reorganización, tanto nacional como mundial, para atender ciertos problemas que no hemos podido atender. Algunos ejemplos de ello:

- El cambio climático. Combatir el cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero ha resultado bastante complejo. La ganadería, la industria, el transporte y todo el cúmulo de aspectos que son contaminantes no son fáciles de detener porque representan el modo de sustento de millones de personas y los compromisos de reducción de prácticamente todos los países están lejos de ser cumplidos. Hoy el mundo está detenido involuntariamente y sería absurdo regresar a la normalidad sin cambiar ciertas cosas y hábitos. La oportunidad está presente y algunos países la tomarán, sin embargo en México, cual regresión al pasado, en lugar de apostar por adaptar una nueva realidad menos contaminante el gobierno de López Obrador intenta exactamente lo contrario: prohibir las energías limpias y volcarse por el carbón y el combustóleo para hacer electricidad por medio de un acuerdo... ni siquiera lo legislaron y se saltaron tratados internacionales y legislación local; es obvio que los va a frenar la corte pero por qué llegar a eso... la única forma de proponer algo peor que eso era traer de vuelta el queroseno para alumbrar.

- La seguridad. Ha sido impresionante seguir las cifras de delitos comunes y de delitos de alto impacto mes tras mes y percatarse que ni con "sana distancia" o "quédate en casa" se ha reducido la violencia en México. Supuestamente van como 50 días con mucho menos tránsito, con mucho menos gente en la calle, con establecimientos mercantiles cerrados y aún así sigue creciendo la violencia y los delitos. En los 16 meses que lleva gobernando López Obrador se han disparado más de 66% los homicidios dolosos, casi 50% el robo a negocios y más de 26% los delitos sexuales y ojo, la tendencia no ha cambiado con la pandemia. En un país en donde sigue creciendo la violencia con al menos el 30% de los ciudadanos encerrados voluntariamente el problema es la autoridad.

- Organización de gobierno. También es un excelente momento para ver qué funcionarios sirven y cuáles no, para hacer cambios y demostrar capacidad. Las crisis desatan la necesidad de tomar decisiones y dejan ver claramente quiénes saben y quiénes son improvisados, o de plano malintencionados. No es posible lo que ha hecho Rocío Nahle y que siga en el cargo... el aplauso falso, los errores con consecuencias millonarias en la OPEP, el aumento de presupuesto ejercido en su secretaría por más del 100%, la quiebra de PEMEX y ahora la tarugada del acuerdo para sacar las inversiones en energías limpias del país... no creo que sólo sea mala funcionaria creo que francamente es malintencionada. Ahí está el caso de Bartlett con sus casas, sus respiradores y la Función Pública exonerándolo... todos deberían ir para afuera (o a la cárcel): Bartlett, Irma Eréndira, el hijo de Bartlett y todo el círculo que está involucrado en los inmuebles...

No creo que haya algo positivo lo que vivimos, pero creo que podemos sentar las bases para que sea positivo el regreso, cuando sea posible, sin embargo, se está tomando el camino contrario: el camino de la mentira, de la corrupción, del autoritarismo y del abuso del gobierno.