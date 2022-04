Las Mujeres que no golpean en la mesa

Elena se hizo su camino trabajando. Desde antes de terminar la universidad, hizo lo que sus padres le habían enseñado, trabajar para un mejor futuro. Hija de una familia con carencias, pero que nunca llegó a pasar hambre, confío en la promesa de conseguir lo que se propusiera con el esfuerzo diario.

Parecía funcionar, pues tras algunos años logró ser contratada en un buen trabajo. Pronto descubrió cómo funcionaban las cosas.

La situación estaba clara, silencio e incertidumbre, conseguir un trabajo no es fácil, y lo es menos para las "mujeres conflictivas", las que hacen difícil trabajar, la que no se ríe de un chiste, la que "por todo se queja".

El ambiente demandaba silencio, doloroso para ella, pero cómodo para perpetuar el sistema y sus prácticas.

Su voz se fue haciendo más queda, más baja en su exterior, aunque al inicio su voz por dentro gritara. Le sorprendía el cansancio que acumulaba en el día de trabajo, resultado obvio de mantener dos conversaciones en su cabeza, de no contradecir, de tener que sonreír cuando en realidad se sentía incómoda, de escuchar comentarios que no compartía y tener que asentir, de reír cuando en realidad se sentía insultada.

Su conocimiento y su capacidad no estaban afectados, sin embargo, ella no dejaba de pensar que se había transformado en una persona tonta, sólo que el miedo parecía haber condicionado su conducta. Constantemente tenía miedo de expresar sus ideas, sus opiniones, sus inconformidades. El entorno se le había metido a su cabeza.

En décadas recientes se escucha hablar cada vez de forma más común de las implicaciones que tienen en la niñez las acciones de acoso que hoy son conocidas como "bullying", como estas acciones -que antes eran interpretadas como normales- dejan una profunda huella psicoafectiva que afectan el desarrollo de la víctima, y se necesita de un acompañamiento para poder tratarlo.

Mana Claudia Peralta, en su artículo "El acoso laboral - mobbing- perspectiva psicológica", señala que: "En el ámbito psicosocial la persona experimenta estrés laboral, depresión, irritación, manifestaciones psicosomáticas, baja autoestima y ansiedad. Generalmente cuando las personas acuden a consulta médica o psicológica son diagnosticadas con depresión, ansiedad y estrés postraumático". Desafortunadamente no existe.

Hace un año escuché a una legisladora hablar sobre la necesidad de "mujeres que golpearan en la mesa" señalaba que las mujeres a las que "les temblaba la voz" delataban una presunta falta de conocimientos y de valentía.

La frase no ha dejado de resonarme, en inicio como una forma de discriminación, un descarte que hacía la misma persona al carecer de la valentía y coraje que no eran "capaces" de tener. Con todo el aprendizaje que se ha tenido en materia de salud mental, de deconstrucción, de cuestionamiento de privilegios, ese argumento me parecía insostenible. ¿Quiénes son las mujeres que pueden golpear la mesa? ¿Quiénes tienen la certeza de poder sostenerse pese a ser despedidas en el mismo momento en que lo hagan?

Este pensamiento deja en las mujeres y en su voluntad la capacidad de transformar su entorno, obviando por completo que las mujeres que no golpean la mesa no son el producto de la cobardía, las mujeres que no golpean la mesa son el producto del miedo inculcado, de las amenazantes secuelas, son consecuencia del sistema que las oprime. Obviar estos elementos nos imposibilita para encontrar soluciones efectivas.

Ha terminado marzo, y queda la confianza que las reflexiones y nuevos aprendizajes adquiridos derivados de la conmemoración del día de la mujer se vean reflejados en empatía, entendimiento, y sobre todo en la transformación de nuestros comportamientos para no generar o perpetuar desigualdades.

