Las juventudes mexicanas (¿movilizadas?) en los inicios del siglo XXI

Comienzo con una cifra de referencia importante. En 1970, la población de jóvenes abarcaría alrededor de 12.3 millones (INEGI, 1970), para el año 2000 aumentaría a 29.3 millones (INEGI, 2000), calculando que para el 2010 la población se engrosaría en 31 millones (CONAPO, 2000). En términos sociodemográficos el aumento de la población juvenil o de cualquier tipo de población, significaría la necesidad de contar con servicios, derechos sociales y otras prerrogativas básicas para el desarrollo de estos individuos. Un recorrido por las estadísticas y datos recopilados por el INEGI a finales del siglo XX nos permiten hacernos una idea de la situación en la que se encontraba (¿se encuentra?) la juventud.

Por ejemplo, en el ámbito educativo el promedio de años de estudio entre 1970 y 1997 se duplicó entre la población de 15 años y más, pasando de 3.7 a 7.7 años para los hombres y 3.2 a 7.1 para las mujeres (INEGI, 1997). La tasa de escolarización para México en el año 2000, alrededor de los dos subgrupos de edades respecto a la juventud (15 a 17 y 18 a 24 años) se distribuía del siguiente modo: en el 2000 de 57.88 % y 26.46%, por su parte en el 2012 de 69.57% y 30.27% y finalmente en el 2014 de 73.41% y 30.88% (UNESCO-SITEAL). De esta forma se revelaba una variación mínima y un aumento constante en la escolarización en México.

En el rubro económico, otro dato interesante que relacionan el grupo de jóvenes que no estudiaban en nuestros tres años de referencia y que además no eran económicamente activos se distribuía desfavorablemente para el subgrupo que comprende entre los 18 a los 24 años. En el 2000 ese subgrupo representaba un 23.13 %, en el 2012 un 16.75 % y a pesar de la reducción representativa entre el 2000 y el 2012, para el 2014 el porcentaje se elevó a 19.01%. Esta última cifra se torna llamativa cuando se traduce el porcentaje a números duros: la cifra de jóvenes calificados como "nini" (ni estudia, ni trabaja) se elevaba a 11 millones de jóvenes solo entre los 15 y 18 años, sin tomar en cuenta los subgrupos de la juventud faltantes, los once millones representaban un 22% del total de la población juvenil (Arellano, 2014).

Por otra parte, respecto a la población total mexicana de quienes se mantenían activos económicamente, los jóvenes ocupaban un amplio porcentaje de asalariados precarios; es decir, sin que se le realizara aportes al sistema provisional. Para ilustrar lo anterior, solamente tomando en cuenta el grupo juvenil de los 15 a los 24 años, en el 2000 el porcentaje fue de 60.65%, para el 2012 de 75.68 % y para el 2014 de 72.61% (UNESCO-SITEAL).

Estas cifras en aquellos tiempos nos revelan con claridad que son los jóvenes quienes viven directamente los problemas relacionados con la fragmentación de los derechos sociales asociados al trabajo. De la mano con estos cambios sobre el sector juvenil activamente económico, también podemos identificar los cambios que sufrió el complejo económico mexicano respecto al trabajo de los jóvenes a finales del siglo XX y durante los primeros 15 años del siglo XXI. En 1998 las tres ocupaciones de mayor porcentaje entre hombres jóvenes eran los agricultores, los artesanos y los obreros, mientras que en las mujeres serían las vendedoras, las oficinistas, las artesanas y obreras (INEGI-STPS, 1998). Para el año 2000 solamente tomando en cuenta el subgrupo de jóvenes de los 15 a los 24 años, sus 3 áreas de mayor actividad económica eran comercio, hoteles y restaurantes, la segunda área era industria y por último servicios sociales, comunales y personales. Durante el año 2012 y 2014 estos sectores se mantendrían en el mismo orden de ocupación, aunque con una reducción considerable del porcentaje de trabajadores jóvenes en la industria que arrojaba un 28.58% para los hombres en el 2000 y un 22.22 % en el 2014. En el caso de las mujeres la reducción fue mucho más dramática pues pasó de un 31. 98% en el año 2000 a un 19.13 % en el 2014. La reducción de la ocupación juvenil en el sector industrial se puede explicar a partir de la concentración de la economía mexicana en el sector servicios. Por ejemplo, el sector de comercio, hoteles y restaurantes: en el año 2000 la ocupación masculina sería de 20.40 % y para el 2014 de 30.46%, en el caso de las mujeres este sector tendría la mayor ocupación sobre otros sectores, en el 2001 porcentaje de 34.01 y en el 2014 de 42% (UNESCO-SITEAL).

Por más afortunada que pueda parecer la distribución de empleos en estos sectores las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2014 son una muestra de la valoración del trabajo juvenil para el mercado laboral. En el segundo trimestre de ese año eran 14,648,000 jóvenes con empleo de los cuales el 85% contaba con un salario menor a los $6000 (Hernández, 2014).

Los efectos de la calidad de empleos que se les ofrecen a los jóvenes y la accesibilidad tienen incluso consecuencias que van más allá de la percepción de un salario, como por ejemplo el acceso a la salud a partir de instituciones públicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012 revelaba que un 33% de los jóvenes mexicanos no contaban con cobertura de salud como resultado de su exclusión tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Sentido similar para el 2014, 67.3 % de los jóvenes mexicanos se encontraban sin acceso a seguridad social (CONEVAL, 2016).

Estas cifras le dan cuerpo a la condición sociohistórica y socioeconómica de los jóvenes al inicio del siglo XXI, y nos permiten conjeturar respecto a los planteamientos que en la segunda mitad del siglo XX haría Pierre Bourdieu en el tema de las generaciones y el sitio de los jóvenes en la sociedad.

Estos números jóvenes nos ayudan a bosquejar cómo era la vida de los jóvenes en esta historia reciente de las juventudes.

* Este texto es un extracto de la tesis de doctorado de mi autoría entregada en diciembre de 2020 al Instituto Mora, y que lleva el nombre de "Experiencia sociopolítica en los movimientos estudiantiles recientes (2012-2014), #YoSoy132 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa: juventud ideología y clase".

** Ángel González Granados

Doctor en Historia moderna y contemporánea, maestro en Sociología política y licenciado en Ciencia política. Integrante de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles y la Asociación Mexicana de Historia Oral.

