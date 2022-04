Las cosas van mal... muy mal

Durante muchas semanas hemos estado encerrados en un ciclo de noticias frívolas o escandalosas que ya sea fuera del control presidencial, como la casa de Houston (Casa Gris o Mansión del Bienestar) o con absoluto control, como el caso de la tlayudas en el nuevo aeropuerto, nos han llevado a perder el hilo de lo que realmente está pasando con los temas relevantes y las cosas no van nada bien en México y además se deterioran día tras día:

· Hace unos días el presidente López Obrador ordenó a sus legisladores aprobar sin cambios la reforma eléctrica... esto quiere decir que van por las energías sucias y por el monopolio estatal... obviamente Estados Unidos ya dijo algo y creo que el tema dista de terminar. En caso de que aprueben esa reforma México retrocederá décadas y ahuyentará la poca inversión que no salido del país... básicamente estarían expropiando empresas que invirtieron y confiaron en México, cual dictadura.

· Hace unos días, también en su podio matutino, dijo que México es el país donde son más baratas las gasolinas en todo el mundo... otra gran mentira porque el poder adquisitivo no es el mismo... poniéndolo en parámetros válidos, con un salario mínimo compras 40 litros en Canadá, 26 en Estados Unidos, 26 en Alemania, 27 en Francia, 20 en España y sólo 8 en México...

· Además, no sólo es más cara, también está subsidiada con cerca de 25 mil millones de pesos al mes para que no suba tanto (al menos antes de la absurda votación así seguirá) y eso puede representar 300 mil millones al año... dinero que no está en el presupuesto... para entender el tamaño del problema basta con entender que todo el sistema de salud (hospitales, equipo, medicamentos, doctores, enfermeras, vacunas, etc.) cuesta alrededor de 700 mil millones...

· El AIFA pues se trató de tlayudas, pero se dejó de lado que: 86% de los contratos fueron adjudicación directa, no está más del 10% de la obra, no resuelve ni el 1% de las operaciones de aviones en la CDMX, le llaman aeropuerto internacional y no tiene los permisos para eso... el único vuelo internacional que hay es uno cada 15 con Venezuela, es de los aeropuertos más lejanos al centro de su entidad (50 kms) y también dijeron que estará listo por completo en 30 años... ahhh y el costo aproximado es de 438 mil millones... o sea mucho más que Texcoco y seguimos esperando los responsables de la "corrupción" en Texcoco.

· El tema de Rusia y Ucrania poco debería de representar en nuestro país, pero gracias a la tibieza del presidente y a la "inteligente" iniciativa de sus fanáticos de establecer el grupo de amistad México - Rusia en la Cámara de Diputados, ahora estamos junto con Venezuela y otros países que se ven más cerca de Rusia y de la absurda y criminal guerra que encabeza.

· El lunes pasado liberaron a una persona que estuvo encarcelada por capricho del procurador (fiscal)... fue una venganza familiar y el delito que se le imputaba ni siquiera existe... Gertz debe ser removido porque no estamos hablando de un error, estamos hablando de una persona que con todo el poder del Estado fue a perseguir a una persona inocente por capricho...

En fin, las cosas no van nada bien y es evidente. Algunos de los rubros anteriores son muy representativos, pero ni siquiera mencioné ataques a la democracia, inflación, salud, empleo o educación que también están en sus peores momentos en décadas. No se trata de si hay o no tlayudas en el aeropuerto, se trata de que estamos frente a un gobierno que en lo que no ha sido corrupto ha sido completamente inepto.

