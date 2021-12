Las Fuerzas Armadas entre amigos, enemigos y traidores

El tema de la seguridad pública no cesa. Sigue en aumento el número de homicidios, feminicidios, robos, asaltos, etc., así como también siguen presentándose diversos enfrentamientos y agresiones a las autoridades de los tres niveles de gobierno. La contención no puede ser llevada a cabo debido a que existen factores de los que nadie habla:

Factores internos

1. La discrecionalidad del ejercicio de presupuesto para dotar de armamento a cada municipio y entidad federativa, en donde la falta de auditoría ha permitido la adjudicación de contratos, para los que solo emiten facturas.

2. La falta de capacitación y adiestramiento que se ve reflejada en la actuación de cada policía tanto preventivo o de investigación, que ante la imperceptible profesionalización, cometen diversas violaciones y abusos en contra de la ciudadanía.

3. La falta de prácticas de tiro para el personal. Un elemento que no conoce su armamento de cargo, no puede reaccionar para protegerse tanto así mismo como a la ciudadanía.Se puede constatar revisando cómo realizan sus impactos en un tiro real.

4. La falta de un sueldo que sea acorde a los turnos mixtos, que conllevan trabajar incluso más del tiempo de la jornada, debido a que la puesta a disposición no puede esperar hasta que inicie el nuevo turno, provocando desgaste al personal.

5. La falta de equipo y material que les ayude a desempeñar mejor su trabajo, ya que muchos chalecos antibalas están caducados, las fornituras viejas, sus uniformes y calzado desgastados.

Factores externos

1. La delincuencia organizada local

2. La delincuencia juvenil

3. La falta de educación

4. La falta de reactivación de la economía

5. La falta de empleo

Factores de coordinación entre niveles de gobierno

1. Falta de un adecuado estudio de política criminal.

2. Falta de análisis en cada una de las problemáticas (delitos de alto impacto).

3. Falta de coordinación entre autoridades, cuando existe la detención y arresto de probables responsables para llevar a cabo las puestas a disposición en tiempo y espacio.

4. Las altas burocracias de las fiscalías que realizan el inicio de la carpeta de investigación.

5. La burocracia de la policía de investigación que tarda en realizar sus procedimientos para obtener los datos de prueba, entrevistas, solicitar dictámenes, etc.

Factores de corrupción

1. La cooptación de gobernadores, presidentes municipales, secretarios, delegados, comandantes de policías, etc.

2. La cooptación de personal que se encuentra en áreas sensibles o de manejo de información confidencial.

Lo que se ha hecho

Estas son las acciones que se han realizado en estos tres años:

1. Se ha realizado el reclutamiento e integración de la Guardia Nacional.

2. Se ha ido realizando un despliegue estratégico en diferentes entidades federativas con base a su solicitud y problemática en delitos de alto impacto.

3. Se ha tratado de evitar la violación a los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo.

4. Se ha evitado dar órdenes que provoquen choques con la sociedad.

Propuestas

Si bien el avance ha sido lento, existe la visión de dar un cambio a la guerra de Calderón; evitar la violación de los derechos humanos y sobre todo dar la certeza jurídica a los elementos de la Guardia Nacional y personal militar que actúan en cuadyuvancia con las entidades federativas. Sin embargo, es necesario que los secretarios y funcionarios de todos los niveles cumplan cabalmente con su trabajo, de tal manera que se pueda generar un cambio, para que México comience una nueva etapa de modernización que se requiere para llegar a ser una potencia.

Por último, el fuego amigo que se ha convertido en campaña de desprestigio contra los militares no es normal. Los intereses mezquinos de quienes no están de acuerdo con las decisiones del ejecutivo, hoy son los mayores traidores del proyecto de nación. Diferentes medios de comunicación continuamente atacan a las Fuerzas Armadas, la mayoría de las veces sin razón y magnificando cualquier error que puedan cometer, pero este fuego amigo se da con información filtrada desde el interior de la misma Secretaría de la Defensa. Todavía existen algunos militares que son parte de esa Cofradía de poder militar que tuvo el control de la SEDENA, desde los tiempos del expresidente Zedillo y su secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre, mejor conocido como el Pozoles, que en conjunto con diferentes políticos utilizan cualquier información para tergiversar los datos. Lo más curioso es que esos políticos no son solo de oposición, también los hay aquellos que pertenecen al gabinete del presidente, y esto es así porque se han acabado los negocios fabulosos, esos donde los amigos y allegados de los altos funcionarios se volvían millonarios con un par de contratos. Ha sido tal la molestia que utilizan a diferentes medios, grupos de intelectuales, de supuestos especialistas para hablar de una militarización que no existe más que en su mente. Tienden a infundir miedo entre la población más radical, ya que es mucho más fácil decir una mentira que aceptar que la estructura de las Fuerzas Armadas puede ser utilizada de forma legal para beneficio del país.

La ley es muy clara, pero les gusta hacer análisis simplistas con datos parciales y lo mejor de todo, que como buena Cofradía se aplauden entre ellos y se dan foro en sus diferentes espacios. La realidad es que, lo acepten o no, los elementos militares siguen librando una guerra contra los grupos criminales, los gobiernos municipales y estatales, contra enemigos, ´amigos´ y traidores. Aún así, siguen y seguirán cumpliendo con las misiones generales que la ley les ordena y estando al servicio del pueblo de México. Solo aquellos que han perdido privilegios pueden pensar que los militares mexicanos podrían realizar un golpe de estado. Ni en la peor de las novelas de terror veríamos un escenario como el que quieren plantear.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.