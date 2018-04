Como dijera el clásico: no hay tiempo que no llegue ni plazo que no venza... Llegaron las campañas federales para la renovación de la presidencia de la República, del Senado, así como de la Cámara de Diputados. A nivel local, en la Ciudad de México, de manera paralela, han iniciado las campañas electorales para la renovación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, en unas semanas, arrancarán las campañas para las elecciones que renovarán el Congreso de la Ciudad de México y de las ahora llamadas Alcaldías de nuestra ciudad capital (antes jefaturas delegacionales).

En este sentido, estaremos publicando los resultados más significativos de una serie de estudios académicos, sobre la compleja elección en la Ciudad de México. En esta ocasión, empezaremos con un análisis general de la demarcación de Gustavo A. Madero.

La Gustavo A. Madero

En la elección de 2015 para la entonces Jefatura Delegacional votó solo alrededor del 42%, cifra esperada al considerar que la elección estaba clasificada como intermedia, es decir, si bien concurre con la elección federal por el que se renueva la Cámara de Diputados, no existe ningún otro tipo de elección que motive a la ciudadanía a participar más activamente.

En dicha elección, tomando en cuenta los resultados por partido político, Morena obtuvo un 24.74% de los votos, frente al PRD que alcanzó un 23.37% de los mismos; un mal registro electoral para este partido político en la demarcación que había logrado posicionarse y hasta consolidarse. No obstante, logró el triunfo gracias a que fue en coalición con el PT, quien obtuvo el 1.42% de los votos, apenas suficientes para lograr un apretado triunfo.

Como todos sabemos, el resultado electoral fue impugnado y terminó en los órganos jurisdiccionales, determinando el triunfo para la coalición encabezada por el PRD.

Hoy las cosas son diferentes

Más que partidos, los cuales se encuentran cada vez más desacreditados ante la población, los candidatos buscan vender su marca: su nombre, su prestigio, sus logros, sus propuestas, su imagen, etcétera.

Para esta contienda electoral, en la demarcación de Gustavo A. Madero, se presume una contienda fundamentalmente entre dos fuerzas políticas: el PRD que va en coalición con el PAN y con Movimiento Ciudadano y Morena.

En 2015 Morena obtuvo el triunfo en 363 secciones electorales, en tanto que el PRD la hizo en 357. El PAN logró el triunfo en 114 secciones; la coalición encabezada por el PRI en 16, y se registraron algunos empates entre el PRD-PT y Morena en 4 secciones. Movimiento Ciudadano logró el triunfo en una sección. Los órganos jurisdiccionales, por su parte, anularon algunas casillas.

Cada elección es diferente

Si estos datos prevalecieran, la coalición encabezada por el PRD alcanzaría el triunfo. Sin embargo, cada elección es diferente por múltiples factores que influyen en ella, como son: los resultados de la gestión de gobierno; la atención a las demandas de la población; la trayectoria, prestigio o desprestigio de las y los candidatos; entre varios factores más. De entrada, en esta elección, tal y como lo señalara el consejero presidente del INE, se esperaría una participación ciudadana superior al 60%, lo que implicaría aproximadamente un 20% más de electores de los que votaron en 2015 en la demarcación de Gustavo A. Madero.

"Juntos hacen historia"

Además, hay circunstancias diferentes a las edificadas hace tres años, como lo son las coaliciones (alianzas), probables candidaturas comunes entre otros factores que seguramente le darán ingredientes extras al panorama electoral. De entrada, cualquier coalición o partido político y candidato que quisiera tener el triunfo, tendría que alcanzar la victoria en más de 450 secciones electorales de las 858 secciones con que cuenta la demarcación de Gustavo A. Madero.



Ahora bien, del estudio académico realizado, cualquier coalición, partido o candidato que quisiera obtener el triunfo electoral para la Alcaldía de Gustavo A. Madero, pensando en que pudiera votar alrededor el 65% de los electores inscritos en el listado nominal, donde hay poco más de un millón, según cifras públicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debería obtener alrededor de 250 mil votos,[1] cifra muy significativa para la segunda demarcación territorial en importancia –electoralmente hablando–, en la Ciudad de México. En 2015, quien obtuvo el triunfo alcanzó poco más de 106 mil votos. De este tamaño será el objetivo de la elección para los competidores.

Sin duda, el trabajo desarrollado, las estrategias y atención a las demandas de la población jugarán un papel fundamental para la obtención del triunfo en esta demarcación tan emblemática para nuestra ciudad capital.

Deseamos suerte a los contendientes que a partir del 29 de abril empezarán sus campañas electorales locales, hasta el 27 de junio, cuando las mismas concluyan.

Que ganen las propuestas y atención a las demandas ciudadanas, y que la participación de los electores consolide nuestro sistema democrático.

Hay que escuchar las propuestas de campaña para decidir



_____________________

[1] Esta publicación es un abstracto de un estudio académico más amplio, de cinco que se están preparando para una publicación. Los análisis que se encuentran en proceso de integración serán concluidos en este mes, pero se irán presentando de la siguiente manera: lunes 9 de abril el estudio sobre la demarcación Gustavo A. Madero; lunes 23 de abril sobre la demarcación de Iztapalapa, ambos de la Ciudad de México. Lunes 7 de mayo sobre la elección federal relativa a la presidencia de la República (proyecciones y estadísticas), y lunes 21 de junio sobre el proceso electoral local en el Estado de Tabasco.

[2] El corte estadístico de listado nominal de electores es del mes de noviembre de 2017, por lo que en su oportunidad tendrá que actualizarse.

@fdodiaznaranjo | @OpinionLSR | @lasillarota