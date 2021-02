Las grandes mentiras de AMLO: 60 ejemplos

Para el presidente mexicano, el tema de la mentira es una preocupación recurrente.

No es nuevo que, en su larga trayectoria como líder político y social, solía hacer referencia al Octavo Mandamiento de los católicos: "no dirás falso testimonio ni mentirás".

Por eso, en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, acuñó los "mandamientos" que, según él, serían la guía de su gestión: "no mentir, no robar y no traicionar".

Fue más allá en diciembre de 2019, cuando acuñó otro clásico sobre el engaño: "la mentira es el demonio, la verdad es revolucionaria; la verdad es cristiana", les dijo a sus paisanos en gira por Tabasco.

Y hace horas –la mañana del jueves 25 de febrero–, López Obrador volvió al discurso moral y proclamó su presunta superioridad ética, ya sea en su gobierno o como una tarea personal en el proceso electoral en marcha.

Así lo dijo: "No vamos a deja pasar nada que signifique engañar a la gente, manipular, nada de falsear; la verdad nos hará libres".

Sin embargo, y a pesar de que en la Cadena Nacional que son sus "mañaneras" el mandatario pregona una supuesta solvencia ética, lo cierto es que López Obrador ya es considerado uno de los presidentes más metirosos del orbe.

Y acaso la mayor mentira es que López Obrador alardea de no mentir cuando la terca realidad dice todo lo contrario.

Y es que, por ejemplo, la consultora SPIN ha documentado casi 50 mil mentiras de AMLO en sólo 27 meses; entre 60 y 70 mentiras diarias. O si se quiere, 1.4 mentiras por minuto. Pero también es cierto que todos los presidentes mienten, engañan o inventan.

En el gobierno de George W. Bush, los diarios norteamericanos de la época recopilaron lo que se popularizó como "bushismos"; neologismo para exhibir las mentiras y el limitado nivel intelectual del mandatario. La prensa documentó poco más de 500 "bushismos", compilados en siete libros.

De igual manera, The New York Times publicó –entre otros diarios que tocaron el tema–, un reportaje titulado "Todos mienten, pero Trump es un experto", bajo la firma de Sheryl Gay Stolberg –10 de agosto de 2017–, en el que expuso la mitomanía del exmandatario norteamericano.

Y según el recuento que en su momento publicó el diario The Washington Post, en los primeros 558 días de la gestión de Trump se habían detectado 4 mil 229 mentiras, en promedio 7.6 mentiras diarias. El 5 de julio de 2018 Trump rompió su récord; ese día mintió 79 veces.

Sin embargo, el mandatario mexicano ya rompió todas las marcas mundiales, con casi 50 mil mentiras en poco más de dos años de gestión.

Por eso, porque no podemos permitir que la mentira y el engaño oficial sean parte del paisaje cotidiano, debemos censurar las mentiras presidenciales.

Y es que, otro presidente López –López Portillo–, lo adivinó hace décadas: "Lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos".

A continuación, las 60 más grandes mentiras del cínico gobierno de López Obrador.

1.- Mintió al prometer que no mentiría.

2.- Mintió cuando prometió regresar a militares y marinos a sus cuarteles.

3.- Mintió cuando dijo que en su gobierno el crecimiento sería entre 4 y 6%.

4.- Mintió al prometer continuar el NAIM, el cual destruyó.

5.- Mintió cuando dijo que no usaría "guaruras" y menos vigilancia especial.

6.- Mintió al prometer bajar el precio de gasolinas, luz y gas.

7.- Mintió al prometer que acabaría con el negocio criminal del "huachicol".

8.- Mintió al decir que Francia avaló Santa Lucía, y la embajada lo desmintió.

9.- Mintió al prometer prisión a corruptos y expresidentes.

10.- Mintió al decir que Marcelo Ebrard no estaría en su gobierno. ¿No?

11.- Mintió al prometer que en su gobierno no habría amigos, compadres y parientes. Todos tienen cargo; hasta su esposa.

12.- Mintió al negar que Riobóo sería socio de Santa Lucía.

13.- Mintió al incluir como sus asesores a "la mafia del poder"; las televisoras.

14.- Mintió cuando dijo que el Banco Mundial calculó la corrupción mexicana en 500 mil millones de pesos. El BM nunca hizo ese cálculo.

15.-Mintió al decir que el avión presidencial no lo tenían ni Obama ni Trump. Boeing fabrica aviones presidenciables para Estados Unidos, con un costo de 3 mil 900 millones de dólares.

16.- Mintió al prometer vender y luego rifar el avión presidencial.

17.- Mintió al negar uso electoral de Fideicomiso para damnificados de sismo.

18.- Mintió al prometer que no metería las manos en los procesos electorales.

19.- Mintió al negar que el Fiscal General sería un "Fiscal Carnal"; hoy es su principal brazo represor.

20.- Mintió al prometer el fin de la Reforma Educativa, que sólo fue maquillada.

21.- Mintió al asegurar que Peña dejó un país en bancarrota.

22.- Mintió al prometer la desaparición de las oficinas de prensa.

23.- Mintió al prometer la descentralización de las Secretarías de Estado.

24.- Mintió con la austeridad; en Palacio gasta 10 veces mas que en Los Pinos.

25.- Mintió con el Congreso austero; diputados y senadores hoy cobran más.

26.- Mintió al decir que tirar el NAIM significaría un ahorro de 100 mmdp.

27.- Mintió cuando aseguró que tirar el NAIM no tendría impacto negativo.

28.- Mintió al avalar consultas "patito", con menos de 1% del padrón.

29.- Mintió cuando dijo que no subirán impuestos... "en términos reales".

30.- Mintió al asegurar que el Papa Francisco asistiría al Foro de Violencia.

31.- Mintió al anunciar un falso acercamiento con el EZLN.

32.- Mintió sobre una supuesta deuda de 10 mil millones de EPN.

33.- Mintió al decir que en su gobierno no habría corruptos.

34.- Mintió al decir que respetaría la división Poderes. Hoy ha sometido al Legislativo y al Judicial, además del INE y el Tribunal Electoral y la CNDH.

35.- Mintió cuando dijo que acabarían Los Moches: 80% de contratos públicos son asignaciones directas.

36.- Mintió al prometer medianía juarista y en Palacio tiene 160 sirvientes.

37.- Mintió al prometer 100 universidades, que no aparecen por ningún lado.

38.- Mintió al prometer que no habría privilegios y vive como rey.

39.- Mintió cuando prometió que no se cancelarían las guarderías.

40.- Mintió cuando dijo que la salud en México sería como en Dinamarca.

41.- Mintió cuando en 11 ocasiones dijo que la pandemia estaba "domada".

42.- Mintió al aseguró que México estaba preparado para la pandemia. Van más de 180 mil muertos.

43.- Mintió cuando dijo que había dinero para las vacunas.

44.- Mintió cuando dijo que en marzo del 2021 habría vacunas para todos.

45.- Mintió al decir que había gas excedente y que el gobierno lo vendería.

46.- Mintió sobre el origen de los apagones.

47.- Mintió sobre la licitación y la transparencia en su gobierno.

48.- Mintió cuando en 5 ocasiones sacó el pañuelo del fin a la corrupción.

49.- Mintió cuando dijo que respetaría las reglas electorales y hoy es el jefe del fraude electoral más grande de la historia.

50.- Mintió cuando prometió que se acabarían las masacres.

51.- Mintió cuando prometió que desde el 1 de diciembre de 2018 acabaría la violencia y el crimen.

52.- Mintió cuando prometió acabar el crimen de mujeres; hoy mueren diez mujeres al día.

53.- Mintió cuando prometió ni un periodista más muerto.

54.- Mintió cuando prometió que respetaría la libertad de expresión. Hoy persigue, difama y calumnia a los periodistas.

55.- Mintió cuando prometió que en su gobierno habría menos muertos que con Calderón y Peña; a 27 meses van casi cien mil mexicanos muertos.

56.- Mintió cuando prometió nada por encima de la ley y... liberó a Ovidio Guzmán

57.- Mintió cuando prometió que le respondería a Trump a cada una de sus agresiones. Peor, terminó de lacayo del expresidente.

58.- Mintió cuando presumía ser un demócrata; terminó siendo el mayor destructor de la democracia.

59.- Mintió cuando prometió dar a conocer su estado general de salud.

60.- Y mintió cuando dijo que por corrupción se había tirado el Nuevo Aeropuerto de Texcoco; que por corrupción se destruyeron los fideicomisos y que por corrupción se ahorrarían miles de millones. Nunca demostró tal corrupción.

En efecto, el presidente mexicano es el más mentiroso de todos los tiempos.

¿Es el presidente que merecemos?

Al tiempo.

